France - Olivier Faure appelle à faire flotter le drapeau palestinien sur les mairies le 22 septembre

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a appelé dimanche à afficher le drapeau palestinien sur les mairies le 22 septembre prochain, jour de la reconnaissance prévue par la France de l'État palestinien.

"Le 22 septembre, quand la France reconnaîtra enfin l’État palestinien, faisons flotter le drapeau palestinien sur nos mairies", a écrit le patron du PS sur le réseau social X, au-dessus d'un article relatant les manifestations propalestinienne qui, en Espagne, ont fortement perturbé le déroulement de l'épreuve cycliste de la Vuelta.

Le président Emmanuel Macron se rend à New York pour participer à une conférence coprésidée par Paris et Ryad, au cours de laquelle il a promis d'annoncer la reconnaissance par la France de l'État palestinien.

Répondant à l'interpellation d'un internaute qui lui faisait remarquer sur X que la date du 22 octobre correspondait aussi cette année à Rosh Hachana, le Nouvel an juif, Olivier Faure a également écrit: "Tant que vous penserez que vous ne pouvez fêter le nouvel an juif et l'an 1 d'un État palestinien, vous ne sèmerez que la haine, le désespoir et la mort".

Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) Yonathan Arfi a réagi sur X aux propos d'Olivier Faure.

" Je n'ai pas souvenir que vous ayez demandé aux mairies d'afficher les portraits des otages retenus à Gaza. Ni les drapeaux du Sud Soudan ou du Kosovo quand la France les a reconnus ", a-t-il déclaré. " La France a besoin d'apaisement, pas de surenchère démagogique et clientéliste ", a-t-il ajouté.

