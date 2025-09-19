Composition du Conseil de l'Ordre national des avocats

Imprimer

Suite à l’achèvement du dépouillement des bulletins relatifs au vote des avocats, tôt ce mardi 16 septembre 2025, la composition du Conseil de l’Ordre national des avocats est la suivante :

* Laroussi Zguir

* Lobna Mejri

* Naziha Souid

* Saïda Akremi

* Adel Messaoudi

* Imed Hermassi

* Chawki Halfaoui

* Mounir Ben Smida

* Lotfi Arbi

* Chiheb Bali

* Bechir Troudi

* Hichem Memmi

* Nadhir Ben Yedder

* Mohamed Faleh Chebbi

Ce Conseil accompagnera le nouveau bâtonnier dans son mandat de trois ans, après avoir été élu samedi 13 septembre 2025 dès le premier tour, succédant ainsi à Hatem Mziou.

Commentant ces résultats, l'avocate Dalila Ben Mbarek Msaddak a écrit qu'il était désormais possible d'affirmer « sans aucun doute ni divergence » que le choix de l'écrasante majorité des avocats est de rompre avec la mauvaise expérience vécue sous les anciens bâtonniers Bouderbala et Mziou.

H.K