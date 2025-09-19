Suite à l’achèvement du dépouillement des bulletins relatifs au vote des avocats, tôt ce mardi 16 septembre 2025, la composition du Conseil de l’Ordre national des avocats est la suivante :
* Laroussi Zguir
* Lobna Mejri
* Naziha Souid
* Saïda Akremi
* Adel Messaoudi
* Imed Hermassi
* Chawki Halfaoui
* Mounir Ben Smida
* Lotfi Arbi
* Chiheb Bali
* Bechir Troudi
* Hichem Memmi
* Nadhir Ben Yedder
* Mohamed Faleh Chebbi
Ce Conseil accompagnera le nouveau bâtonnier dans son mandat de trois ans, après avoir été élu samedi 13 septembre 2025 dès le premier tour, succédant ainsi à Hatem Mziou.
Commentant ces résultats, l'avocate Dalila Ben Mbarek Msaddak a écrit qu'il était désormais possible d'affirmer « sans aucun doute ni divergence » que le choix de l'écrasante majorité des avocats est de rompre avec la mauvaise expérience vécue sous les anciens bâtonniers Bouderbala et Mziou.
H.K