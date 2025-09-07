alexametrics
dimanche 07 septembre 2025
Heure de Tunis : 06:45
Grève et mobilisation nationale : les enseignants de base et du secondaire font front commun
La commission administrative sectorielle conjointe de l’enseignement de base du Grand Tunis s’est réunie, lundi 25 août 2025, sous la supervision des secrétaires généraux des unions régionales du travail de Tunis, Manouba, Ben Arous et Ariana. La rencontre s’est déroulée en présence de la Fédération générale de l’enseignement de base ainsi que des syndicats de l’enseignement de base et du secondaire.

Cette réunion avait pour objectif de suivre l’évolution du dossier syndical dans un contexte marqué par l’intransigeance du ministère de l’Éducation, accusé de refuser l’ouverture de négociations sérieuses avec les représentants du secteur.

À l’issue des discussions, les participants ont confirmé la mise en œuvre des décisions issues de la coordination entre l’enseignement de base et l’enseignement secondaire. Ils ont ainsi annoncé l’organisation d’une « journée nationale de colère », prévue le jeudi 28 août 2025 devant le siège du ministère de l’Éducation, ainsi qu’une grève présentielle fixée au mardi 7 octobre 2025.

La Fédération générale de l’enseignement secondaire a, de son côté, alerté sur une rentrée scolaire 2025 difficile, en raison notamment de la baisse du pouvoir d’achat des enseignants, du blocage des recrutements et des affectations, de la surcharge des classes et du manque d’équipements dans les établissements. Elle a appelé à la reprise des négociations, à l’application des accords sectoriels et à la mobilisation du corps enseignant.

 

M.B.Z

 

 

 

