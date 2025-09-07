Cinq nouveaux journalistes palestiniens ont été tués à Gaza, lundi 25 août 2025, dans des frappes israéliennes visant notamment le complexe médical Nasser à Khan Younès, dans le sud de l’enclave.
Al Jazeera a confirmé la mort de son journaliste Mohammad Salama, touché lors du bombardement. Selon des sources médicales palestiniennes, le photographe de Reuters Hossam al-Masri, le journaliste de la NBC Moaz Abu Taha, ainsi que la journaliste d'Independent Arabia et AP Mariam Abou Deqqa ont également péri dans la même attaque. Plus trad dans la matinée, les mêmes sources ont annoncé le décès du journaliste, correspondant pour plusieurs médias dont la radio tunisienne Diwan Fm, Ahmed Abu Aziz des suites de ses blessures lors de la frappe israélienne contre l’hôpital, portant le nombre de journalistes tués à cinq. Le bombardement a coûté la vie à au moins quinze personnes selon un bilan provisoire.
Cette nouvelle tragédie survient trois semaines après la frappe israélienne du 10 août qui avait tué quatre journalistes d’Al Jazeera – Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher et Mohammed Noufal – dans une attaque ciblée contre leur tente de presse à Gaza.
Depuis le début de la guerre, Israël justifie ces frappes en affirmant qu’« aucun journaliste n’opère réellement à Gaza », accusant les reporters présents d’être des agents affiliés au Hamas. Un narratif relayé par plusieurs capitales occidentales.
Pourtant, les organisations de défense de la presse démentent catégoriquement ces accusations. Reporters sans frontières (RSF) et le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) rappellent que plus de 200 journalistes et travailleurs des médias ont été tués à Gaza depuis le déclenchement du conflit, faisant de cette guerre le conflit le plus meurtrier pour la profession dans l’histoire récente.
Depuis bientôt 23 mois, l’enclave palestinienne reste totalement interdite aux journalistes étrangers par le gouvernement israélien. Seuls de très rares reportages « embedded » (« embarqués ») sont autorisés : quelques heures passées avec l’armée israélienne, guidés par l’unité du porte-parole de Tsahal. Mais sans aucune liberté de mouvement ni possibilité d’enquête indépendante.
« C’est l’une des rares fois dans l’histoire moderne qu’un conflit de cette ampleur ne peut pas être couvert et raconté par des journalistes qui veulent s’y rendre », analyse Laurent Richard, fondateur de Forbidden Stories. « Qu’un pays refuse l’accès à des journalistes étrangers à une zone de guerre, c’est un immense problème démocratique d’accès à l’information ».
R.B.H
'?' (Si seulement les Iraniens m'avaient posé la question, ils auraient été épargnés de nombreuses expériences douloureuses avec ce joueur d'échecs sournois.)
« Seyed Mohammad Sadr, membre du Conseil de discernement iranien, a déclaré que la Russie avait fourni à Israël des informations sur les centres de défense aérienne iraniens pendant la guerre Iran-Israël, du 13 au 24 juin 2025, a rapporté Al Arabiya dimanche. »
'?' certes, sans compter les pannes toujours ponctuelles des S-300 russes'?'
'?' ce talentueux joueur d'échecs a voulu faire un petit massage syrien aux imbéciles Iraniens'?'
'?' mais ça n'a pas vraiment marché'?'
'?' Je suis déjà curieux de voir comment les incorrigibles défenseurs de Poutine vont expliquer cela'?'
Mais rassurez-vous, ni vous ni les gens aussi piteux que votre personne ne sauront forcer ces braves militants à choisir de rester prostrés!
Si vos inepties sont dues à déficit de connaissance, allez dans la plus proche des bibliothèques. Peut-être qu'ainsi seriez vous quitter votre monde caverneux....
Où sont le Droit International, ONU et la CPI ? Regardez ces géants aux pieds d'argile qu'on nomme justice, mais qui en réalité, portent le poison. Leur trône n'est que mensonge où l'on juge les faibles qui respectent la loi. Ils se font tonnerre contre l'agneau docile qui respecte, mais s'inclinent devant l'injustice et s'élèvent farouches quand il faut opprimer. Ces géants que vous voyez ne sont rien d'autre qu'une justification de la loi du plus fort. Justice ? Quelle ironie amère ! Elle n'est qu'illusoire. Ce sont toujours ceux qui obéissent aux lois qui sont jugés et condamnés par ceux qui les violent sans honte ni mémoire. Les règles sont faites pour les dominés, et les exceptions pour les dominants, hélas. Quels sont ces droits qui reconnaissent le droit des uns et suppriment celui des autres? Quel est ce droit et justice qui réduisent à la colonisation, l'oppression, la terreur, l'humiliation les faibles qui le respectent par ceux qui le piétinent ?
Les peuples dorment encore, dans la jungle où la loi du plus fort dévore les innocents. Pourquoi ces peuples nobles restent-ils enchaînés ? Ils croient aux lois écrites par des mains corrompues ignorant que l'espoir sous leurs pieds, se dénude. Nobles peuples, grands et libres, déchaînez-vous de ces droits et justices illusoires, unissez-vous et agissez ensemble.
Bref "Crime de guerre" et " Crime contre l'humanité" manifestes, mais chut faut pas le dire trop.
'?a doit être ça les valeurs de l'occident et de l'armée la plus morale de tout l'univers..
Les images circulent en direct partout dans le monde. La défense civile et des médecins étaient en train de travailler pour secourir les victimes d'une première frappe dans un escalier de l'hôpital Al Nasser. Ils ont été ciblés et éliminés en direct sans aucune raison.
Médias français et allemands, non, non, non ! Continuez comme avant. On ne dit pas "tués", on dit qu'ils sont morts ou qu'ils ont perdu la vie.
C'est faux.
Par exemple aucun journaliste ne peut enquêter dans les régions du Dombass sous domination russe. Ceux qui s'y rendent se retrouvent en taule.
De même, les journalistes étrangers présents en Iran lors du récent conflit ont été arrêtés.
de toute facon la tunisie sera la prochaine d apres le senateur joe wilson ( proche de trump ) , d ailleur pourquoi Bn n ecrit rien sur les declaration de ce senateur de plus en plus menancant contre la Tunisie
Votre présence sur le sol tunisien nous recommande vigilance et suivi de vos déplacements.
Vous pourrez être porteur d'une mission contre-nature et envers le pays où vous vous rendez souvent !