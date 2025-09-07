La mainmise dEnnahdha derrière la guerre des clans à l'Utap, affirme Bayrem Hamada

alexametrics
dimanche 07 septembre 2025
La mainmise dEnnahdha derrière la guerre des clans à l'Utap, affirme Bayrem Hamada
25/08/2025 | 10:15
La mainmise dEnnahdha derrière la guerre des clans à l'Utap, affirme Bayrem Hamada
Lecture Zen

 

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap) traverse une nouvelle crise. Après la décision du Bureau exécutif, samedi, de dissoudre le Conseil central pour dépassement de ses prérogatives statutaires, la guerre des clans continue de secouer l’organisation.

 

Invité de Jawhara FM lundi 25 août, Bayrem Hamada, membre du Conseil central, a livré un diagnostic sévère. Selon lui, l’Utap « appartient avant tout à la Tunisie, car elle participe directement à la sécurité alimentaire nationale », mais elle a été détournée de sa mission au profit de luttes partisanes.

M. Hamada affirme que la crise actuelle n’est pas conjoncturelle : « Depuis plus d’une décennie, c’est le mouvement Ennahdha qui a cherché à contrôler l’Utap et à placer ses proches aux postes de direction. Aujourd’hui encore, ce sont des personnes affiliées à ce parti qui dominent la structure », déplore-t-il.

Au lieu de se consacrer à l’appui à l’État, à la production agricole et à la résolution des problèmes du secteur, l’organisation est devenue, selon lui, un champ clos de rivalités internes : « Deux clans liés à Ennahdha se disputent la direction, au détriment des agriculteurs ».

 

Revenant sur la démission de Moez Ben Zaghden, président actuel, Hamada rappelle qu’il s’agit d’un scénario récurrent : « Chaque fois qu’il est contrarié, il démissionne puis revient sous pression ». Cette fois, le conflit a pris une ampleur inédite, créant « deux présidents qui revendiquent la légitimité ».

En parallèle, il dénonce la mauvaise gestion des ressources financières : « Les dirigeants bénéficient d’indemnités, de voitures de fonction et d’avantages divers, alors que les employés n’ont pas été payés depuis trois à cinq mois ». Malgré les subventions de l’État et les cotisations des adhérents, des soupçons de détournement de fonds pèsent désormais sur l’organisation.

 

Pour lui, les vraies priorités devraient être agricoles : « La saison de l’olive approche, les grandes cultures et les semences exigent une attention urgente ». Il cite l’exemple des agrumes de sa région, confrontés à un déficit dramatique en eau : « Alors qu’il fallait 25 à 30 millions de m³, les producteurs n’ont reçu que 7 millions ».

Il fustige également les politiques d’importation qui fragilisent les producteurs locaux : « L’année dernière, en pleine flambée des prix des oranges, on a importé des bananes égyptiennes à bas prix ».

Concernant la flambée des prix agricoles, il estime que les producteurs sont injustement accusés : « Ce ne sont pas eux qui gonflent les prix, mais les intermédiaires après le marché de gros. C’est là que le contrôle doit être renforcé ».

 

Pour sauver l’organisation, Bayrem Hamada plaide pour « le retrait pur et simple des deux clans en conflit » et l’élection d’un président issu réellement du monde agricole. À défaut, il appelle l’État à nommer une instance provisoire chargée d’organiser un congrès de sauvetage.

« L’Utap est plus grande que les individus. Elle appartient aux agriculteurs et au peuple tunisien. Elle doit redevenir un acteur au service de l’agriculture, loin des calculs partisans », conclut-il.

 

M.B.Z

Guerre ouverte à l'Utap entre le Conseil central et le Bureau exécutif
Commentaires
Commentaires (10)
Lotfih
En Egypte l'armée met tout sur le dos des frères musulmans
a posté le 25-08-2025 à 19:07
Après plus de treize ans au pouvoir les militaires égyptiens qui mènent le pays à la ruine, après avoir tué et chassé les frères musulmans, ont encore le culot de coller leurs échecs aux frères musulmans. En Tunisie cette même stratégie sera de nouveau utilisée pour quelques années pour expliquer, les échecs économiques, les incendies forestiers, les pénuries des médicaments, la sécheresse, les moyens de transport saccagés, les violences dans les stades ...
Répondre
Citoyen_H
NOTEZ QUE,
a posté le 25-08-2025 à 16:33
aussitôt la révolution des pingouins consommée, les maudits nahdhaouis étaient devenus, du jour au lendemain, les plus gros propriétaires terriens de la Tunisie.
Je n'en dirais pas plus !

Répondre
Citoyen_tHiniK
NOTOZ QUE,
a posté le à 18:25
aussitôt la Kontre révolution antidémocratique satrapo-mollhrdeuse adulée des espinKouinKouins citoyens mitoyens_tHiniKS cons assommants, leurs maux dits "nahdhaouis" de mono-obssession maladive Konfinant à sévère psyKopathologie; étaient devenus, du jour au lendemain, les plus alibiKS gros appropriés pour taire toute une Tunisie potentiellement contestatrice du subterfuge à fratries naoufélonnes ZokafioniKS...

Qôm dirait l'autre " de profondeur en profondeur...tout est dit " !
Répondre
Citoyen_H
KI T'BOUSS INéK
a posté le à 18:34
les khriji é Co, demeureront là où ils sont, pour jamais, bi-koudrette illéh.
Quant à ton TOC, j'ai des adresses intéressantes, si tu veux t'en sortir !!!

Répondre
B.ha
Diable
a posté le 25-08-2025 à 14:39
Impossible de déloger. Les diable.
Répondre
B.hama
DiaboliKS
a posté le à 18:29
Toujours possible à dégager. A Kommencer par les B.hayem démoniKS. En sus des diaboliKS naoufélons du sol au zagafond.
Répondre
veritas
ils ont pris en otages les tunisiens .
a posté le 25-08-2025 à 12:46
Prendre en otage les tunisiens dans leur
estomacs pour les suivre comme des chiens '?'en 2011 tout le monde s'étonnaient comme Ennahba n'a pas réclamé les ministères régaliens et a réclamer l'agriculture et l'éducation j'espère beaucoup vont comprendre maintenant '?'prendre en otage les enfants dont il a besoin Mourou et affaler les tunisiens via le ministère de l'agriculture.
Répondre
le financier
je confirme
a posté le 25-08-2025 à 11:37
Les zbir d ennahda ont mis la main sur tout le monde agricole et je ne parle pas des terres agricoles de l etat
Répondre
Jilani
Utap, Utica, ugtt
a posté le 25-08-2025 à 11:30
Des organisations devenues mafieuses depuis l'époque de Ben Ali avec Hedi jilani, jrad, zaar et les islamistes ont cherché des le début a en prendre le contrôle. Pourquoi n'arrives pas t'on à créer des organisations avec des gens patriotiques qui aiment servir leur pays. Partout où il y a de l'argent et des intérêts c'est le même scénario, vol, avantages, détournement, ...
Répondre
veritas
Enfin la vérité monte en surface
a posté le 25-08-2025 à 10:42
Que ce que je vous disait depuis des mois '?'Zaar a laisser ses pions dans les bureaux locaux'?'je ne comprends pas comment cela a échapper aux président de la république'?'si les bureaux régionaux de l'Utap subissent une large purge l'agriculture tunisienne sera guéri et reprendra sa place d'avant et même les prix des fruits et légumes baisseront'?'les responsables des bureaux régionaux de l'Utap c'est eux qui manipulent les marchés de gros comme bir el kassaa et cela depuis des années c'est incompréhensible que cela dure depuis des années et les tunisiens trinquent'?'allez il n'est jamais trop tard une purge à la hâte à grande vitesse et tout les responsables pourris devant la justice .
Répondre
