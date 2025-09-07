Météo  Tunisie : orages et sirocco au programme

Imprimer

L’Institut national de la météorologie (INM) a publié, lundi 25 août 2025, son bulletin quotidien, annonçant un temps marqué par des passages nuageux sur la plupart des régions. Des cellules orageuses locales sont prévues dans l’après-midi sur les zones ouest du centre et du sud, accompagnées de pluies et, par endroits, de chutes de grêle. Ces phénomènes pourraient ensuite gagner certaines régions de l’est du pays.

Le vent soufflera du secteur sud sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud. Il sera généralement faible à modéré, mais se renforcera dans l’après-midi près des côtes et au sud, pouvant provoquer des tourbillons de sable locaux. Lors des orages, des rafales dépassant temporairement 70 km/h sont à prévoir.

La mer sera globalement calme à peu agitée.

Côté températures, une légère hausse est attendue. Les maximales varieront entre 30 et 36°C sur les zones côtières et les hauteurs, et entre 37 et 43°C dans le reste du pays, avec du sirocco ressenti localement.