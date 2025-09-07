alexametrics
dimanche 07 septembre 2025
Protection civile : recul des noyades, hausse des accidents de la route
24/08/2025 | 21:34
2 min
Lecture Zen

Les équipes de la Protection civile ont réalisé 52.000 interventions sur l’ensemble du territoire tunisien entre le 1er juin et le 21 août 2025. Celles-ci ont porté principalement sur les incendies de forêts et de cultures agricoles, les accidents de la route ainsi que les opérations de sauvetage en mer et de sécurisation des plages. 

Invité de l’émission Point de dialogue à l’agence TAP, le commandant Khalil Mechri, chef du service des statistiques et du soutien opérationnel à la direction générale de la Protection civile, a précisé que les équipes effectuent « au moins 24 interventions par heure », mobilisant d’importants moyens humains et logistiques pour faire face aux défis de la saison estivale.


Sur le volet routier, la Protection civile a enregistré une hausse de 19% des accidents par rapport à l’année dernière. En revanche, les noyades ont reculé de 31%, notamment à la fin du mois de juillet et en août, un recul que Mechri attribue à une meilleure sensibilisation des estivants. Depuis le début de l’été, les équipes ont pu sauver 322 personnes de la noyade.

Les zones côtières concentrent l’essentiel des interventions en raison de la densité de population et de la circulation intense. Toutefois, le commandant Mechri a mis en garde contre les accidents mortels sur les routes de l’intérieur, souvent causés par la vitesse excessive et l’usage du téléphone portable au volant.

 

Depuis le début de l’été, 134 incendies de forêts ont ravagé 2.194 hectares, contre 106 incendies détruisant 314 hectares durant la même période en 2024. Le commandant Mechri a toutefois relativisé cette hausse : « Cette augmentation reste dans les limites des moyennes enregistrées au cours des cinq dernières années. » 

Grâce à une stratégie préventive, le dispositif a été renforcé par seize centres saisonniers supplémentaires dans les régions à forte densité forestière (Jendouba, Le Kef, Béja, Siliana et Bizerte). Ces centres temporaires, opérationnels jusqu’à fin septembre, appuient les 125 unités permanentes et permettent de réduire le temps de réaction. Cette anticipation a contribué à la protection d’environ douze millions de quintaux de blé.

Malgré cela, la période du 23 au 27 juillet a connu 426 départs de feux dans plusieurs gouvernorats (Siliana, Zaghouan, Béja, Jendouba et Kasserine), nécessitant une mobilisation conjointe de la Protection civile, de l’armée nationale, des services forestiers et des collectivités locales, avec l’appui de la population.

 

S.H

 

 

 

