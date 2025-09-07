alexametrics
dimanche 07 septembre 2025
Zelensky plaide pour une rencontre avec Poutine malgré lopposition de Moscou
24/08/2025 | 19:00
5 min
0 Commentaire(s)
Volodymyr Zelensky a affirmé dimanche, 24 août 2025, le jour de la fête de l’indépendance de l’Ukraine, qu’une rencontre avec Vladimir Poutine constituait le moyen « le plus efficace pour avancer », alors que Moscou lui reproche son insistance à la réclamer « coûte que coûte », au moment où les efforts diplomatiques pour régler le conflit semblent s’enliser.

Invité à Kiev, le Premier ministre canadien Mark Carney a quant à lui mis en garde sur le fait que, selon lui, l’invasion russe de l’Ukraine « ne s’arrêtera pas là », si elle reste « sans réponse » des alliés de ce pays.

« Nous devons continuer à faire pression sur la Russie pour qu’elle mette fin à cette guerre, pour qu’elle y mette fin dans la dignité, avec une sécurité et une paix garanties. Cela n’est possible que grâce à la force combinée de tous ceux qui, dans le monde, veulent la paix et respectent le droit international. Le format des pourparlers entre dirigeants est le moyen le plus efficace d’aller de l’avant », a de son côté dit M. Zelensky pendant leur conférence de presse commune.

Après les efforts déployés par le président américain Donald Trump pour négocier la tenue d’une réunion entre ses homologues russe et ukrainien, les espoirs de paix se sont amenuisés lorsque la Russie a exclu vendredi l’organisation immédiate d’un tel sommet.

  

« Ce n’est pas à la Russie de décider »

Un peu plus tôt, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, avait dénoncé la position du chef de l’État ukrainien qui, avait-il martelé, « s’entête, pose des conditions, réclame coûte que coûte » cette rencontre.

L’émissaire américain pour l’Ukraine Keith Kellogg était aussi dans la capitale ukrainienne dimanche où il a assisté aux célébrations du Jour de l’Indépendance et a été à cette occasion décoré.

Dans un entretien avec la chaîne de télévision NBC diffusé le même jour, le vice-président américain JD Vance a pour sa part jugé que les Russes avaient ces derniers temps fait d’« importantes concessions » sur l’Ukraine auprès de Donald Trump. « Ils veulent en fait être flexibles sur certaines de leurs exigences fondamentales », a-t-il ajouté.

Chacun des belligérants tente de s’attirer les faveurs des États-Unis, désireux de mettre fin à trois ans de conflit en Ukraine, le président américain ayant rencontré Vladimir Poutine en Alaska le 15 août et Volodymyr Zelensky et ses alliés européens juste après. 

« Ce n’est pas à la Russie de décider comment garantir la souveraineté, l’indépendance et la liberté de l’Ukraine à l’avenir. C’est le choix de l’Ukraine et les décisions des partenaires », a insisté Mark Carney devant les journalistes.

Il a d’ailleurs appelé dimanche à un cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine, alors que M. Trump préfère un accord de paix direct entre ces deux pays pour mettre fin à la guerre.

  

Sueur et sang

Tandis que, sur le front, l’armée russe continue de progresser, le commandant en chef des forces ukrainiennes, Oleksandre Syrsky, a assuré dimanche que ses soldats avaient repris trois villages de la région orientale de Donetsk qui étaient tombés sous le contrôle de la Russie.

« Nos troupes ont contre-attaqué avec succès et libéré de l’ennemi les villages de Mykhailivka, Zeleniï Gai et Volodymyrivka dans la région de Donetsk », situés non loin de la région centrale de Dnipropetrovsk, a-t-il annoncé sur Facebook.

Une femme de 47 ans a été tuée le matin même dans une frappe de drone russe dans cette même région, selon son gouverneur.

La Russie avait lancé 72 drones de type Shahed et divers leurres ainsi qu’un missile balistique, ont dit les forces aériennes ukrainiennes.

Ce Jour de l’Indépendance a un « goût de sueur et de sang », a à cet égard commenté auprès de l’AFP Dobriï, un médecin militaire, non loin du front est. « Je suis un patriote dans l’âme mais quand le Jour de l’Indépendance est devenu un jour de combat, le sentiment est un peu différent », a-t-il poursuivi.

Dimanche également, l’Ukraine et la Russie ont affirmé avoir chacune renvoyé chez eux 146 prisonniers de guerre et civils dans le cadre d’une série d’échanges qui restent l’un des rares domaines de coopération entre Kiev et Moscou.

 

Appels à la paix « ignorés »

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’armée ukrainienne a procédé à une série d’attaques de drones sur le territoire russe, déclenchant des incendies sur le site d’une centrale nucléaire et dans un terminal pétrolier. 

« Voici comment l’Ukraine réagit lorsque ses appels à la paix sont ignorés », avait proclamé le président Zelensky, illustrant l’enlisement des pourparlers.

L’un des drones « a explosé et endommagé un transformateur auxiliaire » de la centrale nucléaire située dans la région russe frontalière de Koursk, a annoncé son opérateur sur son compte Telegram. « Le niveau de radiation sur place (…) et dans les environs n’a pas changé et correspond aux niveaux normaux », selon la même source.

Sur les rives de la Baltique, des raids de drones ukrainiens ayant visé le port d’Oust-Louga ont provoqué un incendie dans un terminal pétrolier du groupe russe Novatek, a souligné le gouverneur régional Alexandre Drozdenko sur Telegram. Une attaque que l’Ukraine a revendiquée.

L’armée ukrainienne a aussi assuré avoir touché la raffinerie de pétrole de Syzran, à 800 km de la frontière, dans la région méridionale russe de Samara, déjà prise pour cible par le passé.


© Agence France-Presse

24/08/2025 | 19:00
5 min
0 Commentaire(s)
Commentaires (11)
Vieillard
Les tactiques géniales de Trump (!)
a posté le 25-08-2025 à 12:03
Imaginez que vous cherchiez une nouvelle voiture et que vous vous rendiez chez votre concessionnaire de voitures d'occasion habituel. On vous invite à prendre un café, on vous appelle, et vous regardez tous les véhicules, dont chacun, avec des réparations esthétiques mal faites, serait un désagrément même pour un profane. Plutôt une casse impeccable, mais surtout, une perte de temps. Vous voulez dire « Au revoir » au lieu de « A bientôt ! », mais vous ne pouvez même pas sortir du parking : une foule de journalistes vous bouscule pour vous féliciter pour votre achat. Comment ? Quoi ? Quelle voiture avez-vous achetée ? On vous pousse vers une vieille Chevrolet au plancher complètement rouillé, lorsque le concessionnaire vous serre la main et vous lance : « Souriez ! » ' photo ! ' vous explique un spécialiste des réseaux sociaux avec un visage radieux, comme si tous vos amis et votre famille le connaissaient déjà, et que tout votre cercle Facebook était déjà au courant ' un pouce levé du voisin d'en face, d'ailleurs.

Eh bien, c'est plus ou moins ce qui se passe sur la scène internationale, semble-t-il. Les Russes sont en train d'accepter un accord, aurait lâché Trump, avant de souligner qu'il pensait que le micro était déjà coupé. Vance s'en prend bruyamment aux concessions russes ' ils n'en savent rien, et chaque fois que les Russes le nient, la presse monte encore plus haut, affirmant que les Russes ont déjà fait marche arrière, restituant tout leur territoire à l'Ukraine et, tant pis, ajoutant même les 300 milliards d'euros d'actifs gelés en remerciement de cette merveilleuse expérience de guerre. Personne ne veut entendre le « niet ! » ' Trump a un accord !
Répondre
Houcine
a posté le 24-08-2025 à 22:03
Il lui faut entendre ce que Poutine a déjà déclaré.
Zelensky ne peut engager son pays, sa signature n'a oas de valeur juridique car il se maintient au pouvoir grace à l'état d'exception à la faveur de la guerre alors
que son mandat est arrivé à terme depuis des mois...
Pas de confiance, ni en cet amuseur ni en ses tuteurs belliqueux et sans parole.
Il peut continuer son manège, la Russie prend son temps.
Nos démocrates devraient faire diligence s'ils étaient gens de paix en cessant sur le champ de livrer des armes aux criminels juifs qui les traitent de tous les noms et poursuivent avec une barbarie insoutenable le génocide des palestiniens.
Criminels amis des Criminels.
Vos discours ne valent pas un pet de lapin..
Maintenant, tout le monde le sait.
Répondre
ali
@Houcine
a posté le à 09:38
L'argument de non illégalité de la signature de Zelinsky,venant d'un dictateur comme Poutine qui se maintient au pouvoir depuis 25 ans en éliminant tous ses opposants et en violant la constitution russe elle même,est un véritable gag!!
Répondre
Houcine
Dur le marché des "valeurs"
a posté le à 10:15
Un argument juridique de poids au regard de ce qu'il connait et que je sais dxpegience vive à l'appui.
Ces gens n'ont aucjne parole, pas de conviction sue celle de s'assurer le premier rôle, avoir le dessus.
Le spectacle de tout ce beau monde, tes patrons, ceux du Maroc de "Sa majesté ", des harkis trop nombreux est édifiant, c'est a en pleurer et tu veux dncird nous vendre ta marchandise avariée.
Je crois avoir davantage contribué par mon militantisme aux libertés que dss tartarins sans foi ni courage séduits par les bonimenteurs et vendeurs de mots creux, promesses sans lendemains.
Poutine dictateur, un peu comme Saddam dépeint en Hitker ou Khadafi en génie du mal....voire.
On fait le calcil des meurtres, guerres assassines et on tegarde qui en sont les auteurs..
Tu serais surpris petit suiveur de constater qu'on les appelle, ils se nomment les "démocrates".
Alors, circule, ici on ne gobe on ne transige pas avec les faits,, on ne se vend pas....parce qu'on a ce qui s'appelle le sens de l'honneur..
Valeur aristocratique s'il en est, monsieur
Si vous comprenez....

Répondre
ali
@Houcine
a posté le à 11:21
Allez y en Russie vous verrez le vrai racisme envers les non européens!!!!
Répondre
Welles
La racaille
a posté le à 14:42
il n'y a de racisme parce qu'il n'y a pas de racailles comme chez les pays occidentaux
Répondre
Vladimir Guez
Leur racisme est plus profond
a posté le à 15:00
Meme les prostituées y affichent ouvertement qu'elles refusent les noirs et les arabes quel que soit le prix proposé.
Répondre
Vladimir Guez
Bah non
a posté le à 12:42
Il te l'a déjà dit , il vit là ou il travaille le petit rat d'egout.
La ou la soupe est bonne et cerise sur la gâteau, la ou l'on peut cracher dedans sans risque de finir au trou.

Le sens de l'honneur et l'aristocratie, c'est de metre ses actes en accord avec ses valeurs et convictions, et croyez moi, il va le faire. Ce ne sont pas des fanfaronnades d'un ballon de baudruche qui aurait le coeur au bled de KS ou chez Poutine, mais les coucougnettes dans le portefeuille.
Répondre
Caillason de la Caillasse
Humiliant
a posté le 24-08-2025 à 19:26
Je me mets à la place de Poutine : hier, Zelensky faisait le fou du roi et jouait des comédies de théâtre pour faire rire Poutine dans ses fêtes.
Et aujourd'hui, il faut accepter ce même fou du roi et clown qui faisait rire avec ses blagues de s'asseoir à table et le prendre au sérieux comme leader d'un pays.
Pour Zelensky, ce sera sûrement la seule fois où il parlera dans la langue de ses origines culturelles, le russe.
Répondre
ali
@Caillason
a posté le à 09:45
Le clown Zelinsky que Poutine penser l'éliminer du pouvoir en trois jours a fait glisser Poutine dans une guerre sans fin avec des pertes jamais connue des russes depuis la seconde guerre mondiale !Si vous étiez russe et que votre fils risquait de partir en guerre et que votre niveau de vie dégringoleait,que le prix d'essence flambait et que vous mettez des journées pour remplir le réservoir,vous ne diriez pas la meme chose de Zelinsky
Répondre
Caillason de la Caillasse
@ali
a posté le à 22:40
ça devient une discussion de joueurs de chkobba a babe el khadra.
Répondre
