dimanche 07 septembre 2025
Heure de Tunis : 06:42
SUR LE FIL
France - Un SDF tunisien serait derrière le quadruple meurtre de la Seine
24/08/2025 | 16:35
4 min
Photo par BERTRAND GUAY / AFP
Lecture Zen

Un jeune homme sans-abri a été mis en examen pour quatre meurtres dans l’enquête concernant les quatre corps retrouvés le 13 août dans la Seine, à hauteur de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Présenté comme un possible tueur en série, il s’agirait d’un citoyen tunisien qui se serait fait passer pour un Algérien « afin de berner la police », rapporte Le Parisien ce dimanche 24 août 2025.

Voici ce que l'on sait de cette affaire.

 

Qui est le suspect ?

Très peu d’informations ont filtré sur le mis en examen, dont l’identité reste « incertaine », selon le parquet.

Ce sans-abri est âgé d’« une vingtaine d’années » selon le ministère public, « officiellement » de 24 ans selon une source proche du dossier. Il est « de type nord-africain et de nationalité non établie », ajoute le parquet. Cependant, sa nationalité serait tunisienne selon les informations rapportées par Le Parisien et il porterait le nom de Mongi. 

Depuis mercredi, l’homme a répondu « succinctement aux enquêteurs sur ses éléments de vie » et refusé de s’exprimer sur les faits, indique le ministère public.

Selon cette source, il était « habituellement présent » sur les berges de Seine non loin du lieu de découverte des corps. 

Interpellé dans un centre de rétention administrative une semaine après la découverte des corps, l’homme avait déjà croisé le chemin des forces de l’ordre.

D’abord le 5 août, quand il est contrôlé en possession de documents qui se révéleront appartenir à la deuxième victime identifiée.

Puis le jour de la macabre découverte, par les premiers policiers arrivés sur la scène. 

Il est alors connu de la justice pour un vol avec dégradation dans un véhicule en janvier, pour lequel il devait comparaître en septembre, et pour un recel de vol en lien avec son interpellation du 5 août.

 

Où en est l’enquête ?

Les investigations sur les quatre corps ont été réunies au sein d’une information judiciaire pour « meurtres en concours », une qualification permettant des gardes à vue plus longues et le recours à des techniques spécifiques d’enquête.

L’affaire a débuté mercredi 13 août, vers 13h30, quand les sapeurs-pompiers de Paris sont intervenus non loin du Pont de Choisy reliant cette ville de la banlieue sud de Paris à Créteil.

L’alerte a été donnée par un passager voyageant dans le RER C qui a aperçu un corps flottant dans la Seine.

Autopsies puis examens complémentaires ont permis d’identifier des « lésions de violences, évocatrices d’une strangulation » sur deux corps et conduit à l’ouverture d’enquêtes pour homicides confiées à la police judiciaire (PJ) parisienne.

Un troisième corps présente « une trace suspecte dont l’origine ne pouvait être déterminée », ajoute le parquet.

Une deuxième garde à vue d’un homme « en lien » avec le suspect et deux des victimes (également SDF), a été levée samedi. « Aucune charge (n’a été) retenue » contre lui à ce stade, détaille le parquet.

 

Quel est le mobile ? 

Dimanche matin, le parquet n’avait pas précisé quelle était l’hypothèse privilégiée quant au mobile. Mais l’enquête a mis en évidence des connexions entre les victimes, le suspect et l’endroit de découverte des corps. 

« Chacune des victimes dans un temps concomitant à leur disparition » peut être reliée au suspect, selon le parquet. « Un lien » existe aussi entre chacune et le lieu de découverte des corps, non loin « d’un local technique abandonné fréquenté par des SDF », selon cette source.

Ce bâtiment en béton, déserté et jonché de déchets, semble être habité, a constaté un journaliste de l’AFP : des matelas, des couvertures et une chaise y sont installés.

Les abords de l’endroit sont aussi connus comme étant un lieu de « cruising », c’est-à-dire un de ces espaces naturels ou urbains où peuvent se rencontrer des hommes gays.

 

Qui sont les victimes ? 

Il s’agit de quatre hommes : un Français de 48 ans, domicilié à Créteil qui « pouvait fréquenter les abords du lieu de découverte des corps », un Algérien de 21 ans résidant à Choisy-le-Roi, et deux hommes SDF : un Algérien âgé de 21 ans et un Tunisien de 26 ans.

Ces derniers, disparus respectivement depuis les 26 et 31 juillet, fréquentaient aussi les abords du lieu où ont été découverts les corps. Les disparitions des deux autres victimes – algérienne et française – datent respectivement des 7 et 11 août.

Parmi les victimes, une première a été retrouvée le bas du corps « dénudé » et une autre le pantalon « baissé au niveau des chevilles ».


 

 

BN avec AFP

Commentaires
Commentaires (24)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Caillason de la Caillasse
perlexe!
a posté le 25-08-2025 à 14:29
comment un jeune tunisien de 20 ans donc un poids plume affamé sans muscle pesant sûrement mois de 70 kilos arrive a tuer 4 personnes surtout un français bien nourris de 40 ans !?
commet il est arrivé a les balancer dans l'eau et a des dates différentes, d'après ce que j'ai vue il y une rambarde et en plus de la distance, il faudrait nous l'expliquer!
Répondre
Gg
Dernières nouvelles
a posté le 25-08-2025 à 09:40
A cette date du 25 aout, l'enquête de police rassemble suffisamment d'indices factuels pour mettre le dénommé Mongi en examen.
Les faits qui lui sont reprochés sont:
> Usurpation d'identité (puisqu'il a voulu se faire passer pour un Algérien)
> Commission de 4 meurtres.
Répondre
Vladimir Guez
DZ
a posté le à 12:49
Le reste est pardonnable. Mais se faire passer pour algérien , la ça passe pas.
Répondre
Caillason de la Caillasse
@Vladimir Guez
a posté le à 21:07
c'est bien rare qu'un tunisien souffre de zooanthropie et sa doit être les premier cas dans l'histoire..
Répondre
Gg
Ah bon?
a posté le à 14:45
Tuer 4 personnes est pardonnable ?
Répondre
Tunisino
Lorsque
a posté le 25-08-2025 à 09:18
Lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de rage! Bonjour les combines pour lutter contre l'immigration excessive des tunisiens. Les littéraires et les illettrés politisés tunisiens sont bouche bé, l'honneur de la Tunisie et des tunisiens n'est rien pour les médiocres.
Répondre
Gg
Combines
a posté le à 11:20
Selon toute vraisemblance, ce mec est un clandestin. Pas de papiers, pas de métier, un parasite. Une tique.
Et en plus, visiblement il refuse de s'adapter au pays dont il espérait toucher les aides sociales.
Ce midi il est inculpé et incarcéré.
Répondre
Houcine
Il ne faut pas en rajouter.
a posté le 25-08-2025 à 02:37
L'image du pays ternie, la réputation des tunisiens, et puis quoi encore.....
Un individu, soupçonné de meurtres multiples que l'enquête doit élucider, un fait divers comme on dit, je ne suivrai pas les plumitifs raccoleurs et racistes qui reprennent le signifiant globslisant et dépréciatif de Nord-africain.
Pas plus que je ne me sens co-responsable, concerné au motif qu'il s'agirait d'un compatriote.
Du reste, ce serait ajouter à la vilenie des haineux ou bien encore en participer involontairement.
Des affaires de ce genre ont eu lieu régulièrement, et les crimes étaient le fait d'autochtones, ont soulevé l'indignation, suscité le rejet....mais je n'ai guère lu ou entendu que leyrs compatriotes s'étaient sentis salis.
On laissera ce topo aux marchands de morale.
Il n'en manque pas.
Et souvent ils sont des immoralistes pour ne pas immoraux.
Vous les voyez tous les jours et les entendez nous tancer au nom de je ne sais quoi au profit de tel parti dont il reste à voir s'il est bien du parti de la morale.
Et encore.....
Répondre
Sibeling
Pitoyable
a posté le 25-08-2025 à 00:37
Quel ramassis de c*nneries en commentaires. Affligeant. Entre extrapolation et généralisation, la culture BFMTV a fait son chemin on dirait.
Quant à ceux qui s'inquiètent de leur « réputation », qu'ils se rassurent: rien ne changera la haine qui vous est portée. Vous aurez beau jouer à l'Arabe de service autant que vous voudrez, vous resterez au mieux méprisé, au pire honnis. En revanche, ceux qui récemment, se sont illustrés pour avoir sauvé des familles en prise avec les flammes d'un incendie, ceux qui ont empêché un enlèvement en pleine rue, ou ceux qui ont sauvé des enfants d'une chute, ce n'est ni Pierre, ni Paul, ni Jacques. Mais bizarrement, on a oublié de « nettoyer » la réputation de toute une nation ou d'un continent grâce à ces actes de bravoure. '?a ne fonctionnerait donc que dans un sens? Tiens donc ! Et les criminels « blancs » alors? Emile Louis, Fourniret & co'?' aucun n'a donc réussi à jeter l'opprobre sur toute une nation, civilisation, ou religion à cause de ses actes? '?trange! Et pourtant, on sait qui restent les champions incontestés de la barbarie dans l'histoire moderne!
Si vous ne l'avez toujours pas compris, c'est que c'est vous qui faites honte à toute la nation. Des Chalgoumi dans l'âme'?'. Continuez à baisser la tête en espérant une caresse de vos maîtres'?'
Répondre
Larry
@Sibeling
a posté le à 15:42
Mais qui est pitoyable ?

Emile Louis, Fourniret & Co foutent le bordel chez eux et non chez les autres !...
Répondre
Sibeling
Pitoyables
a posté le à 17:48
C'est bien connu bien sûr. Aucun français n'a jamais fait de mal à un arabe. Ni maintenant ni jamais ! Ni en France ni ailleurs ! :D
Pitoyables, oui. Pitoyables sont ceux qui se sentent concernés par les actes d'un parfait inconnu, sous prétexte qu'ils ont le même passeport, sans se demander si ceci a un quelconque rapport avec les faits, ni même si cet individu définissait avant tout qui il était par sa nationalité, ou s'il s'en fichait royalement d'être né tunisien. Comme si c'était une évidence : on est AVANT TOUT un papier, n'est-ce pas ?!
Pitoyables sont ceux qui du coup, attendent peut être que les quelques 12 millions de tunisiens soient TOUS exemplaires pour se sentir dignes d'être respectés à l'étranger. Pitoyables sont ceux qui reprennent à leur compte les biais cognitifs racistes, biais supposés justifier une haine imbécile. Il y a en France bien plus de médecins tunisiens qui sauvent des vies de français que de tueurs en série tunisiens qui ôtent des vies de français. Ceux qui ne sont pas capables de tenir tête à un discours raciste parce qu'ils se sentent humiliés devraient se mettre à réfléchir et travailler leur estime de soi, au lieu de hurler avec les loups en tremblant. Décolonisez vos esprits.
Répondre
ali
@Sibeling
a posté le à 21:03
Vous vous rendez compte de votre assertion maladroite du bilan entre les vies françaises sauvées par les médecins tunisiens et les vies ôtées par les tunisiens en France!Celà voudrait signifier que tant que les médecins tunisiens,qui sont entre nous en nombre insignifiant dans un pays de 70 millions d'habitants,sauvent des vies françaises les tunisiens peuvent s'adonner à enlever la vie à un certain nombre de français.C'est le quota attribué aux arabes pour assassiner.La délinquance des maghrébins en France est telle que les français risquent de se soulever un jour et l'avenir des arabes en France,comme d'ailleurs partout en Europe,risque de noircir!
Répondre
Sibeling
What!
a posté le à 18:55
Alors cette conclusion tellement absurde (ou malhonnête ?) que vous faites me laisse sans voix. Je ne l'avais pas vu venir celle-ci ! Le travail des médecins serait, selon votre interprétation un « crédit » de vies à reprendre ? '?'en est presque drôle. Je ré explique donc si ce n'était pas clair : dire qu'un meurtre commis par un concitoyen jette l'opprobre sur toute une nation, c'est aussi vrai que de dire qu'une vie sauvée par un concitoyen héroïse toute une nation. Peut-être vous a t'on déjà remercié pour les exploits d'un autre, mais j'en doute. Car en tant que tunisien, vous êtes aussi responsable des crimes de l'un que des bienfaits de l'autre. Néanmoins, la mauvaise foi des racistes fait que l'un sera érigé en totem de tout un peuple, et pas l'autre. Pourtant, on a bien plus de médecins tunisiens en France que de tueurs en série (Elhamdulillah). Mais ce n'était là qu'une illustration d'une idée pourtant très simple : Si le tunisien était réellement responsable du racisme à son égard à cause de chiffres représentatifs, alors nous pourrions répondre que proportionnellement, nous sommes mieux représentés que mal représentés. Mais ce qui est le plus triste, c'est que des tunisiens préfèrent valider la rhétorique raciste plutôt que de defendre leur honneur. Si je devais porter le poids des fautes de tous ceux qui ont un jour eu la nationalité tunisienne, je n'ai plus qu'à m'auto-flageller pour expier ces crimes commis par d'autres. Je ne suis adepte du concept de « pêcher originel ».
Et pourtant, rares sont les « arabes honteux » à penser la même chose d'un français ou d'un américain. Eussent-ils tués des millions de personnes que vous ne penseriez jamais à reprocher à chaque américain les crimes de ceux qui sont pourtant leur représentants. Ceux qui veulent vous haïr n'ont nul besoin d'une bonne raison pour cela. Ils vous haïront quoique vous fassiez pour leur plaire. Vous pouvez vous excuser d'être tunisien si vous voulez, moi je ne courbe pas la tête pour une brebis galeuse complètement en marge de toute société, n'en déplaise aux fachos et aux soumis.
Répondre
ali
@Sibeling
a posté le à 21:44
Pour me faire une idée sur l'ampleur de la délinquance et des crimes faits par les étrangers en France je me rends parfois à la cour d'assises de Paris et là je peux vous assurer que les tunisiens et généralement les maghrébins sont bien représentés et le nombre de tueurs et de délinquants tunisiens dépasse de loin en France les médecins dont tu parles en ajoutant même les ingénieurs et autre cadres moyens.Tu oublies le tunisien Bouhlel qui a pulvérisé des centaines de français à Nice,l'autre Brahim Aissaoui qui a décapité trois pèlerins dans la cathédrale de Nice,le tunisien Jamel Gorchene qui décapité une policière à Rambouillet.La délinquance des tunisiens est infiniment plus connue et jette l'opprobre sur tous les tunisiens et met leur avenir en danger y compris pour les médecins et les polytechniciens tunisiens qui n'ont aucun poids pour la France.


Répondre
Sibeling
Laissez tomber
a posté le à 20:43
Ok très bien, je comprends qu'il est inutile de discuter avec vous. Vous simplifiez et mélangez absolument tout: vos opinions personnelles avec les faits; vos expériences avec des vérités statistiques'?' on ne peut pas continuer à parler avec quelqu'un qui se fiche de toute abstraction des biais pour saisir la vérité. Vous êtes sans doute conscient que vos conclusions basées sur vos heures passées aux assises (étrange passe-temps qui peut expliquer vos biais cognitifs) n'ont aucune valeur face aux études sociologiques et aux statistiques ? Vous devriez passer plus de temps à la bibliothèque qu'aux assises. Vous apprendriez plus que ce que vous n'apprenez actuellement par la lorgnette de votre hobby malsain (à l'époque de mes études, le président de l'ordre des avocats à la cour de cassation parlaient de « voyeurs » pour désigner le public qui assistaient aux procès d'assises).
Répondre
Dégoûté
Bravo!
a posté le 24-08-2025 à 22:24
Cette fois, ça va être très difficile de blâmer "les Subsahariens", "les sionistes" ou "la colonisation"... mais je suis sûre que les Tunisiens vont y arriver, braves gens qu'ils sont, pauvres petites éternelles victimes de tout, qui ne sont jamais responsable de rien.
Répondre
Sibeling
'?trange
a posté le à 17:55
Très étrange de mettre au même niveau les subsahariens et les sionistes ? '?trange de mettre dans une même phrase une provenance géographique qui n'est pas choisie (on est tous nés quelque part) d'une part, et de l'autre, une idéologie mortifère qui est le fondement d'un projet génocidaire ? A moins d'être soi-même sioniste, ce qui renvoie de facto vers la lie de l'humanité...
Répondre
Citoyen_H
POURTANT, LES EXPERTS ANALYSTES OPERANT SUR LE FORUM DE BN
a posté le 24-08-2025 à 20:06
affirment en flux continu, que l'élite tunisienne quittait le pays à la vitesse du sang d'un être humain, victime d'une hémorragie.
Effectivement, votre vision est des plus convaincantes.
Cet exemple en est la preuve !
La vérité finit toujours par remonter à la surface
Qui se ressemble, s'assemble !!!
Galou, vive la rouvouloussion.
Pauvre élite.......
Les bouffons n'en ratent pas une, quand il s'agit de tromper l'opinion.
Quant à l'autre reporter d'hémorroïdes sans frontières, celui qui s'était taillé en Italie à la vitesse de l'éclair, le Kerbai, à chaque fois qu'il nous annonce un mort Tunisien dans les prisons Italiennes, il n'en rate pas une, pour accuser les Italiens de tortionnaires et les Tunisiens de pauvres gentilles victimes, qui n'ont jamais voulu quitter la Tunisie, les mêmes analystes cités ci-haut, sont horrifiés, telles des vierges effarouchées !!
A les croire, nous sommes les éternelles pauvres victimes de l'humanité.
S'ils avaient idée du nombre de ces élites, emprisonnés, à raison, en Europe, ils s'étrangleraient de honte.



Répondre
HAtemC
Un Sérial Killer Tunisien
a posté le 24-08-2025 à 19:46
Et en plus un SDF, la réputation des tunisiens est faite
Répondre
Ortho
Un homophobe de plus
a posté le 24-08-2025 à 18:58
En gros, vous nous dites sans le dire que les 4 victimes sont des homosexuels et que le mobile serait l'homophobie.
Voilà où mène une éducation ultra viriliste et macho, à des attardés qui tuent par frustration.
Répondre
MM
Eh oui!
a posté le 24-08-2025 à 18:01
Encore un assassin Tunisien.Toutes les chaînes TV en parlent.Cette racaille ternie l'image de notre pays.
Répondre
Gg
Supputations
a posté le 24-08-2025 à 17:07
Il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit, l'enquête doit faire son chemin...

Répondre
B.ha
Toujour les meme
a posté le à 17:43
affirmation nord africain donc. Une racaille. Pauvre France. Toujours les mêmes. Notre image et salis. Depuis. Longtemps. Dans toute l'Europe. Surtout en france
Répondre
EL OUAFI
Une image ternie !
a posté le à 18:57
Ils ont sali notre image.
Une racaille qu'ils faut castrer !
Voyez-vous le préjudice qu'ils peuvent nous faire subir ?
Des énergumènes qui ont perdus tout repères,qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux de positifs ,absolument rien des déchets des irrécupérables !
Répondre
