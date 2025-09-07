Devant la municipalité de Sfax, une faible foule contre lUGTT

Malgré un appel à la mobilisation lancé par plusieurs partisans du 25-Juillet, seulement quelques dizaines de citoyens se sont rassemblés ce dimanche 24 août 2025 devant le siège de la municipalité de Sfax pour exprimer leur opposition à la direction actuelle de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).
Les manifestants ont réclamé le départ des responsables syndicaux en place et exigé la mise en place de mécanismes de reddition des comptes. Ils ont également brandi des pancartes affichant leur soutien au processus du 25-Juillet et au président Kaïs Saïed.
Bien que le nombre de participants ait été limité, les slogans scandés traduisaient une contestation nette à l’égard de la ligne actuelle de la centrale syndicale, accusée par ses détracteurs de ne plus répondre aux attentes des travailleurs et de s’éloigner de ses missions initiales.
Cette mobilisation survient alors qu’une autre manifestation, de plus grande ampleur, se tient en parallèle devant le siège de l’Union régionale du Travail de Sfax. Celle-ci rassemble des syndicalistes venus défendre l’organisation contre ce qu’ils considèrent comme des attaques populistes et des menaces orchestrées sur les réseaux sociaux.
Ces deux rassemblements simultanés illustrent les tensions croissantes autour du rôle et de la place de l’UGTT dans le paysage politique et social tunisien, particulièrement à Sfax, l’une de ses places historiques.
S.H
La qualité l'emporte sur la quantité
Exemple le front de salut
Ennahdha et les autres, j'espère que la justice un donnera son verdict pour clouer le clapet des corrompus et des traîtres du peuple tunisien, j'ai confiance aux vrais patriotes tunisiens et tunisiennes, je ne perds jamais l'espoir, il faut être patient, on a bien constaté avec le temps le vrai visage des NAHDHAOUIS et les autres traîtres avec le temps la vérité remonte toujours à la surface , petit à petit l'oiseau fera son nid
MES CHERS -ES compatriotes il faut patienter encore un peu on saura la vérité pour réussir en Tunisie, il faut être hypocrite et menteur
Il est vrai que 3 personnes autour d'un rond point est une faible foule, mais comme on dit, on est plusieurs à partir de deux!
Si l'imprimeur des pancartes lit ce commentaire, je le prie de dénoncer le donneur d'ordre si elles ont été payées avec de l'argent public. Merci.