dimanche 07 septembre 2025
Face aux menaces, lUGTT rassemble ses troupes à Sfax
24/08/2025 | 11:31
Face aux menaces, lUGTT rassemble ses troupes à Sfax
Des syndicalistes et des sympathisants de l'UGTT ont afflué, ce dimanche 24 août 2025, vers le siège de l’Union régionale du Travail à Sfax, en signe de défense de l'organisation et de rejet de toute tentative de porter atteinte à ses structures. 

Selon les responsables syndicaux, cette mobilisation intervient en réaction aux « milices criminelles » qui appellent ouvertement, sur les réseaux sociaux et dans « des salles obscures », à l’attaque de l’organisation syndicale et de ses militants. Le syndicat rappelle que de tels appels s’étaient déjà traduits, le 7 août dernier, par des violences et des tentatives d’agression sur la place Mohamed Ali à Tunis.

À Sfax, les syndicalistes ont scandé des slogans appelant à l’unité et à la résistance face à ce qu’ils qualifient de « campagne populiste » : « Unité syndicale contre l’attaque populiste », « l’UGTT restera debout, ni milices ni ligues ».

 

 


Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’Union régionale du Travail de Sfax a fait état d’un « imposant dispositif sécuritaire autour de son siège » et dénoncé « les restrictions imposées aux syndicalistes les empêchant de rejoindre leurs camarades à l’intérieur du local ». L’organisation régionale a, par ailleurs, tenu les autorités pour responsables « de tout dérapage ou agression visant les syndicalistes ».

 

 


S.H


Commentaires
SALIM
LES TROIS GRANDS 'MILITANTS' 'SYNDICALISTES' DONT LES NOMS RESTERAIENT GRAVES EN OR DANS L'HISTOIRE DE L'UGTT.
a posté le 24-08-2025 à 13:31
1-Il y a un secretaire régional qui a terminé ses études à une vitesse dépassant celle de la lumière. Il a eu ses diplomes avant la construction des écoles ayant octroyé ces diplomes!!!!.
Ca m'a rappelé une scene d'un très bon film GHABII MINNOU FIH (IDIOT EN SOI) ,montrant HANI RAMZI et TALAAT ZAKARIA PLANIFIANT LE VOL D'UN MALL NON ENCORE CONSTRUIT!!!! (ils volent sur PLAN!!!!!).

2-ARTICLE DE B.N :Arrestation du secrétaire général du syndicat de Tunisair alors qu'il comptait fuir en Libye 27/07/2024 | 18:24
Le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouna a annoncé l'arrestation du secrétaire général du syndicat de base de Tunisair, ...........
Dans une déclaration accordée le 27 juillet 2024 à Mosaïque Fm, le substitut du procureur a expliqué que ............ a été interpellé par les forces de l'ordre à Ras Jedir alors qu'il se préparait à fuir vers la Libye.
Pour rappel, ............. a été placé sur la liste des personnes recherchées et est accusé de plusieurs crimes dont faux, usages de faux, corruption et proxénétisme.

3-Les agents des péages de Tunisie Autoroutes menacent de BARRICADER toutes les autoroutes B.N 30/01/2023 | 10:52

'Le secretaire général du syndicat de Tunisie Autoroutes ........... a affirmé que les agents n'hésiteraient pas à observer UNE GREVE SAUVAGE si la direction venait à mettre en exécution ses menaces. « Les autoroutes seront fermées et aucun véhicule ne sera autorisé à passer », a-t-il souligné.'
Kikou
a posté le à 16:47
Quel génie .....
