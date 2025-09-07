Face aux menaces, lUGTT rassemble ses troupes à Sfax

Des syndicalistes et des sympathisants de l'UGTT ont afflué, ce dimanche 24 août 2025, vers le siège de l’Union régionale du Travail à Sfax, en signe de défense de l'organisation et de rejet de toute tentative de porter atteinte à ses structures.
Selon les responsables syndicaux, cette mobilisation intervient en réaction aux « milices criminelles » qui appellent ouvertement, sur les réseaux sociaux et dans « des salles obscures », à l’attaque de l’organisation syndicale et de ses militants. Le syndicat rappelle que de tels appels s’étaient déjà traduits, le 7 août dernier, par des violences et des tentatives d’agression sur la place Mohamed Ali à Tunis.
À Sfax, les syndicalistes ont scandé des slogans appelant à l’unité et à la résistance face à ce qu’ils qualifient de « campagne populiste » : « Unité syndicale contre l’attaque populiste », « l’UGTT restera debout, ni milices ni ligues ».
Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’Union régionale du Travail de Sfax a fait état d’un « imposant dispositif sécuritaire autour de son siège » et dénoncé « les restrictions imposées aux syndicalistes les empêchant de rejoindre leurs camarades à l’intérieur du local ». L’organisation régionale a, par ailleurs, tenu les autorités pour responsables « de tout dérapage ou agression visant les syndicalistes ».
