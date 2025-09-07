alexametrics
dimanche 07 septembre 2025
Heure de Tunis : 06:41
SUR LE FIL
Guerre ouverte à l'Utap entre le Conseil central et le Bureau exécutif
23/08/2025 | 21:46
2 min
0 Commentaire(s)
Guerre ouverte à l'Utap entre le Conseil central et le Bureau exécutif
Lecture Zen

 

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap) a été le théâtre, samedi 23 août 2025, d’un conflit interne majeur opposant son Bureau exécutif national à son Conseil central. Lors d’une réunion du Bureau exécutif, les membres présents ont décidé à l’unanimité de dissoudre le Conseil central, l’accusant d’avoir outrepassé ses prérogatives statutaires et enfreint le règlement intérieur.

Le Bureau exécutif a affirmé vouloir engager une réforme en profondeur visant à ouvrir l’organisation à l’ensemble des agriculteurs et des pêcheurs, dans un cadre strictement syndical et professionnel, détaché de toute influence politique ou partisane. Selon lui, cette réorganisation est nécessaire pour rétablir l’ordre et l’efficacité au sein de l’Utap.

Mais le Conseil central, qui constitue la plus haute instance entre deux congrès et regroupe cent membres élus ainsi que les présidents des unions régionales et les secrétaires généraux des syndicats nationaux, a catégoriquement rejeté la dissolution. Dans un communiqué rendu public, il a également refusé la démission de Moez Ben Zaghden, président de l’organisation, l’appelant à poursuivre ses fonctions malgré les tensions.

Fathi Ben Khalifa, conseiller économique de l’Utap, a indiqué que des mesures disciplinaires conservatoires avaient été prises à l’encontre de certains membres du Bureau exécutif ainsi que du président d’une union régionale, en raison de manquements graves et d’actions jugées perturbatrices et irresponsables. Le Conseil central a par ailleurs décidé d’alerter la présidence de la République sur la situation financière critique de l’Utap et le retard enregistré dans le paiement des salaires.

Ce conflit interne survient moins d’un an après l’élection de Moez Ben Zaghden à la présidence de l’organisation, en octobre 2024, à la suite de la démission pour raisons de santé de Noureddine Ben Ayed.

 

M.B.Z

 

A lire également
LUtap insiste sur sa neutralité et le respect des symboles de l'État Sit-in des agents de lUtap : des mois sans primes ni salaires, la colère monte Noureddine Ben Ayed démissionne de la présidence de l'Utap
23/08/2025 | 21:46
2 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Huawei lance le premier Forum africain sur lÉducation inclusive : promouvoir léquité éducative grâce aux technologies numériques et intelligentes Huawei lance le premier Forum africain sur lÉducation inclusive : promouvoir léquité éducative grâce aux technologies numériques et intelligentes
OneTech publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025 OneTech publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025
BIC sengage pour léducation et la lutte contre le décrochage scolaire en Tunisie BIC sengage pour léducation et la lutte contre le décrochage scolaire en Tunisie
Mahindra et Mytek, en route vers la réussite ! Mahindra et Mytek, en route vers la réussite !
Rentrée scolaire : les écoles tunisiennes face au défi de la cybersécurité Rentrée scolaire : les écoles tunisiennes face au défi de la cybersécurité
Carrefour Tunisie condamne toute forme de violence Carrefour Tunisie condamne toute forme de violence
sur le fil
21:38
Spéculation : le ministère de l'Intérieur lance des opérations coup de poing dans les marchés de gros
21:14
« Fortifier la maison Tunisie » : lappel de Hichem Ajbouni contre les ingérences étrangères
21:03
La flottille Soumoud reporte son départ de Tunis au 10 septembre
20:24
Kaouther Ben Hania décroche le Lion dargent à la Mostra de Venise
20:06
Faouzi Ben Abderrahman : entre Tunis et Washington, une tempête dans un verre d'eau
19:47
Maghzaoui exhorte Saïed à ouvrir un véritable dialogue avec les forces nationales « authentiques »
18:27
Le CMF met en garde les investisseurs contre les placements trop beaux pour être vrais
16:25
« La Voix de Hind Rajab » bouleverse Venise et rafle six prix parallèles
15:18
« On ne tue pas quelquun à distance » : la lecture juridique de Mabrouk Korchid dans laffaire Dhibi
14:20
Nouvelle génération de traitements contre le diabète et lobésité : que propose la Tunisie ?
13:52
Mobilisation mondiale pour Gaza : le député Mohamed Ali et le SNJT à bord de la flottille Soumoud
12:15
Ahmed Saidani : si les États-Unis veulent la démocratie en Tunisie, ils auront un nouveau Vietnam !
10:44
Création dune nouvelle unité : la Garde municipale pour appuyer la "guerre" contre la spéculation
10:26
Météo - Tunisie : orages en vue, le nord et le centre particulièrement concernés
23:15
Inflation, affaire Dhibi, Mourad MessaoudiLes 5 infos de la journée
22:17
Violences dans les stades : le gouvernement muscle son jeu, le Parlement sur la touche ?
21:09
La Cour dappel confirme la condamnation à huit mois de prison du juge Mourad Messaoudi
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Spéculation : le ministère de l'Intérieur lance des opérations coup de poing dans les marchés de...
Spéculation : le ministère de l'Intérieur lance des opérations coup de poing dans les marchés de...
06/09/2025
0
« Fortifier la maison Tunisie » : lappel de Hichem Ajbouni contre les ingérences étrangères
« Fortifier la maison Tunisie » : lappel de Hichem Ajbouni contre les ingérences étrangères
06/09/2025
0
La flottille Soumoud reporte son départ de Tunis au 10 septembre
La flottille Soumoud reporte son départ de Tunis au 10 septembre
06/09/2025
0
Kaouther Ben Hania décroche le Lion dargent à la Mostra de Venise
Kaouther Ben Hania décroche le Lion dargent à la Mostra de Venise
06/09/2025
4
Commentaires
Commentaires (1)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Aymen
Ce conseil à foutu en air notre agriculture et notre pêche
a posté le 23-08-2025 à 22:35
Rien que les chiffres publié hier et les prix des poissons le prouve

Le poisson est devenu pour les ultra riches dans un pays exportateur des poissons! Notre poisson se vend à moitié prix à l'étranger, le tunisien doit souffrir!
Répondre
Pépites
Ahmed Saidani : si les États-Unis veulent la démocratie en Tunisie, ils auro...
06/09/2025
32
Création dune nouvelle unité : la Garde municipale pour appuyer la "guerre"...
06/09/2025
9
« On ne tue pas quelquun à distance » : la lecture juridique de Mabrouk Kor...
06/09/2025
20
« La Voix de Hind Rajab » bouleverse Venise et rafle six prix parallèles
06/09/2025
7
Marseille : un drame humain au-delà de lexploitation politique
06/09/2025
1
Les élites fuient et les empires changent de camp
06/09/2025
3
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis