Guerre ouverte à l'Utap entre le Conseil central et le Bureau exécutif

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap) a été le théâtre, samedi 23 août 2025, d’un conflit interne majeur opposant son Bureau exécutif national à son Conseil central. Lors d’une réunion du Bureau exécutif, les membres présents ont décidé à l’unanimité de dissoudre le Conseil central, l’accusant d’avoir outrepassé ses prérogatives statutaires et enfreint le règlement intérieur.

Le Bureau exécutif a affirmé vouloir engager une réforme en profondeur visant à ouvrir l’organisation à l’ensemble des agriculteurs et des pêcheurs, dans un cadre strictement syndical et professionnel, détaché de toute influence politique ou partisane. Selon lui, cette réorganisation est nécessaire pour rétablir l’ordre et l’efficacité au sein de l’Utap.

Mais le Conseil central, qui constitue la plus haute instance entre deux congrès et regroupe cent membres élus ainsi que les présidents des unions régionales et les secrétaires généraux des syndicats nationaux, a catégoriquement rejeté la dissolution. Dans un communiqué rendu public, il a également refusé la démission de Moez Ben Zaghden, président de l’organisation, l’appelant à poursuivre ses fonctions malgré les tensions.

Fathi Ben Khalifa, conseiller économique de l’Utap, a indiqué que des mesures disciplinaires conservatoires avaient été prises à l’encontre de certains membres du Bureau exécutif ainsi que du président d’une union régionale, en raison de manquements graves et d’actions jugées perturbatrices et irresponsables. Le Conseil central a par ailleurs décidé d’alerter la présidence de la République sur la situation financière critique de l’Utap et le retard enregistré dans le paiement des salaires.

Ce conflit interne survient moins d’un an après l’élection de Moez Ben Zaghden à la présidence de l’organisation, en octobre 2024, à la suite de la démission pour raisons de santé de Noureddine Ben Ayed.

M.B.Z