Officiel - Le Mufti annonce la date du Mouled

23/08/2025 | 21:01
Le cabinet du Mufti de la République a annoncé, samedi 23 août 2025, que le premier jour du mois de Rabiâ Al-Awwal 1447 correspond au dimanche 24 août 2025.
En conséquence, la fête du Mouled, marquant la naissance du prophète Mohamed, sera célébrée en Tunisie le jeudi 4 septembre 2025.
Dans son communiqué, le Mufti de la République, Cheikh Hichem Ben Mahmoud, a adressé ses vœux au peuple tunisien, ainsi qu’à l’ensemble des pays arabes et musulmans. Il a prié pour que ce mois sacré soit porteur de bénédictions et d’apaisement, et a invoqué la fin des souffrances des Palestiniens dans la bande de Gaza.
Hannibal
Calendrier lunaire
a posté le 24-08-2025 à 16:21
Ce serait génial que le monde musulman adopte le calcul scientifique et un repère unique pour définir le calendrier lunaire.
Peu importe si c'est J, J-1 ou J+1.
La symbolique reste la même.
Le folklore délirant de l'expectative en moins.
HatemC
@Hannibal: Ah bon!
a posté le à 00:54
et comment en fait pour l'âne du prophète qui continue a voyager la nuit a Mac 10 sans arrêt depuis 1400ans !? s'il apparaît au même moment que le Mufti scrute la lune !?
Le Baron
Joyeux Mouled à tous les musulmans
a posté le 24-08-2025 à 13:42
Pour les autres la caravane passe...
Gg
Attention aux jeunes!
a posté le 24-08-2025 à 13:27
Observer le fin croissant de Lune au télescope ou aux jumelles est tentant en ces occasions.
Mais les 24, 25, 26, 27, 28 août le fin croissant sera très près du Soleil, moins de 2° le 24. C'est à dire dans le même champ visuel que le Soleil.
Il faut se protéger du Soleil, l'observer au télescope vous crame la rétine en deux secondes! Pareil aux jumelles.
Inutile d'utiliser un filtre solaire, il effacerait totalement la Lune.
Il est donc impératif d'expliquer aux jeunes particulièrement, le risque qu'ils encourent.
Le mot d'ordre impératif est: ne cherchez la Lune que lorsque le Soleil est complètement passé sous l'horizon.
Cela semble idiot tellement c'est évident, mais les jeunes débutants ont une imagination folle pour faire des conneries! Dans le club dont je fais partie, toute observation solaire comprenant des débutants consiste à allumer une cigarette en la tenant au foyer du télescope (à la place de l'oculaire).
Avec un télescope de 200mm, en moins de 10s la clope est allumée !
Voilà...
le financier
commentaires
a posté le 24-08-2025 à 01:34
Commentaires de haineux et de losers .
La tunisie est de culture arabo musulmane majoritairement , a chacun sa croyance que les laics aillent aimé les objets et une pseudo declaration de l homme qui a massacré irak libye syrie palestine , des pauvres déraciné qui encensent ceux qui les detestent .
Harki for life comme qui dirait
Gg
@ financier
a posté le à 10:39
Qui a fait un commentaire haineux?
Je ne vois pas, en tous cas pas dans les 5 premiers commentaires.
Ah si, un: le tien
Citoyen
Si jilani
a posté le 23-08-2025 à 23:34
Vous n'êtes pas gentille..sa fonction consiste à ça et d'autres tâches quand même : ceux qui veulent se convertir notamment. Qu'est ce que vous voulez? Qu'il pointe quotidiennement à son bureau comme un simpke fonctionnaire.Rabbi yahdik ya si jilani
elfribo
Ah Bon!
a posté le 23-08-2025 à 22:22
Et maintenant le Mouled est aussi decreté par un "mufti" non pas par un certificat de naissance.?
Jilani
Et voilà
a posté le 23-08-2025 à 21:20
Toute une fonction pour déclarer 3 ou 4 dates dans l'année. Salaire voiture avantages.....
Gg
@ Jilani
a posté le à 23:08
A quoi correspond le mouled exactement ?
Je veux dire du point de vue astronomique.
Ahmed
Critique
a posté le à 12:27
Dans un pays des musulmans ne cherchez pas à quoi correspondent le mouled de point de vue astronomique car c'est une sorte de non satisfaction de notre prophète.. Il faut régler les paramètres.
