alexametrics
dimanche 07 septembre 2025
Heure de Tunis : 06:41
SUR LE FIL
Officiel - Le Mufti annonce la date du Mouled
23/08/2025 | 21:01
1 min
0 Commentaire(s)
Officiel - Le Mufti annonce la date du Mouled
Lecture Zen

 

Le cabinet du Mufti de la République a annoncé, samedi 23 août 2025, que le premier jour du mois de Rabiâ Al-Awwal 1447 correspond au dimanche 24 août 2025.

En conséquence, la fête du Mouled, marquant la naissance du prophète Mohamed, sera célébrée en Tunisie le jeudi 4 septembre 2025.

Dans son communiqué, le Mufti de la République, Cheikh Hichem Ben Mahmoud, a adressé ses vœux au peuple tunisien, ainsi qu’à l’ensemble des pays arabes et musulmans. Il a prié pour que ce mois sacré soit porteur de bénédictions et d’apaisement, et a invoqué la fin des souffrances des Palestiniens dans la bande de Gaza.

 

R.B.H

A lire également
Zgougou 2025 : récolte en baisse et flambée des prix à 53 dinars le kilo
23/08/2025 | 21:01
1 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Huawei lance le premier Forum africain sur lÉducation inclusive : promouvoir léquité éducative grâce aux technologies numériques et intelligentes Huawei lance le premier Forum africain sur lÉducation inclusive : promouvoir léquité éducative grâce aux technologies numériques et intelligentes
OneTech publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025 OneTech publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025
BIC sengage pour léducation et la lutte contre le décrochage scolaire en Tunisie BIC sengage pour léducation et la lutte contre le décrochage scolaire en Tunisie
Mahindra et Mytek, en route vers la réussite ! Mahindra et Mytek, en route vers la réussite !
Rentrée scolaire : les écoles tunisiennes face au défi de la cybersécurité Rentrée scolaire : les écoles tunisiennes face au défi de la cybersécurité
Carrefour Tunisie condamne toute forme de violence Carrefour Tunisie condamne toute forme de violence
sur le fil
21:38
Spéculation : le ministère de l'Intérieur lance des opérations coup de poing dans les marchés de gros
21:14
« Fortifier la maison Tunisie » : lappel de Hichem Ajbouni contre les ingérences étrangères
21:03
La flottille Soumoud reporte son départ de Tunis au 10 septembre
20:24
Kaouther Ben Hania décroche le Lion dargent à la Mostra de Venise
20:06
Faouzi Ben Abderrahman : entre Tunis et Washington, une tempête dans un verre d'eau
19:47
Maghzaoui exhorte Saïed à ouvrir un véritable dialogue avec les forces nationales « authentiques »
18:27
Le CMF met en garde les investisseurs contre les placements trop beaux pour être vrais
16:25
« La Voix de Hind Rajab » bouleverse Venise et rafle six prix parallèles
15:18
« On ne tue pas quelquun à distance » : la lecture juridique de Mabrouk Korchid dans laffaire Dhibi
14:20
Nouvelle génération de traitements contre le diabète et lobésité : que propose la Tunisie ?
13:52
Mobilisation mondiale pour Gaza : le député Mohamed Ali et le SNJT à bord de la flottille Soumoud
12:15
Ahmed Saidani : si les États-Unis veulent la démocratie en Tunisie, ils auront un nouveau Vietnam !
10:44
Création dune nouvelle unité : la Garde municipale pour appuyer la "guerre" contre la spéculation
10:26
Météo - Tunisie : orages en vue, le nord et le centre particulièrement concernés
23:15
Inflation, affaire Dhibi, Mourad MessaoudiLes 5 infos de la journée
22:17
Violences dans les stades : le gouvernement muscle son jeu, le Parlement sur la touche ?
21:09
La Cour dappel confirme la condamnation à huit mois de prison du juge Mourad Messaoudi
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Spéculation : le ministère de l'Intérieur lance des opérations coup de poing dans les marchés de...
Spéculation : le ministère de l'Intérieur lance des opérations coup de poing dans les marchés de...
06/09/2025
0
« Fortifier la maison Tunisie » : lappel de Hichem Ajbouni contre les ingérences étrangères
« Fortifier la maison Tunisie » : lappel de Hichem Ajbouni contre les ingérences étrangères
06/09/2025
0
La flottille Soumoud reporte son départ de Tunis au 10 septembre
La flottille Soumoud reporte son départ de Tunis au 10 septembre
06/09/2025
0
Kaouther Ben Hania décroche le Lion dargent à la Mostra de Venise
Kaouther Ben Hania décroche le Lion dargent à la Mostra de Venise
06/09/2025
4
Commentaires
Commentaires (11)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Hannibal
Calendrier lunaire
a posté le 24-08-2025 à 16:21
Ce serait génial que le monde musulman adopte le calcul scientifique et un repère unique pour définir le calendrier lunaire.
Peu importe si c'est J, J-1 ou J+1.
La symbolique reste la même.
Le folklore délirant de l'expectative en moins.
Répondre
HatemC
@Hannibal: Ah bon!
a posté le à 00:54
et comment en fait pour l'âne du prophète qui continue a voyager la nuit a Mac 10 sans arrêt depuis 1400ans !? s'il apparaît au même moment que le Mufti scrute la lune !?
Répondre
Le Baron
Joyeux Mouled à tous les musulmans
a posté le 24-08-2025 à 13:42
Pour les autres la caravane passe...
Répondre
Gg
Attention aux jeunes!
a posté le 24-08-2025 à 13:27
Observer le fin croissant de Lune au télescope ou aux jumelles est tentant en ces occasions.
Mais les 24, 25, 26, 27, 28 août le fin croissant sera très près du Soleil, moins de 2° le 24. C'est à dire dans le même champ visuel que le Soleil.
Il faut se protéger du Soleil, l'observer au télescope vous crame la rétine en deux secondes! Pareil aux jumelles.
Inutile d'utiliser un filtre solaire, il effacerait totalement la Lune.
Il est donc impératif d'expliquer aux jeunes particulièrement, le risque qu'ils encourent.
Le mot d'ordre impératif est: ne cherchez la Lune que lorsque le Soleil est complètement passé sous l'horizon.

Cela semble idiot tellement c'est évident, mais les jeunes débutants ont une imagination folle pour faire des conneries! Dans le club dont je fais partie, toute observation solaire comprenant des débutants consiste à allumer une cigarette en la tenant au foyer du télescope (à la place de l'oculaire).
Avec un télescope de 200mm, en moins de 10s la clope est allumée !
Voilà...
Répondre
le financier
commentaires
a posté le 24-08-2025 à 01:34
Commentaires de haineux et de losers .
La tunisie est de culture arabo musulmane majoritairement , a chacun sa croyance que les laics aillent aimé les objets et une pseudo declaration de l homme qui a massacré irak libye syrie palestine , des pauvres déraciné qui encensent ceux qui les detestent .
Harki for life comme qui dirait
Répondre
Gg
@ financier
a posté le à 10:39
Qui a fait un commentaire haineux?
Je ne vois pas, en tous cas pas dans les 5 premiers commentaires.
Ah si, un: le tien

Répondre
Citoyen
Si jilani
a posté le 23-08-2025 à 23:34
Vous n'êtes pas gentille..sa fonction consiste à ça et d'autres tâches quand même : ceux qui veulent se convertir notamment. Qu'est ce que vous voulez? Qu'il pointe quotidiennement à son bureau comme un simpke fonctionnaire.Rabbi yahdik ya si jilani
Répondre
elfribo
Ah Bon!
a posté le 23-08-2025 à 22:22
Et maintenant le Mouled est aussi decreté par un "mufti" non pas par un certificat de naissance.?
Répondre
Jilani
Et voilà
a posté le 23-08-2025 à 21:20
Toute une fonction pour déclarer 3 ou 4 dates dans l'année. Salaire voiture avantages.....
Répondre
Gg
@ Jilani
a posté le à 23:08
A quoi correspond le mouled exactement ?
Je veux dire du point de vue astronomique.
Répondre
Ahmed
Critique
a posté le à 12:27
Dans un pays des musulmans ne cherchez pas à quoi correspondent le mouled de point de vue astronomique car c'est une sorte de non satisfaction de notre prophète.. Il faut régler les paramètres.
Répondre
Pépites
Ahmed Saidani : si les États-Unis veulent la démocratie en Tunisie, ils auro...
06/09/2025
32
Création dune nouvelle unité : la Garde municipale pour appuyer la "guerre"...
06/09/2025
9
« On ne tue pas quelquun à distance » : la lecture juridique de Mabrouk Kor...
06/09/2025
20
« La Voix de Hind Rajab » bouleverse Venise et rafle six prix parallèles
06/09/2025
7
Marseille : un drame humain au-delà de lexploitation politique
06/09/2025
1
Les élites fuient et les empires changent de camp
06/09/2025
3
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis