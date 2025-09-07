Une vétérinaire interpelle Kaïs Saïed : l'abattage des chiens errants ne règle rien

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Olfa Abid, vétérinaire et experte en protection animale, a lancé un appel urgent au président de la République, Kaïs Saïed, concernant la situation des chiens errants en Tunisie. Le chef de l’État avait été interpellé, lors d’une récente sortie officielle, sur leur grand nombre dans les rues de Tunis.

Lors d'une visite jeudi 21 août au Centre national pédagogique, le président avait signalé aux responsables la présence de chiens errants. Après son passage, les bêtes ont été abattues. Les images de ce massacre ont largement circulé sur les pages dédiées à la protection des animaux, suscitant l'indignation.

La vidéo d’Olfa Abid s’inscrit dans ce contexte et constitue un message direct au président, l’interpellant sur la nécessité de trouver des solutions concrètes, alors que l’abattage a, selon elle, démontré son inefficacité.

Selon la vétérinaire, le problème des animaux errants persiste malgré l’existence d’un programme national de contrôle vieux de 45 ans, qui n’a produit aucun résultat tangible. « Nous avons abattu des chiens, mais les chiens errants continuent de se multiplier. Même avec des budgets annuels et des campagnes, la situation reste inchangée », affirme-t-elle dans son message.

L’experte appelle à des solutions modernes, éthiques et scientifiques, inspirées des pratiques de pays avancés, incluant la stérilisation, l’identification des animaux et la création de refuges. Elle insiste également sur la nécessité d’un programme national pour enregistrer tous les animaux de compagnie, responsabiliser leurs propriétaires et assurer le suivi des naissances.

Olfa Abid souligne que des milliers de citoyens et de bénévoles sont prêts à s’engager, tandis que les vétérinaires se disent disposés à participer à des actions de contrôle sanitaire et de stérilisation. Elle invite le président à légiférer pour protéger les animaux et encadrer le secteur des animaux de compagnie, un domaine en plein essor qui pourrait créer de nombreux emplois tout en répondant aux exigences éthiques et environnementales.

La vidéo, qui a suscité un large débat sur les réseaux sociaux, illustre le sentiment d’urgence ressenti par une partie de la société civile face à la prolifération des animaux errants et à l’absence de solutions efficaces jusqu’à présent.

M.B.Z