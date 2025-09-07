« Un climat repoussoir pour les affaires » : Sami Tahri étrille les discours officiels

Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri, a publié samedi 23 août 2025 un message au ton sévère sur sa page officielle, pointant les contradictions entre les discours du pouvoir et les conditions réelles nécessaires à l’émergence d’un climat des affaires sain.
Dans son post, il rappelle que, dans le cadre de la mondialisation et des lois du marché, six piliers sont indispensables : la stabilité politique et sociale, un haut niveau de production et de productivité, l’existence de mécanismes d’incitation, une justice équitable et efficace, ainsi que des garanties solides contre la corruption.
Mais, constate-t-il, « si notre pays se réveille et s’endort sur des discours affirmant que le partenaire social est une menace, que les Tunisiens ne travaillent que huit minutes par jour, que la corruption gangrène toutes les structures de l’État et que la justice est soumise aux lobbies », alors il ne s’agit pas d’un climat propice aux affaires, mais bien d’un « climat repoussoir et inquiétant ».
Sami Tahri souligne enfin que « dans le monde de la finance et des affaires, chaque mot compte, surtout lorsqu’il émane d’institutions officielles », appelant implicitement le pouvoir à mesurer ses déclarations et à restaurer la confiance.
Cette sortie intervient deux jours seulement après la démonstration de force de l’UGTT, qui a réuni plusieurs milliers de manifestants le 21 août place Mohamed Ali à Tunis pour dénoncer la répression syndicale et le blocage du dialogue social. La mobilisation a confirmé la capacité intacte de la centrale à fédérer ses bases malgré les pressions.
Depuis plusieurs semaines, la tension s’est exacerbée : assaut symbolique contre le siège de l’UGTT le 7 août, circulaire gouvernementale mettant fin aux détachements de fonctionnaires auprès des syndicats, suspension des négociations salariales. Autant de mesures que la centrale syndicale interprète comme une offensive planifiée du pouvoir pour fragiliser son rôle.
Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a répliqué en défendant l’histoire et la légitimité de l’organisation, accusant le président Kaïs Saïed d’orchestrer une campagne de délégitimation.
M.B.Z
le feu, d'un ancien volcan,
qu'on croyait trop vieux." d'après Jacques Brel
Oui, l'UGTT se réveille de son cendre
Inchallah, bi-kougrette illéh, on ne reverra jamais plus les gardiens d'étables et d'écuries, hors de leur habitat naturel.
Tu vois à quoi je fais allusion !!
- ils sont accusés de corruption par le peuple tunisien
- ils sont accusés de corruption et d'incitation au chaos social par le Pouvoir
Les porcs engraissés de l'UGTT sont désavoués et détestés par la classe ouvrière, qu'ils sont censés la défendre.
Après avoir ruiné le pays, l'UGTT procède maintenant à sa propre ruine, voire même son propre suicide, avec tous ces discours à la con, crachés dans un ton défiant, haineux et hautain.
Alors Si tahri cesses de dire n importe quoi !!!!
Tu n'as pas à citer quoi que ce soit en dehors de ton cadre de travail.
Tu continues à te mêler de choses qui sont bien au-delà de tes connaissances et de tes compétences.
Sitôt le coup d'Etat de 2011 consommé, toi et tes acolytes, ainsi que les gardiens de boucs et de chèvres qui étaient au pouvoir, aviez commencé vos manoeuvres macabres qui mirent, KO technique, la NATION entière, en deux temps, trois mouvements.,
Calmez-vous tous, sinon vous risquez de recroiser vos anciens complices de 2011, sur les lieux de leur hébergement actuel !!!
Vous avez participé allégrement à l'équarrissage de la NATION.
A ta place, je chercherai un terrier dans lequel j'hibernerai pour les vingts prochaines années. !!!
Surement ,il se prépare pour l'après UGTT.