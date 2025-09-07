Kélibia sous le choc : deux vies fauchées par la mer

La ville de Kélibia a été frappée par deux drames liés à la mer en l’espace de quelques jours, plongeant ses habitants dans la tristesse.

Dans un premier incident survenu au cours de la semaine, un jeune âgé de 26 ans, a trouvé la mort par noyade après avoir sauvé une jeune fille en difficulté au niveau de la plage d’El Fatha.

Le vendredi 22 août 2025, c’est un autre passionné de la mer, plongeur reconnu et habitué du port de Kélibia, qui a perdu la vie. Il travaillait à la réparation de l’hélice d’un bateau lorsqu’il a été porté disparu. Son corps a été retrouvé quelques heures plus tard, sous l’embarcation.

Ces deux drames successifs surviennent dans un contexte estival déjà marqué par de nombreux cas de noyade et d’accidents mortels dans la région du Cap Bon. La localité voisine d’Haouaria a elle aussi été endeuillée récemment, après le décès d’un plongeur, victime d’un manque d’oxygène lors d’une sortie en mer.

L’émotion est vive à Kélibia, où la mer, source de vie et de passion pour nombre de ses habitants, est aussi devenue en cet été 2025 synonyme de deuil.

R.B.H