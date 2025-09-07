alexametrics
dimanche 07 septembre 2025
Heure de Tunis : 06:39
SUR LE FIL
Les Tunisiens en tête des flux migratoires vers la France, mais une intégration difficile
23/08/2025 | 11:13
1 min
0 Commentaire(s)
Les Tunisiens en tête des flux migratoires vers la France, mais une intégration difficile
Lecture Zen

 

Selon une enquête publiée samedi 23 août 2025 par le journal français Le Figaro, l’immigration tunisienne connaît depuis vingt ans une progression plus rapide que celle des autres pays du Maghreb, dépassant désormais les flux en provenance du Maroc et de l’Algérie. L’information repose sur une note de l’Observatoire de l’immigration et de la démographie, un think tank souvent pointé pour sa proximité avec les milieux de la droite dure et d’extrême droite.

La note, relayée par Le Figaro, souligne que l’augmentation du nombre de ressortissants tunisiens installés légalement en France ne s’est pas accompagnée d’une intégration économique solide. L’accès au marché du travail reste difficile, ce qui contraste avec la logique d’« immigration choisie » censée attirer des profils qualifiés et favoriser une insertion rapide.

Les difficultés ne se limitent pas au champ social et économique. La France se heurte également à une coopération jugée insuffisante de la part de la Tunisie concernant le retour des sans-papiers, une situation qui complique la mise en œuvre des politiques migratoires françaises, d'après cette note.

Depuis les années 2000, plusieurs accords bilatéraux ont été conclus afin de faciliter l’installation légale des Tunisiens en France, rappelle le journal. Mais si le nombre de titres de séjour délivrés a fortement augmenté, la réussite de cette politique apparaît aujourd’hui limitée.

 

M.B.Z

23/08/2025 | 11:13
1 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Huawei lance le premier Forum africain sur lÉducation inclusive : promouvoir léquité éducative grâce aux technologies numériques et intelligentes Huawei lance le premier Forum africain sur lÉducation inclusive : promouvoir léquité éducative grâce aux technologies numériques et intelligentes
OneTech publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025 OneTech publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025
BIC sengage pour léducation et la lutte contre le décrochage scolaire en Tunisie BIC sengage pour léducation et la lutte contre le décrochage scolaire en Tunisie
Mahindra et Mytek, en route vers la réussite ! Mahindra et Mytek, en route vers la réussite !
Rentrée scolaire : les écoles tunisiennes face au défi de la cybersécurité Rentrée scolaire : les écoles tunisiennes face au défi de la cybersécurité
Carrefour Tunisie condamne toute forme de violence Carrefour Tunisie condamne toute forme de violence
sur le fil
21:38
Spéculation : le ministère de l'Intérieur lance des opérations coup de poing dans les marchés de gros
21:14
« Fortifier la maison Tunisie » : lappel de Hichem Ajbouni contre les ingérences étrangères
21:03
La flottille Soumoud reporte son départ de Tunis au 10 septembre
20:24
Kaouther Ben Hania décroche le Lion dargent à la Mostra de Venise
20:06
Faouzi Ben Abderrahman : entre Tunis et Washington, une tempête dans un verre d'eau
19:47
Maghzaoui exhorte Saïed à ouvrir un véritable dialogue avec les forces nationales « authentiques »
18:27
Le CMF met en garde les investisseurs contre les placements trop beaux pour être vrais
16:25
« La Voix de Hind Rajab » bouleverse Venise et rafle six prix parallèles
15:18
« On ne tue pas quelquun à distance » : la lecture juridique de Mabrouk Korchid dans laffaire Dhibi
14:20
Nouvelle génération de traitements contre le diabète et lobésité : que propose la Tunisie ?
13:52
Mobilisation mondiale pour Gaza : le député Mohamed Ali et le SNJT à bord de la flottille Soumoud
12:15
Ahmed Saidani : si les États-Unis veulent la démocratie en Tunisie, ils auront un nouveau Vietnam !
10:44
Création dune nouvelle unité : la Garde municipale pour appuyer la "guerre" contre la spéculation
10:26
Météo - Tunisie : orages en vue, le nord et le centre particulièrement concernés
23:15
Inflation, affaire Dhibi, Mourad MessaoudiLes 5 infos de la journée
22:17
Violences dans les stades : le gouvernement muscle son jeu, le Parlement sur la touche ?
21:09
La Cour dappel confirme la condamnation à huit mois de prison du juge Mourad Messaoudi
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Spéculation : le ministère de l'Intérieur lance des opérations coup de poing dans les marchés de...
Spéculation : le ministère de l'Intérieur lance des opérations coup de poing dans les marchés de...
06/09/2025
0
« Fortifier la maison Tunisie » : lappel de Hichem Ajbouni contre les ingérences étrangères
« Fortifier la maison Tunisie » : lappel de Hichem Ajbouni contre les ingérences étrangères
06/09/2025
0
La flottille Soumoud reporte son départ de Tunis au 10 septembre
La flottille Soumoud reporte son départ de Tunis au 10 septembre
06/09/2025
0
Kaouther Ben Hania décroche le Lion dargent à la Mostra de Venise
Kaouther Ben Hania décroche le Lion dargent à la Mostra de Venise
06/09/2025
4
Commentaires
Commentaires (33)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Citoyen
Dis moi qui tu es je te dirai ce que tu penses
a posté le 24-08-2025 à 18:18
Think thank d'extrême droite probablement poussé pour ne pas dire payé par nos politiciens en exil qui rêvent d'un retour triomphal au pays pour poursuivre leur '?uvre de démolition. Les émigrés tunisiens ont été les meilleurs ouvriers de reaud, Peugeot, dans le bâtiment, des services complets dans les hôpitaux sont tunisiens, sans compter nos informaticiens, nos ingénieurs et...
Ceci dit vous donnez trop d'importance à cette officine de mauvaise fois
Répondre
Versus
Inexact
a posté le 24-08-2025 à 16:24
Ces immigrés tunisiens s'intègrent parfaitement à la vie du bled en France, histoire d'us
Répondre
Téléman
Pas la peine de faire autant de bruits...
a posté le 24-08-2025 à 13:21
Pas la peine de faire autant de bruits autour d'une note partisane provenant d'un "observatoire", qui n'a rien d'un institut officiel et sérieux (avec seulement 2 personnes salariées à temps plein), et qui n'est en fait qu'un "think tank" financé par M Stérin, entrepreneur milliardaire au service de l'extrême droite française. Cet "observatoire" n'a qu'un rôle : manipuler les statistiques afin de manipuler les opinions... Donc c'est vraiment dommage qu'un journal tunisien se fasse écho de pareilles balivernes ; mieux vaut ne pas suivre l'exemple du Figaro qui perds encore un peu plus de sa crédibilité journalistique en portant crédit à cette note !
Répondre
Ahmed
La lecture des commentaires des lecteurs du Figaro est très intéressante
a posté le 24-08-2025 à 06:11
Le racisme décomplexé
Répondre
Hamza Nouira
Et bien ....
a posté le 23-08-2025 à 23:40
Le pire c'est que selon des amis en France, né dans ce pays européen, ils ramènent avec eux toutes leurs mauvaises habitudes. C'est une honte de laisser leur propre pays a l'abandon pour vivre des rêves impossible.

Il est temps que la France les renvoient.
Répondre
anyssa
BEAUCOUP DE BLABLABLA...
a posté le 23-08-2025 à 20:47
L'immigré n'est pas assez intégré...
L'immigré ne participe pas à la vie économique...
L'immigré pour avoir une carte de séjour de quelques mois, il doit passer des examens et prouver qu'il maîtrise le Français mieux que les Français de souche...sinon retour à la case départ !
L'immigré, on va lui retirer ces papiers, lui mettre une OQTF même si son BI B2 B3 sont nickels..
On va le faire tourner en bourrique, on va lui faire perdre son emploi car papiers non renouvelés sans explication...ON VA LE RUINER !...etc.

A vrai dire, nous entrons dans une ère démoniaque !

J'invite TOUS les Tunisiens voire TOUS LES MAGHREBINS à jeter leur dévolu sur l'Afrique et OUBLIER CETTE VIEILLE EUROPE qui n'est que la BASSE COUR d'AZRAEL !!!!

Rappelez-vous le SHETANYAHU quand il a CONVOQUE tous les REPRESENTANTS DES PARTIS D'EXTR'?ME DROITE DES PAYS EUROPEENS A LA BOTTE D'AZRAEL POUR LEUR DONNER SON CAHIER DES CHARGES...j'espère que vous vous souvenez de cette invitation SOMME TOUTE ANODINE...c'est quoi le cahier des charges d'un démonique

Ce démon est en train de préparer une guerre et il aura besoin de chairs à canon...par tout moyen, il utilisera ceux qu'il aura sous la main : les AFRICAINS...et NOTAMMENT LES TUNISIENS, COMME ILS L'ONT DEJA EXPERIMENTE AVEC LA GUERRE EN SYRIE...COMBIEN DE JEUNES TUNISIENS PIEGES SONT ALLES DEFENDRE LES INTERETS DU DIABLE ....ILS ONT ETE AMADOUES !!!

Nous travaillons pour le diable quand on vit en Europe !
L'immigré a assez donné pour être constamment humilié !
L'immigré doit se réveiller et prendre conscience du monde dans lequel il vit et savoir qui fait quoi et A QUI PROFITE LE CRIME DANS LEQUEL NOUS SOMMES TOUS PLONGES !!!

NOUS OEUVRONS TOUS POUR L'ENTITE DIABOLIQUE ET LA MISE EN PLACE DE SON DESSEIN DEMONIQUE !....VOILA POUR QUI NOUS NOUS USONS CHAQUE JOUR AU TRAVAIL CONTRE UN SALAIRE DE MISERE...

LEURS STATISTIQUES RACONTENT CE QU'ILS VEULENT...LEUR THINK TANK D'EXTR'?ME DROITE POINTERONT TOUJOURS L'IMMIGRE COMME INDESIRABLE...

MOI, JE DIS et REDIS DEPUIS 2011 : " REGARDEZ VERS L'AFRIQUE VOUS AUREZ TOUT A Y GAGNER "...BLACKROCK EST DEJA LA !!!
Répondre
HatemC
Les Borgnes au Royaume des Aveugles
a posté le 23-08-2025 à 19:55
Un sujet délicat qui mêle flux migratoires, intégration sociale, logique économique et fractures territoriales.
Les Tunisiens, premiers flux migratoires vers la France : une intégration sous tension

Les derniers chiffres montrent que les Tunisiens figurent en tête des arrivées migratoires en France. Mais ce flux s'accompagne de fortes difficultés d'intégration.

Une grande partie des arrivants ne possède ni diplômes ni formation professionnelle, ce qui les éloigne de la logique d'« immigration choisie » censée cibler des profils qualifiés.

Beaucoup arrivent en situation irrégulière. Sans-papiers, ils survivent grâce à des petits boulots mal payés et restent exposés à l'exploitation.

La majorité provient du sud défavorisé de la Tunisie, régions qui connaissent déjà une marginalisation socio-économique.

Ces mêmes populations, faute de perspectives, avaient déjà migré massivement vers les grandes villes tunisiennes, alimentant des zones d'habitat anarchique et parfois de non-droit.

Résultat : une double marginalisation, en Tunisie comme en France, qui nourrit frustrations sociales et sentiment d'exclusion.

Pourquoi la Tunisie n'arrive pas à retenir ses jeunes ?

Chômage élevé des diplômés : près d'1 jeune diplômé sur 3 est sans emploi.

Faible attractivité économique, salaires bas, instabilité fiscale et manque de perspectives de carrière.

Plus les jeunes partent, moins il y a d'élan de développement, et plus les suivants veulent fuir.

N'oublions pas le sentiment anti-français (ou perçu comme tel) qui est bien présent dans une partie des cités populaires où vivent beaucoup de familles issues du Maghreb.

Contrairement aux Français qui eux appliquent les lois de la Républiques les Tunisiens eux pourchassent les Subsahariens comme des lapins ....
Répondre
le financier
qui veut encore de la france ?
a posté le 23-08-2025 à 19:46
Pour votre info meme les francais quittent la france pour le Usa l angleterre l ireland ... .
Pour reussir professionnellement n allez pas en france
Répondre
ali
@le financier
a posté le à 10:53
Les français malheureusement pour vous,ne quittent pas en masse la France pour les US et ceux qui émigrent ce sont essentiellement les gens plutôt aisés et non les chômeurs ou les pauvres puisqu'ils ne trouveront jamais ailleurs les aides sociales.Un chômeur a plutôt intérêt à rester en France.Historiquement la France n'a jamais été un pays d'émigration c'est plutôt les italiens,les espagnols,les portugais,les polonais et les maghrébins qui y ont émigré en masse.A titre d'exemple la communauté française aux Etats Unies est de seulement 100000 et une partie d'elle est formée de personnes qui travaillent dans les entreprises françaises installées aux us
Répondre
Ali
@le financier
a posté le à 23:05
La France intéresse des centaines de milliers de tes compatriotes qui préfèrent crever que de rentrer en Tunisie ainsi que des millions d'algériens pot de colle qui ne veulent pas se barrer par manque de dignité

Les Français qui vont aux '?tats Unis et ailleurs le font légalement
Répondre
Baklawist
C'est moche de cracher dans la soupe
a posté le 23-08-2025 à 18:50
Comprendra celui qui voudra
Répondre
Tanit
Les Maghrébins critiquent souvent la France sous prétexte qu'elle les a colonisé, à les entendre, ils veulent refaire l'histoire,
a posté le à 23:32
En même temps ces Nord-africains, ils font tout pour venir s'y installer.
La plus sont aussi incultes que ingrats à l'égard de la France.
Répondre
Pas besoin d'ergoter indéfiniment.
Extreme droite, France ou "Hollande"...
a posté le 23-08-2025 à 16:04
Antidémocratique et contre-révolutionnaire systémique comme systématiKS...

Hyprocrite plaintifs des conséuences dont ils chérissent et maintiennent les KAUSES pour sacro-sainte "raison d'état" de maintien de stabilité dictoriale préferrable à toute aventure s
démocratique pénalisant une autre saKro-sainte stabilité : celle extractiviste goulue des flux matériels et humains.

A fortiori pour la région d héritage arabo-berbere musulman et pour les populations du MENA avec toute l'Afrique à terme...

Fi ! garrot et eKSpulsion avec retour sans ingerences ni detournements des principes democratiques d Esprit 2011 et Lettre Commune 2014...

Alors le probleme de "nos frères et soeurs migrants" DE SE REGLER SERIEUSEMENT ET VERTUEUSEMENTen moins de temps pour le dire comme le faire des deux cotés de cette chère rive commune de Mediterranée ;)



Répondre
Houcine
Les tunisiens envahisseurs?
a posté le 23-08-2025 à 13:57
Après les algériens qui nous volent la vedette, nous voici réduits à être rebuts, surnuméraires comme il convient au Ducon moyen.
La prudence voudrait que l'on s'abstienne de clamer des généralités que rien ne vient étayer.
Sans doute, les migrants sont pour l'essentiel ceux qui ne pouvaient teouver à s'employer chez eux et par la grace du hasard ou de la decision viennent effectuer les "sales boulots" que le Ducon refuse puisque désormais il peut se croire de dignité supérieure....
C'est d'une connerie.....
Ceka ne mérite pas plus.
Répondre
Hamza Nouira
Et bien ....
a posté le à 23:48
Oui des envahisseurs. Leur pays est en guerre? Ou peut être là famine?
Mais non c'est juste pour aller emmerder les européens et créer des difficultés et de la haine contre ceux qui ont mis tant de temps pour vivre là bas et s'intégrer.

Donc arrêter de déblatérer tel le chameau dans le film de Coluche dans Banzai.
Répondre
Tunisino
la Tunisie n'a rien fait
a posté le 23-08-2025 à 13:49
La Tunisie n'a rien fait pour retenir les tunisiens en Tunisie, pour leur éviter les conséquences fâcheuses de l'immigration, et surtout les empêcher de devenir des mauvais ambassadeurs de la Tunisie. Ce n'est qu'après une trentaine d'années de réussite à l'étranger que les tunisiens découvrent les dégâts irréversibles de l'immigration, y compris l'impossibilité du retour en Tunisie, par soucis financiers, sanitaires, familiaux, ou d'intégration. La majorité se rendent compte que quitter la Tunisie était une mauvaise décision, vivre avec le minimum en Tunisie est beaucoup plus épanouissant qu'avoir une meilleure vie à l'étranger. Les littéraires et les illettrés politisés n'ont jamais eu le soucis d'établir un projet stratégique pour la Tunisie, le rêve tunisien. Les médiocres ne peuvent jamais semer l'excellence, au contraire ils ne peuvent semer que l'humiliation, surtout en suivant un modèle francophone. C'est le rêve tunisien qui arrive à semer la fierté de soi, le dynamisme, la création, le courage, la richesse, l'appartenance, la générosité, la discipline, la conviction que le pays est vers l'excellence ce qui donne de l'espoir et encourage les gens à faire des sacrifices. Ainsi tous les tunisiens restent sur le bateau Tunisie pour le servir tel que soit les conditions, non pas par patriotisme mais car se jeter dans l'eau présente plus de risque! Tout est connu sauf que les tunisiens sont mal gouvernés, depuis 1956.
Répondre
ali
@Tunisino
a posté le à 14:30
Les gouvernants de la Tunisie ne sont pas tombés du ciel.Ils sont l'image de ceux qu'ils gouvernent.Le peuple français avait fait sa révolution sociale et politique de 1789 pour être à même de choisir ceux qui le gouvernent.Ce que le monde arabe en est incapable
Répondre
Tunisino
@ali
a posté le à 17:08
Oui, les gouvernants sont littérairement à l'image des gouvernés (au départ), mais les gouvernants sont capables de rehausser les gouvernés vers l'excellence ou de les rabaisser vers la médiocrité, suite à la bonne ou à la mauvaise gestion, c'est une histoire de qualité d'hommes. Ainsi, les gouvernés sont techniquement à l'image des gouvernants (à la fin)! Analyser les expériences de progrès durable des trois meilleurs pays du monde en développement industriel: Etats Unis, Japon, et Allemagne; permettrait de saisir beaucoup de leçons pour les pays qui souhaitent quitter l'échec à jamais.
Répondre
ali
@Tunisino
a posté le à 08:20
Vous prenez les cas de pays dont les dirigeants et même les population ne sont pas des exemples à imiter.Vous laissez entendre que la France est un petit pays non industrialisé,sous développé et dont les dirigeants ne sont pas au niveau.Le peuple français est justement connu pour être plus révolutionnaire et épris de justice que les autres.Le phénomène GILET JAUNE témoigne de l'esprit de liberté et est impossible à retrouver ni en Amérique,ni au Japon et surtout pas en Allemagne où un mouvement dit Gilet Jaune fut créé par imatation et qui était réduit à manifester en France et pas en Allemagne.
Répondre
Gg
Les commentaires...
a posté le 23-08-2025 à 13:43
La bêtise le dispute à la malhonnêteté.
Vous croyez que la France vous attend et vous espère? Vous et vos clones algériens?
Oh mon dieu non, c'est fini ca.
La France veut une immigration régulière et choisie, pas des wallah de quartier sans instruction ni éducation.
Et en effet les marocains sont en général d'un niveau au-dessus...
Quel malheur que la Méditerranée soit une petite mer, et non un vaste océan...
Répondre
Houcine
Statistiques imaginaires.
a posté le à 14:58
Où as-tu vérifié, puisé ce que tu avances?
Dans le référentiel de la bêtise.
Le Maroc est un pays gouverné par la Grâce de Dieu, d'un monarque héritier du trône, ce qui le rend aimable aux yeux des ducons gouvernés par un pitre....
La misère est le lot commun du marocain pour leur malheur.
J'oubliais, c'est vrai, sue ce le royaume chérifien a fait ami-ami avec les Nazis juifs, et de fait il gagne en estime chez les fascistes.
Tu.ne l'a pas volé, petite crvelle!
Répondre
Tanit
@ Houcine, quelle différence fais-tu entre un président et un monarque dans les pays arabophones et les pays Arabes
a posté le à 19:14
quant à la gestion de leur pays et la liberté ?
Répondre
Sherlock Homss
Il faut impérativement que l'on se ressaisisse.
a posté le 23-08-2025 à 13:28
Avec le racisme ambiant que l'on peut ressentir en France, surtout sur les lieux de travail, dans les administrations (ex : services des délivrance des cartes de séjour), dans les transports, etc., pas étonnant que nos compatriotes qui ont choisi, souvent à leurs risques et périls, de se trouver un gagne-pain là-bas, faute d'en avoir trouvé un décent ici, aient du mal à s'intégrer dans un pays qui, dans cette même optique, en fait de moins en moins pour les aider.
C'est ici et maintenant qu'il faut faire tous les efforts, proposer des salaires et conditions de travail décentes, des assurances sociales et des plans de carrières attrayants pour les retenir et leur offrir un avenir. Parce que là bas, tout ce qu'ils font et feront c'est essayer de les remplacer progressivement par une main d'?uvre plus docile et surtout moins chère venue d'Ukraine, d'Afghanistan, du Bangladesh, d'Inde, d'Amérique latine ou d'extrême Orient à qui ils réserveront, tôt ou tard, le même traitement qu'à nos compatriotes, ne nous leurrons pas.
Répondre
veritas
La guerre est ouverte '?'
a posté le 23-08-2025 à 11:44
L'Algérie à tourner le dos à la france a renforcer ses relations avec l'Italie au détriment de la France , la Tunisie aujourd'hui est sur la sellette pour les mêmes raisons'?'la Tunisie fait tout pour éviter la france et ben les mesures de rétorsion vont sortir '?'incompréhensible la france et les français ont marre du Maghreb et ils ont hâte de brûler vifs tout le monde( a part le royaume pion du Maroc ) et de l'autre côté ils veulent que vous entretenez des relations qui n'arrangent que leur affaires '?'l'alignement de la Tunisie avec l'Algérie est entrain d'irriter la planète entière à commencer par l'état hébreux et ses sbires us et européens et même arabes comme le royaume voyou du Maroc .
La France souhaite que la tunisie coopére pour la destruction de l'Algérie comme l'a fait bêtement et maladroitement contre la Libye chose qui s'est retourner contre la Tunisie elle même pour le grand bien de Sarko et sa bande de criminels aujourd'hui ils veulent refaire le même coup contre l'Algérie en utilisant une ultime fois la tunisie comme serpillière'?'si l'Algérie sombré il n'y aura plus de Tunisie la route est ouverte à une colonisation éternelle '?'les tunisiens malheureusement sont inconscients à ce qui se trame contre eux par exemple celle de dahmani qui est la plus conne du monde comme beaucoup d'autres de son espèce qui veulent offrir le pays aux ennemis sur un plateau en or pour détruire tout le monde et sans exception.
L'article du figaro doit être pris aux sérieux et il est d'une gravité extrême '?'beaucoup de traîtres vont sauter sur l'occasion pour assouvir leurs besoins haineux .
La france a chercher la merde avec toute l'Afrique elle se retrouve sur le banc de la touche car tout le monde l'a vomis comme les français ont vomis tout les africains aussi '?'résultat des comptes la france se retrouve dans la merde sans l'Afrique donc elle essaye de se venger comme elle peux .
Quand on vous répète à longueur d'année que tout est commanditer et planifier vous ne voulez pas comprendre tout comme le sale vendu Larry le traître suprême .
L'Algérie est menacée la Tunisie aussi soyez conscient ils veulent un joulani en Tunisie qui leur facilite la tâche '?'la gamine Olfa est prête pour le poste d'El joulani .
Répondre
ali
@veritas
a posté le à 14:38
L'Algerie est encore plus fragile et plus facile à désintégrer que la Tunisie et pour cause elle est de création récente 1962 et sa création on la doit à la France jusqu'au nom même Algérie qui n'existait pas avant la colonisation et qui fut donnée par le gouvernement français en 1854!Même les frontières de l'Algérie elles étaient tracées par les français!La Tunisie comme le Maroc avaient une constitution avant la colonisation et même des ambassades à Paris ce qui n'avait jamais été le cas pour l'Algérie !
Répondre
Tanit
@ ali, c'est top
a posté le à 19:23
Mais veritas le clown ne pourra pas comprendre.
Et l'Algérie devra un jour ou l'autre restituer les territoires tunisiens d'avant la colonisation française.
Répondre
veritas
Si tu savait '?'
a posté le à 10:45
J'espère que tu ne sera jamais un clown car tu ignore tout de ton clown et j'espère que ton ignorance sera de plus en plus renforcée.
Coluche été un clown aussi '?'va traire le sein de ta mère tu en a encore besoin .
Répondre
Fathi
Aucune
a posté le à 14:01
C'est tout à fait ce que je pense. Très bien résumé.
Répondre
Gg
Ben oui!
a posté le 23-08-2025 à 11:31
Sauf exceptions, nombreuses heureusement, on note un énorme manque de compétences chez les immigrés réguliers récents, et un quasi refus d'adopter la facon de vivre
francaise (laïcité et égalité des femmes et des hommes, respect des lois).
Répondre
EL OUAFI
Gg c'est faux ce que vous relater !
a posté le à 16:22
Un proverbe français dit si on veut, on peut !
De mon jeune âge que je suis en France, j'ai étudié, j'ai réussi dans la carrière professionnelle ! Sans effort et la rage de réussir, je ne saurais jamais arriver !
Or pour pouvoir réaliser ce qu'on ambitionne avoir,c'est le tout simplement, c'est le travail !
Intégration et autres, c'est du pipeau !
Il y a respect des lois du pays d'accueil et se conformer à la vie sociale du pays qu'on a choisi.
Le reste viendra normalement.
Répondre
Wissem
Blablabla...
a posté le à 12:25
Blablabla... Chiffres provenant d'un think thank d'extrême droite dont le fondateur est un ex membre du FN parti de Marine Le Pen. Think tank qui manipule les chiffres pour conforté son idéologie politique. Chiffres obtenu sans aucune méthodologie scientifique. Va t'occuper de ton pays.
Répondre
veritas
Oui
a posté le à 13:00
Bravo pour la précision'?'l'extrême droite et la droite extrême sont tombés dans l'escarcelle sioniste pour avoir un parrainage d'accès aux pouvoirs '?'sans parrainage de l'aipac et ses antennes aucune personnalité au monde ne peux accéder à la tête d'un pays sans l'aval de l'aipac .
L'extrême droite été un ennemi déclaré du sionisme ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Le gourou tunisien kheriji avant de prendre les règnes du pays a été auditionné durant de longue heures par l'aipac il a été cuisiné '?'il a faillit s'évanouir par les questions.
Répondre
veritas
Petit Gg
a posté le à 11:47
Tout ça c'est des faux prétextes pour cacher la vérité '?'le cheval de bataille c'est l'Algérie '?'ils veulent refaire le même coup de la Libye contre l'Algérie en se rinçant les pieds dans la Tunisie '?'la vérité est ailleurs.
Répondre
Pépites
Ahmed Saidani : si les États-Unis veulent la démocratie en Tunisie, ils auro...
06/09/2025
32
Création dune nouvelle unité : la Garde municipale pour appuyer la "guerre"...
06/09/2025
9
« On ne tue pas quelquun à distance » : la lecture juridique de Mabrouk Kor...
06/09/2025
20
« La Voix de Hind Rajab » bouleverse Venise et rafle six prix parallèles
06/09/2025
7
Marseille : un drame humain au-delà de lexploitation politique
06/09/2025
1
Les élites fuient et les empires changent de camp
06/09/2025
3
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis