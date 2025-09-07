Les Tunisiens en tête des flux migratoires vers la France, mais une intégration difficile

Selon une enquête publiée samedi 23 août 2025 par le journal français Le Figaro, l’immigration tunisienne connaît depuis vingt ans une progression plus rapide que celle des autres pays du Maghreb, dépassant désormais les flux en provenance du Maroc et de l’Algérie. L’information repose sur une note de l’Observatoire de l’immigration et de la démographie, un think tank souvent pointé pour sa proximité avec les milieux de la droite dure et d’extrême droite.
La note, relayée par Le Figaro, souligne que l’augmentation du nombre de ressortissants tunisiens installés légalement en France ne s’est pas accompagnée d’une intégration économique solide. L’accès au marché du travail reste difficile, ce qui contraste avec la logique d’« immigration choisie » censée attirer des profils qualifiés et favoriser une insertion rapide.
Les difficultés ne se limitent pas au champ social et économique. La France se heurte également à une coopération jugée insuffisante de la part de la Tunisie concernant le retour des sans-papiers, une situation qui complique la mise en œuvre des politiques migratoires françaises, d'après cette note.
Depuis les années 2000, plusieurs accords bilatéraux ont été conclus afin de faciliter l’installation légale des Tunisiens en France, rappelle le journal. Mais si le nombre de titres de séjour délivrés a fortement augmenté, la réussite de cette politique apparaît aujourd’hui limitée.
M.B.Z
Ceci dit vous donnez trop d'importance à cette officine de mauvaise fois
Il est temps que la France les renvoient.
L'immigré ne participe pas à la vie économique...
L'immigré pour avoir une carte de séjour de quelques mois, il doit passer des examens et prouver qu'il maîtrise le Français mieux que les Français de souche...sinon retour à la case départ !
L'immigré, on va lui retirer ces papiers, lui mettre une OQTF même si son BI B2 B3 sont nickels..
On va le faire tourner en bourrique, on va lui faire perdre son emploi car papiers non renouvelés sans explication...ON VA LE RUINER !...etc.
A vrai dire, nous entrons dans une ère démoniaque !
J'invite TOUS les Tunisiens voire TOUS LES MAGHREBINS à jeter leur dévolu sur l'Afrique et OUBLIER CETTE VIEILLE EUROPE qui n'est que la BASSE COUR d'AZRAEL !!!!
Rappelez-vous le SHETANYAHU quand il a CONVOQUE tous les REPRESENTANTS DES PARTIS D'EXTR'?ME DROITE DES PAYS EUROPEENS A LA BOTTE D'AZRAEL POUR LEUR DONNER SON CAHIER DES CHARGES...j'espère que vous vous souvenez de cette invitation SOMME TOUTE ANODINE...c'est quoi le cahier des charges d'un démonique
Ce démon est en train de préparer une guerre et il aura besoin de chairs à canon...par tout moyen, il utilisera ceux qu'il aura sous la main : les AFRICAINS...et NOTAMMENT LES TUNISIENS, COMME ILS L'ONT DEJA EXPERIMENTE AVEC LA GUERRE EN SYRIE...COMBIEN DE JEUNES TUNISIENS PIEGES SONT ALLES DEFENDRE LES INTERETS DU DIABLE ....ILS ONT ETE AMADOUES !!!
Nous travaillons pour le diable quand on vit en Europe !
L'immigré a assez donné pour être constamment humilié !
L'immigré doit se réveiller et prendre conscience du monde dans lequel il vit et savoir qui fait quoi et A QUI PROFITE LE CRIME DANS LEQUEL NOUS SOMMES TOUS PLONGES !!!
NOUS OEUVRONS TOUS POUR L'ENTITE DIABOLIQUE ET LA MISE EN PLACE DE SON DESSEIN DEMONIQUE !....VOILA POUR QUI NOUS NOUS USONS CHAQUE JOUR AU TRAVAIL CONTRE UN SALAIRE DE MISERE...
LEURS STATISTIQUES RACONTENT CE QU'ILS VEULENT...LEUR THINK TANK D'EXTR'?ME DROITE POINTERONT TOUJOURS L'IMMIGRE COMME INDESIRABLE...
MOI, JE DIS et REDIS DEPUIS 2011 : " REGARDEZ VERS L'AFRIQUE VOUS AUREZ TOUT A Y GAGNER "...BLACKROCK EST DEJA LA !!!
Les Tunisiens, premiers flux migratoires vers la France : une intégration sous tension
Les derniers chiffres montrent que les Tunisiens figurent en tête des arrivées migratoires en France. Mais ce flux s'accompagne de fortes difficultés d'intégration.
Une grande partie des arrivants ne possède ni diplômes ni formation professionnelle, ce qui les éloigne de la logique d'« immigration choisie » censée cibler des profils qualifiés.
Beaucoup arrivent en situation irrégulière. Sans-papiers, ils survivent grâce à des petits boulots mal payés et restent exposés à l'exploitation.
La majorité provient du sud défavorisé de la Tunisie, régions qui connaissent déjà une marginalisation socio-économique.
Ces mêmes populations, faute de perspectives, avaient déjà migré massivement vers les grandes villes tunisiennes, alimentant des zones d'habitat anarchique et parfois de non-droit.
Résultat : une double marginalisation, en Tunisie comme en France, qui nourrit frustrations sociales et sentiment d'exclusion.
Pourquoi la Tunisie n'arrive pas à retenir ses jeunes ?
Chômage élevé des diplômés : près d'1 jeune diplômé sur 3 est sans emploi.
Faible attractivité économique, salaires bas, instabilité fiscale et manque de perspectives de carrière.
Plus les jeunes partent, moins il y a d'élan de développement, et plus les suivants veulent fuir.
N'oublions pas le sentiment anti-français (ou perçu comme tel) qui est bien présent dans une partie des cités populaires où vivent beaucoup de familles issues du Maghreb.
Contrairement aux Français qui eux appliquent les lois de la Républiques les Tunisiens eux pourchassent les Subsahariens comme des lapins ....
Pour reussir professionnellement n allez pas en france
Les Français qui vont aux '?tats Unis et ailleurs le font légalement
La plus sont aussi incultes que ingrats à l'égard de la France.
Hyprocrite plaintifs des conséuences dont ils chérissent et maintiennent les KAUSES pour sacro-sainte "raison d'état" de maintien de stabilité dictoriale préferrable à toute aventure s
démocratique pénalisant une autre saKro-sainte stabilité : celle extractiviste goulue des flux matériels et humains.
A fortiori pour la région d héritage arabo-berbere musulman et pour les populations du MENA avec toute l'Afrique à terme...
Fi ! garrot et eKSpulsion avec retour sans ingerences ni detournements des principes democratiques d Esprit 2011 et Lettre Commune 2014...
Alors le probleme de "nos frères et soeurs migrants" DE SE REGLER SERIEUSEMENT ET VERTUEUSEMENTen moins de temps pour le dire comme le faire des deux cotés de cette chère rive commune de Mediterranée ;)
La prudence voudrait que l'on s'abstienne de clamer des généralités que rien ne vient étayer.
Sans doute, les migrants sont pour l'essentiel ceux qui ne pouvaient teouver à s'employer chez eux et par la grace du hasard ou de la decision viennent effectuer les "sales boulots" que le Ducon refuse puisque désormais il peut se croire de dignité supérieure....
C'est d'une connerie.....
Ceka ne mérite pas plus.
Mais non c'est juste pour aller emmerder les européens et créer des difficultés et de la haine contre ceux qui ont mis tant de temps pour vivre là bas et s'intégrer.
Donc arrêter de déblatérer tel le chameau dans le film de Coluche dans Banzai.
Vous croyez que la France vous attend et vous espère? Vous et vos clones algériens?
Oh mon dieu non, c'est fini ca.
La France veut une immigration régulière et choisie, pas des wallah de quartier sans instruction ni éducation.
Et en effet les marocains sont en général d'un niveau au-dessus...
Quel malheur que la Méditerranée soit une petite mer, et non un vaste océan...
Dans le référentiel de la bêtise.
Le Maroc est un pays gouverné par la Grâce de Dieu, d'un monarque héritier du trône, ce qui le rend aimable aux yeux des ducons gouvernés par un pitre....
La misère est le lot commun du marocain pour leur malheur.
J'oubliais, c'est vrai, sue ce le royaume chérifien a fait ami-ami avec les Nazis juifs, et de fait il gagne en estime chez les fascistes.
Tu.ne l'a pas volé, petite crvelle!
C'est ici et maintenant qu'il faut faire tous les efforts, proposer des salaires et conditions de travail décentes, des assurances sociales et des plans de carrières attrayants pour les retenir et leur offrir un avenir. Parce que là bas, tout ce qu'ils font et feront c'est essayer de les remplacer progressivement par une main d'?uvre plus docile et surtout moins chère venue d'Ukraine, d'Afghanistan, du Bangladesh, d'Inde, d'Amérique latine ou d'extrême Orient à qui ils réserveront, tôt ou tard, le même traitement qu'à nos compatriotes, ne nous leurrons pas.
La France souhaite que la tunisie coopére pour la destruction de l'Algérie comme l'a fait bêtement et maladroitement contre la Libye chose qui s'est retourner contre la Tunisie elle même pour le grand bien de Sarko et sa bande de criminels aujourd'hui ils veulent refaire le même coup contre l'Algérie en utilisant une ultime fois la tunisie comme serpillière'?'si l'Algérie sombré il n'y aura plus de Tunisie la route est ouverte à une colonisation éternelle '?'les tunisiens malheureusement sont inconscients à ce qui se trame contre eux par exemple celle de dahmani qui est la plus conne du monde comme beaucoup d'autres de son espèce qui veulent offrir le pays aux ennemis sur un plateau en or pour détruire tout le monde et sans exception.
L'article du figaro doit être pris aux sérieux et il est d'une gravité extrême '?'beaucoup de traîtres vont sauter sur l'occasion pour assouvir leurs besoins haineux .
La france a chercher la merde avec toute l'Afrique elle se retrouve sur le banc de la touche car tout le monde l'a vomis comme les français ont vomis tout les africains aussi '?'résultat des comptes la france se retrouve dans la merde sans l'Afrique donc elle essaye de se venger comme elle peux .
Quand on vous répète à longueur d'année que tout est commanditer et planifier vous ne voulez pas comprendre tout comme le sale vendu Larry le traître suprême .
L'Algérie est menacée la Tunisie aussi soyez conscient ils veulent un joulani en Tunisie qui leur facilite la tâche '?'la gamine Olfa est prête pour le poste d'El joulani .
Et l'Algérie devra un jour ou l'autre restituer les territoires tunisiens d'avant la colonisation française.
Coluche été un clown aussi '?'va traire le sein de ta mère tu en a encore besoin .
francaise (laïcité et égalité des femmes et des hommes, respect des lois).
De mon jeune âge que je suis en France, j'ai étudié, j'ai réussi dans la carrière professionnelle ! Sans effort et la rage de réussir, je ne saurais jamais arriver !
Or pour pouvoir réaliser ce qu'on ambitionne avoir,c'est le tout simplement, c'est le travail !
Intégration et autres, c'est du pipeau !
Il y a respect des lois du pays d'accueil et se conformer à la vie sociale du pays qu'on a choisi.
Le reste viendra normalement.
L'extrême droite été un ennemi déclaré du sionisme ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Le gourou tunisien kheriji avant de prendre les règnes du pays a été auditionné durant de longue heures par l'aipac il a été cuisiné '?'il a faillit s'évanouir par les questions.