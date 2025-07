Perturbations des services publics : Kaïs Saïed dénonce un sabotage organisé

Après plusieurs jours d'absence — dont une particulièrement remarquée le 25 juillet — le président de la République, Kaïs Saïed, a repris ses rencontres avec les membres du gouvernement, comme le montre un communiqué publié ce soir, lundi 28 juillet 2025, sur la page officielle de Carthage. Au palais présidentiel, il a reçu la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zanzri.

Lors de cet entretien, il a abordé plusieurs dysfonctionnements dans les services publics, notamment les coupures répétées d’eau et d’électricité, l’accumulation des déchets, ainsi que le blocage de projets dans plusieurs régions.

Dans le communiqué publié à l’issue de la rencontre, la présidence rapporte que Kaïs Saïed a attribué ces perturbations à des « parties » non identifiées, qu’il accuse de chercher à nuire délibérément aux citoyens au profit de certains « lobbies et de leurs relais ». Il a affirmé que l’État tunisien dispose des outils juridiques nécessaires pour faire respecter la loi et poursuivre les responsables de ces actes, qu’il qualifie de sabotage.

Le président a également évoqué la restructuration en cours de plusieurs institutions publiques, en insistant sur la nécessité de préserver les deniers publics et de créer des perspectives pour la jeunesse tunisienne. Il a précisé que les critères de sélection dans l’administration doivent reposer sur le « patriotisme, l’engagement et le dévouement », rejetant toute tolérance envers ceux qui adopteraient une posture attentiste ou ambivalente.

H.K