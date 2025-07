Alerte aux vents forts : prudence en mer recommandée !

L’Institut national de la météorologie (INM) a publié, lundi 28 juillet 2025, un bulletin météorologique spécial alertant sur la persistance de vents forts dans plusieurs régions du pays.

Le bulletin précise que les régions concernées sont le nord et l’est de la Tunisie, où des vents de secteur ouest à nord-ouest souffleront à une vitesse de 28 à 33 nœuds (soit environ 50 à 61 km/h), avec des rafales atteignant localement les 40 nœuds (près de 75 km/h). Les zones maritimes de Bizerte, le nord du golfe de Hammamet et le golfe de Gabès sont particulièrement concernées.

Selon l’INM, ces conditions provoqueront une mer très agitée dans le nord, et agitée à localement très agitée sur les autres côtes. Ce phénomène est lié à une dépression atmosphérique centrée sur le nord de l’Italie, entraînant une circulation d’air instable vers la mer Adriatique.

Par ailleurs, le ciel restera peu nuageux cette nuit, avec des vents forts sur les côtes et modérés ailleurs. Les températures nocturnes seront comprises entre 22 et 27°C au nord et au centre, autour de 20°C sur les hauteurs, et jusqu’à 34°C dans le sud. L’INM appelle les usagers de la mer à la vigilance.

H.K