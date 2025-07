Le ministre de l'Environnement en visite aux zones industrielles de Korba et de Tazarka

Le ministre de l'Environnement, Habib Abid s'est rendu, aujourd'hui 28 juillet 2025 au gouvernorat de Nabeul où il a constaté la pollution et la mauvaise gestion des déchets dans la délégation de Korba.

Dans un communiqué publié à la même date, le ministère de l'Environnement a affirmé que Habib Abid s'est rendu aux zones industrielles de Korba et de Tazarka afin de s'informer au sujet de la situation écologique.

Le ministre a aussi :

- Assisté au débat portant sur les projets environnementaux s'inscrivant dans le cadre du plan de développement local 2026-2030 de la ville de Korba.

- Participé à l'étude des projets prioritaires de l'année 2026 et leurs coûts.

- Lancé l'aménagement de deux espaces verts à Korba.

- Ordonné le déploiement de cinquante bennes à ordures dans le gouvernorat de Nabeul.

- Ordonné le dégagement de l’oued de Bou Lidine dans la délégation de Korba et l'installation d’un nouveau transformateur électrique pour garantir le bon fonctionnement de la station.

Il est à noter que le communiqué parle d'une visite dans les délégations de Korba et de Tazarka. Or, Tazarka est une localité faisant partie de la délégation de Korba et non une délégation à part entière.

S.G