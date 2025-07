La ministre de l'Industrie appelle à accélérer la révision du Code des mines

La ministre de l'Industrie, des Énergies et des Mines, Fatma Thabet Chiboub a présidé, aujourd'hui 28 juillet 2025 une réunion portant sur la révision du Code des mines en présence de sa cheffe de cabinet, Afef Chachi Tayari, du D.G de l'Office national des mines, Mohamed Ben Salem et de plusieurs cadres du ministère et représentants d'entreprises de ce secteur.

Selon un communiqué publié à la même date, la réunion a porté sur les principaux défis liés à la recherche et à l'exploitation dans le secteur minier et les principaux points relevés dans le Code de façon à renforcer la gouvernance et la bonne gestion des ressources naturelles.

La ministre, selon la même source, a insisté sur l'importance de la révision de ce Code dans le but de se conformer aux dispositions de la constitution de 2022 indiquant que les conventions et accords portant sur les ressources naturelles devaient être approuvés par l'Assemblée des Représentants du Peuple et le conseil national des régions et des districts.

Fatma Thabet Chiboub a appelé à plus de coopération entre les parties concernées afin d'achever la révision du texte dans les délais les plus brefs et de mettre en place une législation contribuant au développement du secteur minier.

Le communiqué a rappelé que le secteur minier représentait 3% du PIB de la Tunisie avec 25.000 emplois. Il inclut soixante entreprises de recherches et 47 sociétés d'exploitation, dont dix entreprises étrangères.

S.G