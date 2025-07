Boreal, le SUV stratégique de Renault destiné aux marchés hors Europe

Avec Boreal, Renault franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de développement international. Ce nouveau SUV destiné aux marchés hors Europe ne se limite pas à enrichir l'offre produit de la marque ; il incarne un levier de croissance pensé pour renforcer durablement la présence de Renault dans le segment C dans plus de 70 pays.

« En octobre 2023, nous avons présenté notre plan pour renforcer l'empreinte mondiale de Renault : le Renault International Gameplan. En nous appuyant sur cinq hubs stratégiques – en Amérique latine, en Afrique du Nord, en Turquie, en Inde et en Corée du Sud – nous investissons trois milliards d'euros pour lancer huit nouveaux véhicules hors d'Europe, avec une ambition claire : doubler notre chiffre d'affaires par véhicule. Et nous passons à l'action !

Portées par le succès commercial de Kardian et Koleos, nos ventes hors d'Europe ont progressé de 16,4% au premier semestre 2025.

Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer un nouveau chapitre de cette aventure : Renault Boreal, véritable emblème de notre ambition de monter en qualité et en innovation à l'échelle mondiale, en apportant plus de valeur à nos clients hors d'Europe et en renforçant notre montée en gamme », a affirmé Fabrice Cambolive, CEO Renault Brand.

Renault est la marque automobile française la plus vendue au monde, avec 1.577.000 véhicules vendus en 2024 6 dont près de 40% (560.000 véhicules) hors d'Europe.

Renault Boreal s'inscrit comme un pilier central du plan “International Game Plan 2024-2027”. Pour rappel, Renault aura investi d'ici 2027 pas moins de trois milliards d'euros pour lancer huit nouveaux véhicules à l'international (hors Europe). Cinq d'entre eux, sur les segments C et D, positionneront la marque dans les segments les plus créateurs de valeur. En 2027, Renault visera un chiffre d'affaires unitaire par véhicule vendu en dehors de l'Europe multiplié par deux par rapport à 2019.

Outil de conquête, Renault Boreal s'inscrit donc pleinement dans l'ADN des nouveaux produits de la marque et aura pour mission d'équilibrer le mix de vente hors Europe, toujours dans la stratégie de passer du volume à la valeur initiée par le plan stratégique Renaulution. Il cible en priorité les régions où Renault est encore sous-représentée sur le très stratégique segment C. En Amérique latine, il répond à une demande en forte progression pour les SUV familiaux et en Turquie, au Moyen-Orient et dans le bassin méditerranéen, où plus d'un véhicule sur deux vendu est un SUV, il vient compléter l'offre de la marque avec une proposition compétitive.

Inauguré sur Renault Kardian, l'ultra flexibilité de la nouvelle plateforme modulaire de Renault Group permet de proposer aux clients des carrosseries et des silhouettes très différentes. Cette architecture assure un important gain de temps de développement, de compétitivité et maximise les synergies sur les marchés en dehors de l'Europe. En outre, Renault Boreal peut être doté de nouvelles technologies adaptées localement à chaque marché.

La stratégie industrielle construite autour de Renault Boreal repose sur un dispositif bicontinental. À Curitiba, au Brésil, il sera produit pour 17 pays d'Amérique latine. En parallèle, le site de Bursa, en Turquie, assurera une production équivalente pour 54 autres marchés, incluant l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et les pays méditerranéens. Cette implantation industrielle locale, au plus proche des marchés de commercialisation, est destinée à renforcer l'agilité logistique et optimiser les coûts de production.

Le déploiement de Renault Boreal commencera fin 2025 au Brésil, puis dans le reste de l'Amérique latine, en Turquie et sur d'autres marchés à partir de 2026.

« Bien plus qu'un nouveau modèle, Boreal incarne notre ambition internationale. Conçu pour répondre aux attentes des clients les plus exigeants, il sera produit à Curitiba puis à Bursa. Quatrième lancement du Renault International Game Plan, Boreal marque une nouvelle étape dans notre montée en gamme et renforce notre offensive commerciale sur le segment C », a indiqué Ivan Segal, SVP Renault International Operations.

On ne sait pour l’instant si le véhicule sera commercialisé aussi en Tunisie.

D’après communiqué