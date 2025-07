Contrebande : la douane saisit 35.000 dinars de médicaments à Dhehiba

Imprimer

Les services douaniers du poste frontière de Dhehiba ont déjoué une tentative de contrebande de médicaments, selon un communiqué publié lundi 28 juillet 2025. Lors de l’inspection d’un véhicule quittant le territoire, une quantité importante de médicaments a été découverte à bord d’une voiture immatriculée à l’étranger.

Près d’un millier de flacons, destinés au traitement de l’hypertension artérielle, des maladies cardiaques, des greffes d’organes, entre autres, étaient dissimulés à l’intérieur du véhicule. La valeur des produits saisis est estimée à 35.000 dinars. Un procès-verbal a été rédigé, et le ministère public a autorisé le transfert du dossier aux services de sécurité compétents pour complément d’enquête.

La crise financière des caisses sociales affecte la Pharmacie centrale de Tunisie (PCT), qui peine parfois à importer certains médicaments faute de moyens. L’établissement subventionne également plusieurs traitements pour les rendre accessibles aux citoyens, ce qui aggrave son déficit. Résultat : certaines molécules sont parfois en rupture ou distribuées en quantités limitées. La contrebande de médicaments ne fait qu’aggraver cette situation, d’où l’urgence de renforcer les mécanismes de contrôle.

Dans ce contexte, la PCT a récemment mis à jour, dans la Circulaire n°32/2025 publiée le vendredi 18 juillet 2025, les prix d’une liste de 285 médicaments. 60% de cette mise à jour concernent des hausses et 40% des baisses. La moyenne des hausses et des baisses est de l’ordre de 10%.

Les médicaments concernés par les hausses ne sont pas des médicaments vitaux, mais des médicaments essentiels ou intermédiaires. Étant des médicaments princeps, ils ont plusieurs génériques produits localement, et 50% d’entre eux ne sont plus importés depuis plus d’un an.

I.N.