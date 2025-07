Kaïs Saïed n’a plus rien à dire. Et plus personne pour l’écouter

Le fait est assez rare pour ne pas être remarqué. On peut même oser un oxymore. Le silence de Kaïs Saïed ce 25 juillet 2025 a été assourdissant. On serait susceptible, on dirait que Kaïs Saïed est méprisant à notre égard. On serait empathique, on s’inquiéterait de cette absence. Dans un cas comme dans l’autre, l’interrogation s’impose : « Où est Kaïs Saïed ? »

Le 25-Juillet est une quadruple date pour les Tunisiens et concentre une forte charge symbolique : la 68e Fête de la République, le 4e anniversaire du putsch, le 6e anniversaire du décès du premier président élu au suffrage universel après la révolution, et le 12e anniversaire de l’assassinat du leader politique Mohamed Brahmi.

On peut comprendre que Kaïs Saïed ne réagisse pas au décès de son prédécesseur et on peut tolérer qu’il oublie de commémorer le martyr, mais comment peut-il ignorer de fêter la République dont il est le président, et de célébrer le coup de force qui lui a permis de jouir de tous les pouvoirs ?

Quand on y regarde de plus près, Kaïs Saïed n’était pas absent le 25 juillet seulement. À l’exception de sa rencontre avec l’émissaire américain Massad Boulos, le 22 juillet, Kaïs Saïed n’a reçu aucun de ses ministres depuis dix jours. Sa dernière rencontre remonte au 18 juillet, avec le ministre de la Jeunesse. Habituellement, le chef de l’État reçoit ses ministres entre deux et trois fois par semaine, et reçoit sa cheffe du gouvernement entre une et deux fois. Dix jours d’absence, ça interroge, ça inquiète.

Une fonction présidentielle sans transparence

Tout aussi habituellement, la date de la Fête de la République (aussi appelée Fête nationale) est le rendez-vous annuel immuable des chefs d’État avec le peuple. Il y a systématiquement un discours dans lequel ils font étalage des états généraux de la nation, ils disent ce qu’ils sont en train de faire et ils promettent ce qu’ils vont faire. Les présidents les plus sérieux disent ce qu’ils font et font ce qu’ils disent.

Les présidents les plus respectueux publient leur agenda, afin que chacun puisse suivre — et contrôler — comment ils utilisent les impôts et améliorent la vie de leurs concitoyens. Et comme tout un chacun, un président de la République a besoin de vacances. Et quand un président ou un chef de gouvernement part en vacances, on le sait à l’avance et on sait où il part.

Rien de tout cela du côté de notre président. On ne sait même pas si ces dix jours d’absence sont justifiés par des vacances, par la maladie ou par l’épuisement. Kaïs Saïed considère la présidence, l’État et le pays comme une ferme privée, et estime qu’il n’a pas de comptes à rendre à la minorité du peuple qui l’a « élu », et encore moins à la majorité du peuple qui ne l’a pas élu.

Le peuple invisible du président absent

De ce peuple, parlons-en justement. Officiellement, d’après l’Isie du moins, Kaïs Saïed a été élu par 2,4 millions de personnes représentant approximativement 20 % du peuple. Oublions les 80 % de la population qui n’ont pas voté Kaïs Saïed et concentrons-nous sur les 2,4 millions de personnes qui ont voté pour lui. Où sont-elles, ces personnes ? Pourquoi ne sont-elles pas descendues dans les rues le 25 juillet chanter la gloire de leur élu ? Il y a bien eu des appels sur les réseaux sociaux pour soutenir le président de la République le 25 juillet. Pourquoi n’y a-t-il eu que trois pelés et deux tondus devant le théâtre municipal à Tunis, et personne – absolument personne – devant les gouvernorats dans les autres régions ?

Kaïs Saïed, qui se targue tout le temps d’être aimé par le peuple et à l’écoute du peuple, serait-il délaissé par le peuple ou, au moins, les 2,4 millions de personnes qui l’ont élu ?

Ces interrogations sont légitimes quand on voit le spectacle donné le 25 juillet devant le théâtre. Des partisans pathétiques qui font de la peine tant ils étaient ridicules. La farce est des plus embarrassantes. Au point que l’un des « journalistes », partisan et propagandiste du régime, s’est arraché les cheveux en demandant qui sont ces gens-là et qui les a envoyés. Il a adopté, en les interrogeant, un ton méprisant et hautain, sans se rendre compte qu’il est aussi méprisable qu’eux.

Si l’on excepte ces partisans qui ont brillé par leur ridicule, force est de constater que les soutiens du président s’amenuisent à vue d’œil. On est loin, bien loin, de l’euphorie de 2021. Il y a pire. Au vu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et même à l’Assemblée, on remarque de plus en plus de retournements de veste.

Le vide, désormais central

Fait rare dans l’histoire politique récente : les alliés du pouvoir se montrent aujourd’hui plus critiques que l’opposition elle-même. Ce sont des députés pro-régime qui, les premiers, parlent de « casse politique », d’un pouvoir sourd à toute voix, sans cap, et entraînant le pays vers l’inconnu. On a même eu droit à la démission d’une alliée hystérique du régime… avant qu’elle ne se ravise. Il y a clairement là un trouble.

Le parti le plus emblématique du soutien à Kaïs Saïed, le mouvement Echaâb, parle désormais de « déception ».

Le taux de participation aux dernières élections partielles – à peine 2 % – dit tout du divorce entre le pouvoir et le peuple. Ces faits, indéniables, reflètent un certain épuisement, voire une déliquescence du régime.

Kaïs Saïed le constate, comme nous, et il sait qu’il est de moins en moins aimé. Qu’allait-il dire le 25 juillet qu’il n’a pas déjà dit ? Kaïs Saïed n’a plus rien à dire, et il l’a fait savoir par son silence ce 25 juillet. Ses communiqués se ressemblent, ses mots se répètent, ses accusations ne sont plus crédibles, ses invectives sont lassantes.

Le pays qu’il dirige est en ruines : inflation galopante, chômage massif, fuite des capitaux, entreprises en faillite, prisonniers politiques par dizaines, justice aux ordres… Toutes les lumières sont rouges. Absolument toutes.

Oui, Kaïs Saïed n’a plus rien à dire pour justifier la débâcle. Il n’a plus de boucs émissaires. Il est seul face au peuple. Kaïs Saïed a épuisé tout son lexique. Il est épuisé. Avec quel visage et quel discours peut-il affronter son peuple le jour de la 68e Fête de la République et le 4e anniversaire de sa prise de tous les pouvoirs ? Il a choisi la solution la plus facile : la débandade.

La fin viendra par le silence

Le régime est-il fini pour autant, le renversement est-il proche ? Dans une clairvoyante et courte publication Facebook, le docteur en philosophie Mohsen Soudani répond à la question : « Mais non, le renversement n’est pas encore là. Le régime ne s’effondrera pas sur une défaite électorale ou une courbe économique. Il tombera le jour où il n’aura plus rien à dire. Lorsque les discours d’accusation n’éveilleront plus que des bâillements. Lorsque les mots “complot”, “traîtres”, “agents de l’étranger” perdront jusqu’à leur pouvoir de diversion. Lorsque même ses plus fidèles soutiens n’auront plus qu’un mot à la bouche : pardon. »

Ce qu’explique Dr Soudani sonne comme une prophétie. Le régime n’a plus rien à dire, déjà. Et ses discours n’éveillent que des bâillements, déjà.

De tous ses discours, Kaïs Saïed a été le plus sincère ce 25 juillet : il n’avait plus rien à dire, plus rien à offrir, plus personne à accuser. Même pas de simples paroles en l’air.