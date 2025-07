Reprise des travaux sur l'autoroute A1

La société Tunisie Autoroutes a annoncé la reprise des travaux de renforcement de la chaussée sur l’autoroute A1, à partir de ce lundi 28 juillet 2025. Le chantier concerne le tronçon compris entre les points kilométriques 85 et 82,5, en direction de Tunis.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un programme continu d’entretien et d’amélioration de l’infrastructure autoroutière. Afin de limiter les désagréments pour les automobilistes, la société appelle les usagers à planifier leurs déplacements à l’avance, à respecter la signalisation temporaire et à redoubler de prudence en traversant la zone concernée.

Tunisie Autoroutes se veut rassurante, affirmant que tout est mis en œuvre pour accélérer l’exécution des travaux. Cela inclut un démarrage anticipé du chantier, la sécurisation optimale de la zone et une coordination étroite avec les services de sécurité routière, les entrepreneurs et les unités de la garde nationale. L’objectif est de garantir à la fois la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation.

Malgré les désagréments passagers, la société réaffirme son engagement à offrir aux usagers une autoroute plus sûre et mieux entretenue.

M.B.Z