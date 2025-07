L’UGTT prend ses distances face aux appels à manifester à la place Mohamed Ali

Dans un communiqué publié mardi 22 juillet 2025, le Bureau exécutif national de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a tenu à clarifier sa position concernant les appels à manifester lancés depuis la place Mohamed Ali El Hammi, située devant le siège historique de la centrale syndicale à Tunis.

L’UGTT a tout d’abord réaffirmé son attachement au droit de manifester et à la protestation pacifique, qu’elle considère comme un acquis démocratique fondamental. Elle a toutefois précisé ne pas avoir été informée à l’avance de ces appels à mobilisation, et a indiqué, par conséquent, qu’elle n’était ni impliquée dans ces mouvements, ni concernée par leur organisation.

La centrale syndicale a également rappelé son engagement en faveur du dialogue et de la coordination avec les organisations et associations de la société civile, dans le respect de principes communs. Elle a remercié les parties ayant fait preuve de compréhension en respectant ses structures et en évitant de les contourner.

Dans son communiqué, l’UGTT a mis en garde contre toute tentative d’instrumentalisation politique de la symbolique historique de la place Mohamed Ali, haut lieu de la lutte syndicale en Tunisie. Elle a dénoncé les agissements visant à l’embarrasser, à la manipuler ou à porter atteinte à son siège.

Enfin, la centrale a fermement condamné la campagne de dénigrement et de provocation menée, selon elle, par certains partisans du pouvoir et d’autres acteurs, dans le but de saper sa crédibilité et de la diviser.

En toile de fond, cette mise au point de l’UGTT intervient dans un contexte de cacophonie au sein des forces d’opposition. Le Front de salut national, composé d’activistes alliés aux islamistes et de figures du mouvement Ennahdha, avait annoncé une manifestation pour le 25 juillet.

Peu après, le Réseau tunisien des droits et des libertés a lui aussi appelé à manifester à la même date, à 18 heures, au même endroit. Le Front de salut a alors annoncé avoir modifié l’heure de son rassemblement pour la faire coïncider avec celle du Réseau, laissant planer le doute sur une action conjointe.

Mais ce mardi, le Réseau tunisien des droits et des libertés a publié un communiqué pour annoncer le report de sa manifestation. Il explique que cette décision résulte de consultations avec différentes composantes démocratiques et progressistes, ainsi que de la volonté d’éviter toute confusion ou récupération, en particulier après la multiplication des appels à manifester émanant d’organisations aux orientations divergentes.

En se détachant de ces mouvements, l’UGTT semble marquer une volonté de se prendre ces distances des actions hostiles au régime. Mais ce repli symbolique souligne aussi la fragmentation croissante des oppositions au régime, incapables, pour l’heure, de s’unir autour d’une démarche commune.

M.B.Z