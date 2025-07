Le coup de gueule du militant Kais Bouzouzia

Imprimer

Dans une publication amère et critique, le militant Kais Bouzouzia a vivement dénoncé, mardi 22 juillet 2025, les querelles internes entre les composantes de l’opposition tunisienne, sur fond de désaccord autour des manifestations prévues pour le 25 juillet prochain.

Cette sortie intervient après une série d’annonces contradictoires. D’abord, la décision du Front du salut national de tenir une marche le matin à 9h, suivie par l’annonce d’une autre marche, le même jour à 18h, organisée par le Réseau tunisien des droits et libertés.

Par la suite, le Front du salut a modifié la date et le lieu de sa marche pour les faire coïncider avec ceux du Réseau, sans coordination préalable, poussant ce dernier à reporter son action à une date indéterminée.

Kais Bouzouzia, en réaction, a exprimé son indignation face à ce qu’il qualifie de « puérilité » politique, au moment où des dizaines d’opposants de diverses sensibilités politiques sont détenus et encourent des peines lourdes, allant jusqu’à la réclusion à perpétuité ou même la peine capitale, dans des affaires marquées, selon lui, par une absence flagrante de garanties judiciaires. Le militant reproche aux deux parties une forme d’irresponsabilité et d’égocentrisme politique, alors que la priorité devrait être donnée à la solidarité et à la défense des prisonniers d’opinion.

Selon lui, cette cacophonie ne fait que renforcer le pouvoir en place, qui y voit une opposition faible, désunie et incapable de se mobiliser sérieusement. Une telle situation, toujours selon M. Bouzouzia, risque de provoquer un durcissement du traitement réservé aux détenus politiques, en l’absence d’une pression politique et populaire coordonnée. Il conclut sa publication par une phrase amère.

Ce coup de gueule, qui reflète un malaise plus large au sein des milieux militants, sonne comme un avertissement, face à un pouvoir qui assume de plus en plus son autoritarisme, la désunion de l’opposition ne ferait qu’aggraver la situation des prisonniers et affaiblir les maigres acquis démocratiques encore en place.

Il convient de rappeler que le Réseau tunisien des droits et des libertés a annoncé, mardi 22 juillet 2025, le report de la manifestation qu’il comptait organiser le 25 juillet à la place Mohamed Ali, expliquant sa décision par une volonté de coordination avec d'autres composantes du paysage civil et politique progressiste, ainsi que par la multiplication des appels à manifester lancés pour le même jour et à la même heure ; une nouvelle date sera communiquée ultérieurement.

H.K