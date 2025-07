L’UGTT dénonce un acharnement judiciaire contre Sanki Assoudi

La condamnation du syndicaliste Sanki Assoudi à dix ans de prison par la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis, prononcée le 9 juillet, a suscité une vague d’indignation au sein de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT). L’organisation syndicale nationale a réagi fermement, à travers un communiqué de son bureau exécutif, dénonçant ce qu’elle qualifie de « verdict sévère et injuste » et évoquant un acharnement politique ciblant l’un de ses anciens responsables régionaux.

Dans un communiqué virulent, publié lundi 22 juillet 2025, le bureau exécutif national de l’UGTT a vivement critiqué le traitement réservé à son ancien cadre, qualifiant les poursuites engagées contre lui de « malveillantes et calomnieuses », et dénonçant une procédure judiciaire entachée d’irrégularités. Le syndicat affirme que les accusations portées contre Sanki Assoudi relèvent d’un complot motivé par des dénonciations mensongères, et attend de la justice en appel qu’elle reconnaisse son innocence, notamment sur la base des éléments présentés par la défense.

Le syndicat reproche aussi aux autorités judiciaires d’avoir maintenu Sanki Assoudi en détention au-delà de la durée maximale prévue pour la détention préventive, en refusant systématiquement sa remise en liberté alors qu’aucun risque pour l’ordre public n’était établi.

Plus largement, l’UGTT s’alarme de ce qu’elle considère comme une dérive inquiétante du traitement des syndicalistes devant les tribunaux. « Les syndicalistes ne sont pas au-dessus des lois, mais ils ne doivent pas non plus être la cible de règlements de comptes politiques », rappelle l’organisation, qui exige des garanties de procès équitable, dans le respect du droit à la défense et de l’équilibre entre accusations et preuves à décharge.

L’Union dénonce également une campagne de dénigrement ciblée contre Sanki Assoudi et sa famille, ainsi qu’une volonté manifeste d’intimider les militants syndicaux. Elle y voit une tentative de museler l’action indépendante de la centrale syndicale, dont les prises de position continuent de déranger certains cercles politiques ou économiques.

Enfin, l’UGTT exhorte la justice tunisienne à faire preuve d’indépendance, à se conformer exclusivement à la loi et à résister à toute forme de pression. Elle appelle les magistrats à se montrer à la hauteur de leur mission, garants des libertés et des droits fondamentaux dans un esprit d’objectivité, de rigueur et de probité.

Sanki Assoudi, ancien secrétaire général de l’Union régionale du travail de Kasserine, était poursuivi pour falsification, détention et usage de faux documents, dans le cadre d’une affaire liée à son activité au sein de la Société nationale de cellulose et de papier Alfa (SNCPA). Il y occupait le poste de chef de service. Selon le dossier, il aurait utilisé deux faux diplômes, l’un en formation professionnelle secondaire et l’autre en informatique, pour intégrer l’entreprise en 1994. Ces documents lui auraient permis de bénéficier par la suite de plusieurs promotions et avantages.

Des faits qu’il aurait reconnus lors de l’enquête, conduisant à son placement sous mandat de dépôt avant son procès.

M.B.Z