Le secteur de la location de voitures souffre : saisonnalité, concurrence déloyale et manque de soutien

Le secteur de la location de voitures est un secteur marginalisé et ne disposant d’aucun avantage fiscal, a affirmé, mardi 22 juillet 2025, Zakaria Naat, membre de la Chambre nationale des loueurs de voitures.

M. Naat a précisé, au micro de Habib Jegham dans l’émission « Youm Saïd » sur la Radio nationale, que le secteur comprend environ 500 entreprises sur le papier, mais que seulement 300 d’entre elles sont réellement actives. Il dispose de 22.000 véhicules à louer et emploie 11.000 personnes, entre emplois directs et indirects.

Cela dit, le responsable a estimé que la Tunisie ne peut pas absorber ce nombre important de véhicules à louer, d’où les difficultés qui secouent actuellement le secteur. Il a souligné que, concrètement, les sociétés de location de voitures ne travaillent que six mois par an, en particulier pendant les vacances de juillet et août, car la majorité de leur activité se fait avec les Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) et non pas avec les touristes, comme beaucoup le pensent.

Il a affirmé que le secteur souffre d’une baisse de la demande de location de voitures, ainsi que de l’existence d’un secteur parallèle qui exerce cette activité sans répondre aux exigences réglementaires. Ainsi, plusieurs clients se font arnaquer et se retrouvent sans véhicule malgré l’avance fournie.

En réponse à une question de l’animateur, il a indiqué qu’il faut débourser en moyenne mille dinars par semaine (soit environ 140 dinars par jour) : un montant important pour un Tunisien moyen, mais insuffisant pour un professionnel.

Zakaria Naat a demandé que le secteur soit classé en vertu de la loi 33, soulignant qu’un courrier a été envoyé au ministre du Transport à cet effet. Il a rappelé que le secteur de la location est un secteur dynamique, important et constitue une vitrine pour la Tunisie.

I.N.