Hichem Mechichi s’est-il exprimé récemment sur sa condamnation à 35 ans de prison ?

Depuis le 12 juillet 2025, une publication largement relayée sur Facebook et YouTube affirme que l’ancien chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, aurait adressé une vidéo au président Kaïs Saïed après sa condamnation à 35 ans de prison. On y voit une capture d’écran le montrant face caméra, avec un titre qui laisse croire qu’il s’agit d’une réaction filmée et inédite.

Mais la séquence utilisée dans ces publications ne date pas de 2025 mais de juin 2021. Elle montre Hichem Mechichi s’adressant aux Tunisiens après avoir été testé positif au Covid-19. Dans cette vidéo, il rassurait l’opinion publique sur son état de santé, appelait à la vaccination via la plateforme Evax et évoquait les efforts gouvernementaux pour faire face à la propagation du virus, notamment du variant indien.

En réalité, la seule prise de parole publique connue de Hichem Mechichi concernant des condamnations remonte à mai 2025. Il s’agit d’une publication écrite sur sa page Facebook, dans laquelle il exprimait sa position sur l’actualité judiciaire en lien avec d’autres personnalités politiques condamnées dans des affaires similaires. Aucune vidéo ou déclaration filmée récente n’a été diffusée depuis.

Il y a exprimé son soutien à l’ancien ministre de l’Intérieur, Ali Larayedh, également condamné à une lourde peine dans le cadre d’une autre affaire judiciaire liée aux réseaux de recrutement vers les zones de conflit. Mechichi a souligné l’injustice qu’il estime peser sur plusieurs anciens responsables sécuritaires, affirmant qu’ils ont assumé leurs fonctions dans un contexte difficile, parfois au péril de leur sécurité.

Publication sur Facebook, Hichem Mechichi mai 2025

Rappelons que la chambre criminelle n°2 du tribunal de première instance de Tunis a rendu, mercredi 5 février 2025, son verdict dans l'une des trois affaires Instalingo. Une série de condamnations a été prononcée à l'encontre de figures politiques majeures du parti Ennahdha, d'influenceurs, de journalistes et de hauts cadres de l'Intérieur. L’ancien chef du gouvernement a été condamné par contumace à 35 ans de prison dans une des affaires Instalingo.

En conclusion, la vidéo relayée est ancienne, totalement sortie de son contexte et utilisée de manière trompeuse pour créer l’illusion d’une réaction récente de Hichem Mechichi à sa condamnation. Il s’agit d’une désinformation manifeste, fondée sur le recyclage d’un contenu antérieur.

R.A.