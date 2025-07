Météo : la vague de chaleur se maintiendra durant les prochains jours

L'ingénieur de l'Institut national de météorologie (INM), Anis Satouri, a indiqué que Kairouan a enregistré la plus haute température durant les derniers jours avec 48° Celsius, suivie de Zaghouan et Tozeur avec 47°.

S'exprimant le 22 juillet 2025 durant « Sbeh El Nes » de Jihen Miled sur Mosaïque FM, Anis Satouri a affirmé que les températures enregistrées la veille dépassaient toutes la barre des 40° Celsius, à l'exception du Cap Bon. Il a noté une hausse de 8° Celsius à 11° Celsius par rapport à la moyenne.

L'ingénieur de l'INM a annoncé une baisse relative des températures, un ciel nuageux pour le 22 juillet 2025 et de possibles orages dans le centre-ouest. Les températures seront comprises entre 31° Celsius et 36° Celsius dans les zones côtières, entre 43° Celsius et 47° Celsius dans l'extrême sud du pays, et entre 37° Celsius et 42° Celsius dans le reste du territoire.

Des vents forts sont attendus dans les zones côtières situées à l'est du pays. La mer est peu agitée, devenant localement agitée, c'est-à-dire adéquate à la nage tout en faisant preuve de vigilance et de se conformer aux instructions de la protection civile.

Concernant les prochains jours, Anis Satouri a annoncé une hausse significative des températures dans le nord et le centre du pays. La vague de chaleur se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine, avec une baisse des températures à partir du 27 juillet 2025. La mer sera peu agitée durant le 23 juillet 2025, calme le 24 juillet 2025 et agitée le 25 juillet 2025.

S.G