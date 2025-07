Chèques, Sonede, Syrine Mrabet ... Les 5 infos de la journée

Imprimer





Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 21 juillet 2025 :





ARP - La proposition d’amnistie des chèques sans provision ne passe pas



Lors d’une séance plénière tenue le lundi 21 juillet 2025, l’Assemblée des représentants du peuple a rejeté l’examen des articles de la proposition de loi n°08/2025 relative à l’amnistie générale pour l’émission de chèques sans provision, qui visait à accorder une amnistie aux auteurs de chèques impayés d’un montant inférieur à 5 000 dinars, dans le but de désengorger les tribunaux et prisons tout en favorisant la réinsertion économique. Malgré le soutien de certains députés pour ses visées sociales, le texte a été critiqué pour ses limites jugées trop restrictives, ses garanties jugées insuffisantes pour les créanciers, et le risque d’abus qu’il pourrait engendrer. Plusieurs élus ont plaidé pour une réforme plus globale du régime des chèques, privilégiant une approche réparatrice sans nuire à la sécurité des transactions.



Approvisionnement en eau : la Sonede promet un rétablissement complet avant minuit :

À la suite d’une panne imprévue survenue le lundi 21 juillet 2025 à la station de pompage de Ghdir El Golla, provoquant l’incendie d’un transformateur électrique, l’approvisionnement en eau potable a été perturbé dans plusieurs zones du Grand Tunis. Le PDG de la Sonede, Abdelhamid Mnaja, a assuré que le service allait reprendre progressivement son rythme normal à partir de minuit. Pour faire face à cette situation, la société a mis en service deux autres stations – Ghdir El Golla 2 et Mornaguia – avec un débit combiné de 5,6 m³/s, et prévoit d’activer une troisième pour compenser le déficit. Les perturbations sont restées limitées à certaines zones en bout de réseau et en hauteur, tandis que les travaux de réparation de la station endommagée ont été lancés immédiatement, avec un retour à la normale prévu dans un délai d’une semaine.

Syrine Mrabet revient sur sa démission et reprend son siège au Parlement :

Initialement démissionnaire pour des raisons personnelles, la députée Syrine Mrabet, élue dans la circonscription d’Ezzouhour - Sijoumi, est finalement revenue sur sa décision. Le président du bloc parlementaire « Al Ahrar », Saber Massmoudi, a annoncé qu’elle avait officiellement retiré sa lettre de démission, suite aux nombreuses sollicitations de ses collègues, tant au sein de son bloc qu’en dehors, qui l’ont encouragée à rester. Mme Mrabet a ainsi repris sa place au sein de l’Assemblée à l’occasion de la séance plénière du lundi 21 juillet 2025, consacrée à l’examen du projet de loi sur les chèques sans provision.

Italie : un septième Tunisien meurt en détention depuis le début de l’année :

L’activiste Majdi Karbai a annoncé, lundi 21 juillet 2025, le décès d’un jeune Tunisien de 26 ans dans la prison de Massa-Carrara, dans le nord de l’Italie, portant à sept le nombre de Tunisiens morts en détention dans ce pays depuis le début de l’année. Il a souligné, dans une publication sur Facebook, que l’établissement souffrait d’une forte surpopulation, hébergeant 272 détenus pour une capacité de 176 places, selon le secrétaire général du syndicat italien des agents pénitentiaires. Karbai a aussi rappelé que les Tunisiens représentaient la deuxième nationalité étrangère la plus présente dans les prisons italiennes, avec 2.181 détenus provisoires au 30 juin, dont treize femmes. Il a vivement critiqué l’inaction des autorités tunisiennes face à ces drames, dénonçant le silence officiel sur les décès, les cas de torture et les mauvais traitements subis par des ressortissants dans les centres de détention à l’étranger.



Grève du transport : la partie syndicale claque la porte de la réunion de conciliation :



La Fédération générale du transport, relevant de l’UGTT, a annoncé s’être retirée de la réunion de conciliation prévue ce lundi 21 juillet 2025 dans le cadre du conflit lié à la grève du transport. Dans un communiqué, elle a précisé que la délégation syndicale, conduite par Slaheddine Salmi, a quitté la salle à 10h17 pour protester contre l’absence du ministre des Affaires sociales à l’horaire fixé, soit 9h, comme stipulé dans la convocation officielle. Le bureau exécutif a dénoncé un comportement qui nuit au sérieux des négociations et témoigne, selon lui, d’un manque de respect envers les principes du dialogue social. Pour rappel, une grève générale du secteur des transports est prévue du mercredi 30 juillet au vendredi 1er août 2025.