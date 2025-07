Les températures les plus élevées enregistrées le 21 juillet

Imprimer

Selon les données publiées dans la soirée du lundi 21 juillet 2025 par l’Institut national de météorologie (INM), les températures maximales ont atteint des sommets dans plusieurs régions du pays, avec un pic à 48°C enregistré à Kairouan.

D'autres régions ont également suffoqué sous des températures extrêmes : 47°C à Zaghouan et Tozeur, 46°C à Sidi Bouzid, Kébili, Gabès, Médenine et Tataouine. La capitale Tunis ainsi que Gafsa et Jendouba ont, pour leur part, enregistré des maximales de 45°C.

Les températures ont également caniculaires dans certaines zones du nord et du centre-est, avec 44°C à Bizerte, Béja, Siliana et Sfax, et 43°C au Kef, à Kasserine et à Monastir.

Ces valeurs s’inscrivent dans une série de journées caniculaires qui frappent la Tunisie, exacerbant la pression sur les ressources hydrauliques déjà fragilisées, et aggravant les conditions de vie dans plusieurs régions.

Les autorités sanitaires appellent à la vigilance, en particulier pour les personnes âgées, les enfants, les malades chroniques et les personnes exposées à l’extérieur. Elles recommandent de s’hydrater régulièrement, d’éviter les sorties aux heures les plus chaudes, et de ne pas laisser les enfants ou les animaux seuls dans les véhicules.

Comme si cette chaleur suffocante ne suffisait pas, de nombreuses régions ont connu des coupures prolongées d’électricité, parfois durant plusieurs heures, rendant l’utilisation de climatiseurs ou de ventilateurs impossible.

À cela s’ajoutent des perturbations dans la distribution d’eau potable, notamment dans le Grand Tunis, à la suite d’un incendie survenu à la station de pompage de la Manouba.

R.B.H