Dinar tunisien : un record face au dollar ? La réalité derrière les chiffres

Plusieurs pages Facebook et comptes sur les réseaux sociaux ont relayé l’affirmation selon laquelle le dinar tunisien aurait enregistré une hausse historique face au dollar et à l’euro. Pour certains internautes, cette prétendue progression serait le signe d’une amélioration significative de l’économie tunisienne.

Nous avons vérifié cette information en nous appuyant sur les données officielles et les plateformes spécialisées dans les taux de change.

Les chiffres publiés par la Banque centrale de Tunisie (BCT), ainsi que ceux disponibles sur des plateformes comme Wise ou Exchange Rates, indiquent que le dollar s’échange actuellement entre 2,88 et 2,92 dinars tunisiens. Ce niveau représente une baisse par rapport aux mois précédents.

Selon les données disponibles entre le 12 et le 21 juillet 2025, ce n’est pas le dinar qui s’est notablement renforcé, mais plutôt le dollar américain qui a reculé à l’échelle mondiale.

Depuis le début de l’année 2025, le dollar connaît des fluctuations dues à la politique monétaire américaine, aux taux d’intérêt, ainsi qu’à l’évolution de l’inflation. Ces facteurs ont contribué à l’affaiblissement de la monnaie américaine face à plusieurs devises, dont le dinar tunisien. Depuis début avril, le dollar a perdu plus de 5 % face à l’euro et à la livre sterling, et 6 % face au yen.

Un article du New York Times intitulé « Le dollar connaît la pire performance pour un début d’année depuis 1973 », publié le 30 juin 2025, confirme cette tendance. Il y est expliqué que la chute du dollar s’explique notamment par le ralentissement des hausses des taux d’intérêt décidées par la Réserve fédérale, la modération de l’inflation aux États-Unis, ainsi que la diversification des investissements vers d’autres devises, en raison des tensions géopolitiques et économiques mondiales.

L’ICE U.S. Dollar Index mesure la valeur du dollar américain par rapport à un panier de devises majeures : l’euro, le yen japonais, la livre sterling, le dollar canadien, la couronne suédoise et le franc suisse. Les données sont celles de FactSet au 30 juin à 16h, heure de l’Est. (Source : Christine Zhang)

Concernant l’euro, les taux de change varient entre 3,37 et 3,39 dinars pour un euro, selon les plateformes Wise et MoneyExchangeRate (données du 12 au 21 juillet 2025). Là aussi, aucune hausse significative n’a été observée. Le dinar reste relativement stable, avec de légères fluctuations, mais rien qui justifie les affirmations virales faisant état d’un « record ».

Contrairement à ce qu’indiquent certaines publications, le dinar tunisien n’a pas « fortement augmenté ». Il a simplement profité, de manière ponctuelle, du recul du dollar américain, ce qui peut donner l’impression d’un renforcement.

Cela ne traduit ni une reprise économique en profondeur, ni un « record historique ». Il est donc inexact de présenter cette variation comme le signe d’une relance majeure de l’économie tunisienne.

R.A.