TotalEnergies Marketing Tunisie et AD Tunisie (EDT) célèbrent le renouvellement de leur partenariat stratégique dans la distribution des lubrifiants

Partenaires d’excellence : plus de 20 ans de confiance et d’autres années à bâtir ensemble

TotalEnergies Marketing Tunisie (TEMT) et la société EDT (AD Tunisie) ont célébré, jeudi 10 juillet 2025 à La Demeure à Sidi Bou Saïd, le renouvellement de leur contrat de distribution en gros des lubrifiants, marquant ainsi une nouvelle étape dans un partenariat stratégique entamé depuis 2003.

Depuis plus de deux décennies, cette collaboration s’est distinguée par une volonté commune de développer les ventes de lubrifiants TotalEnergies à travers le réseau de revendeurs de pièces de rechange, les garages indépendants et les centres QAS (Quartz Auto-Services), en s’appuyant sur l’expertise commerciale d’EDT et l’offre produit riche et innovante de TEMT.

Des résultats probants sur les cinq dernières années

Le partenariat a connu plusieurs réalisations majeures, notamment :

Une transformation significative du mix-produits : Une croissance de la gamme premium de +30%.

Le franchissement en 2022 du seuil symbolique de 1 000 tonnes de lubrifiants vendus, événement célébré au siège d’e AD.

Le lancement en 2024 du développement de la gamme huiles industrielles, adaptée aux secteurs clés tels que la cimenterie, l’agroalimentaire ou encore la métallurgie.

Un nouvel élan avec le contrat 2025–2030

Le nouveau contrat de cinq ans témoigne de l’ambition commune des deux partenaires. Les principaux objectifs fixés sont les suivants :

Objectif de volume : Objectif ambitieux de croissance de volumes de 15% par an des lubrifiants sur cinq ans.

: Objectif ambitieux de croissance de volumes de 15% par an des lubrifiants sur cinq ans. Développement produit : élargir l’offre avec les gammes MOTO HI-PERF 4T et PÊCHE.

: élargir l’offre avec les gammes MOTO HI-PERF 4T et PÊCHE. Croissance ciblée : renforcer la part des produits premium dans les ventes.

: renforcer la part des produits premium dans les ventes. Stratégie commerciale conjointe : TEMT et AD Tunisie adoptent une stratégie de proximité axée sur la valorisation des efforts des équipes commerciales sur le terrain. Cette approche repose en Tunisie sur un ciblage précis des segments clés : les revendeurs de pièces de rechange, les garages indépendants et les centres QAS. En renforçant leur présence locale et leur écoute client, les deux partenaires entendent consolider leur leadership et maximiser l’impact de leurs actions commerciales.

: TEMT et AD Tunisie adoptent une stratégie de proximité axée sur la valorisation des efforts des équipes commerciales sur le terrain. Cette approche repose en Tunisie sur un ciblage précis des segments clés : les revendeurs de pièces de rechange, les garages indépendants et les centres QAS. En renforçant leur présence locale et leur écoute client, les deux partenaires entendent consolider leur leadership et maximiser l’impact de leurs actions commerciales. Soutien technique : appui continu des experts TEMT aux forces de vente EDT.

: appui continu des experts TEMT aux forces de vente EDT. Fidélisation : poursuite du programme « Club des lubs » lancé en 2021, pour récompenser et fidéliser les clients revendeurs.

Ce renouvellement témoigne de la solidité du partenariat ainsi que de la confiance mutuelle entre TEMT et EDT, qui poursuivent ensemble une vision durable du développement des lubrifiants en Tunisie.