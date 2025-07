Hazem Amara, Ghazi Chaouachi, exportations huile d'olive... Les 5 infos de la journée

Le SNJT a exprimé son soutien à la candidature de Francesca Albanese pour le prix Nobel de la paix 2025, saluant son engagement en faveur du droit international en Palestine. Le syndicat loue son courage face aux pressions, sa clarté morale et son indépendance. Albanese a qualifié l’occupation israélienne de régime d’apartheid, appelant à mettre fin à l’impunité. Elle incarne, selon le SNJT, la défense universelle des droits humains contre les doubles standards. Sa nomination serait un message fort en faveur de la justice pour le peuple palestinien. Le SNJT rejoint ainsi le Quartet tunisien, déjà lauréat du Nobel.

Le médecin Nabil Ben Salah a alerté sur l’ampleur du trafic de drogue en Tunisie, appelant à traiter l’addiction comme un enjeu de sûreté nationale. Il a souligné que l’addiction est une maladie chronique nécessitant une approche médicale, psychologique et sociale. La consommation de cannabis, d’ecstasy et de cigarette électronique est en nette hausse chez les jeunes, avec un début de tabagisme dès l’âge de dix ans. Il a évoqué l’importance de sensibiliser les jeunes aux risques, notamment liés aux seringues contaminées. Le traitement s’effectue majoritairement en ambulatoire, avec seulement quelques admissions en centres spécialisés. La Tunisie dispose de cinq centres de traitement et prévoit d’en ouvrir deux autres à Sfax et Sousse. Le ministère envisage de former du personnel dans les dispensaires pour renforcer la prévention et le suivi des cas.