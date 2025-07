Trump met en garde Kiev contre une attaque sur Moscou

Imprimer

Donald Trump a déclaré mardi 15 juillet 2025 que l’Ukraine ne devait « pas » prendre pour cible la capitale russe, Moscou, tandis que le Kremlin, de son côté, a averti que la livraison de nouvelles armes à Kiev ne ferait que « prolonger la guerre ».

La veille, le président américain s’était engagé à fournir des équipements militaires supplémentaires à l’Ukraine, tout en accordant un ultimatum de cinquante jours à la Russie pour mettre fin à son offensive, déclenchée en février 2022, sous peine de « nouvelles sanctions sévères ».

Selon le Financial Times, Donald Trump aurait même « encouragé » le président ukrainien Volodymyr Zelensky à frapper Moscou. Mais il a rapidement rectifié publiquement : « Non, il ne devrait pas cibler Moscou », a-t-il déclaré devant la presse, précisant que Washington ne fournirait pas à Kiev de missiles à longue portée.





Moscou dénonce une escalade

À Moscou, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a critiqué le plan américain, estimant que « cette décision, prise à Washington, dans les pays de l’OTAN et directement à Bruxelles, sera perçue par Kiev non comme un signal de paix, mais comme un encouragement à poursuivre la guerre ».

Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, Donald Trump tente de pousser à un règlement du conflit, en entretenant des liens ambigus avec Vladimir Poutine, dont il affirme aujourd’hui être « déçu ». « Je pensais que nous aurions un accord il y a deux mois, mais cela ne semble pas se concrétiser », a-t-il regretté lundi, aux côtés du secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte.

Trump a également menacé d’imposer, dans cinquante jours, des « droits de douane secondaires », visant les pays commerçant avec Moscou. En 2024, les principaux partenaires de la Russie étaient la Chine (34 % des échanges), suivie de l’Inde, la Turquie et le Bélarus. Pékin a dénoncé mardi une « coercition qui ne mène nulle part ».





Des armes supplémentaires pour Kiev, mais à frais européens

Trump a annoncé l’envoi de nouveaux équipements militaires à l’Ukraine, notamment des systèmes de défense antiaérienne Patriot, pour une valeur de plusieurs milliards de dollars. Ce matériel sera financé par les membres européens de l’OTAN.

Mark Rutte a précisé que l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Finlande, le Canada, la Norvège, la Suède et le Danemark participeraient à cet effort. Ces deux derniers pays ont confirmé mardi, à Bruxelles, leur implication dans le plan Trump.

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a salué l’initiative tout en appelant à un « partage du fardeau » : « Nous saluons l’annonce du président Trump d’envoyer davantage d’armes à l’Ukraine, mais nous aimerions voir une répartition plus équitable des efforts ». Elle a par ailleurs reconnu l’échec, mardi, d’un accord sur un 18ᵉ paquet de sanctions contre la Russie, en raison de l’opposition de la Slovaquie.





Sur le terrain, la guerre continue

Le ministère russe de la Défense a revendiqué mardi la prise de deux villages dans la région de Donetsk (est), tandis que les attaques aériennes s’intensifient. Dmitri Peskov a affirmé que Moscou restait prête à négocier, mais attend des « propositions concrètes » de l’Ukraine pour un troisième cycle de discussions, après deux rencontres peu fructueuses à Istanbul.

La Russie insiste toujours sur ses exigences : reconnaissance de l’annexion de la Crimée et de quatre régions ukrainiennes, et renoncement de Kiev à rejoindre l’OTAN. Des conditions inacceptables pour l’Ukraine, qui réclame un « cessez-le-feu immédiat sans conditions » et le retrait complet des forces russes.

Des soldats prudents, des civils sceptiques

À Moscou, les déclarations de Trump sont perçues comme un jeu politique. « C’est une partie d’échecs », estime Svetlana, ingénieure de 47 ans, interrogée par l’AFP. Elle s’attend à ce que l’ultimatum de 50 jours soit « prolongé ».

Dans l’est de l’Ukraine, les soldats restent prudents. Shah, militaire de 44 ans, doute des promesses américaines : « Il y a un fossé entre les paroles et la réalité ». Un autre soldat, Master, regrette que les systèmes Patriot n’aient pas été livrés plus tôt : « Ils auraient pu sauver des vies ».

Rouslan, 29 ans, se veut plus optimiste : « Mieux vaut tard que jamais », soupire-t-il.

© Agence France-Presse