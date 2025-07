Météo Tunisie - Pluies orageuses localisées et températures élevées cette nuit

Des cellules orageuses accompagnées de pluies sont attendues en fin de journée et en début de soirée de ce mardi 15 juillet 2025 sur les régions ouest du centre et du sud du pays, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM). Par la suite, le ciel deviendra progressivement clair à peu nuageux sur la majorité des régions.

Le vent soufflera du secteur est, généralement faible à modéré. Il se renforcera toutefois en fin de nuit près des côtes nord, avec des rafales pouvant dépasser temporairement les 60 km/h lors du passage des cellules orageuses. La mer sera peu agitée à agitée sur le nord du pays.

Côté températures, les minimales oscilleront entre 24 et 29°C sur le nord, le centre et le sud-est, tandis qu’elles varieront entre 30 et 34°C ailleurs. Dans le sud-ouest, les températures pourront atteindre localement les 36°C.

M.B.Z