La Tunisie réalise un excédent commercial alimentaire en baisse à fin juin 2025

La Tunisie a enregistré un excédent commercial alimentaire à fin juin 2025, mais celui-ci a fortement diminué, affichant une baisse de 55,06 % par rapport à la même période un an plus tôt, selon les chiffres publiés par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri).

L’excédent est passé de 1,83 milliard de dinars à fin juin 2024 à 824,1 millions de dinars à fin juin 2025. Le taux de couverture a, lui, reculé de 29,5 points, passant de 154,5 % à 125 % durant la même période.

En valeur, les exportations alimentaires ont diminué de 20,7 %, tandis que les importations ont baissé de 2 %. Cette régression est principalement due à la chute des exportations d’huile d’olive (-31,1 %), de dattes (-13,3 %) et de produits de la pêche (-17 %). Ce recul intervient malgré la baisse des importations de céréales (-13,5 %), de sucre (-40,3 %) et d’huiles végétales (-26,7 %).

Les prix à l’exportation ont chuté de 52,4 % pour l’huile d’olive et de 20,3 % pour les tomates, alors qu’ils ont légèrement augmenté pour les produits de la pêche (+0,4 %), les dattes (+1,9 %) et les agrumes (+23,3 %) par rapport à la même période l’année précédente.

Du côté des importations, les prix des céréales ont baissé de 18,2 % pour le blé dur et de 1,4 % pour le blé tendre, tandis qu’ils ont augmenté de 5,8 % pour l’orge et de 8,7 % pour le maïs. Le prix du sucre a chuté de 28,6 %, alors que ceux des huiles végétales ont progressé de 19,5 %, et ceux du lait et des dérivés de 15,6 %.

Par ailleurs, l’Institut national de la statistique (INS) indique que le déficit de la balance commerciale globale s’est aggravé de 23,48 % par rapport à la même période en 2024, atteignant -9,9 milliards de dinars à fin juin 2025, contre -8,02 milliards de dinars en juin 2024 et -8,68 milliards de dinars en janvier 2023.

Enfin, les importations alimentaires ont représenté 7,9 % des importations totales, tandis que les exportations alimentaires ont constitué 13 % des exportations globales.

L’Onagri souligne dans son communiqué que l’excédent de la balance commerciale alimentaire a contribué à réduire le déficit de la balance commerciale globale de 8,3 %.

I.N.