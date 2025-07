Francesca Albanese : une voix libre pour les droits du peuple palestinien

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé, mardi 15 juillet 2025, dans un communiqué, son soutien à la candidature de Francesca Albanese, rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’Homme dans les territoires palestiniens occupés, pour l’édition 2025 du prix Nobel de la paix.

Le SNJT rejoint ainsi le Quartet parrain du dialogue national tunisien, lauréat du prix Nobel de la paix en 2015, qui avait officiellement proposé la candidature de Francesca Albanese.

Dans le silence assourdissant qui entoure la tragédie des territoires palestiniens occupés, rares sont les voix internationales qui osent nommer l’injustice. Francesca Albanese fait partie de ces exceptions courageuses. Juriste italienne, spécialiste du droit international et des droits humains, elle est depuis mai 2022 Rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Et depuis sa nomination, elle dérange. Parce qu’elle dit les choses. Et parce qu’elle refuse de fermer les yeux là où d'autres diplomates préfèrent détourner le regard.

Une juriste au service des principes, pas des puissances

Contrairement à nombre de fonctionnaires internationaux englués dans la langue de bois, Francesca Albanese assume un regard clair, documenté et juridique sur la situation en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est. Dans ses rapports, elle ne parle pas de “tensions” ni de “conflit”, mais d’occupation militaire prolongée, de système d’apartheid, voire de nettoyage ethnique. Des mots forts, mais fondés. Chiffres à l’appui, textes de droit international en main, elle démontre la manière dont l’État d’Israël viole depuis des décennies les droits fondamentaux des Palestiniens en toute impunité.

Son approche est rigoureuse, juridique, humaniste. Elle ne défend pas une cause idéologique : elle défend le droit. Et cela suffit à la faire qualifier “d’antisémite” ou de “militante extrémiste” par ses détracteurs.

Une campagne de dénigrement orchestrée

Depuis sa prise de fonction, Francesca Albanese est la cible d’une campagne de discrédit orchestrée par certains États et groupes d’influence pro-israéliens. Ses rapports sont jugés “biaisés” simplement parce qu’ils posent un regard critique sur la politique d’occupation et de colonisation israélienne. Elle a même été accusée d’être “indigne” de son poste pour avoir rappelé le droit inaliénable des Palestiniens à résister à l’oppression

Mais derrière ces attaques, c’est l’indépendance de son mandat qui dérange. Albanese ne parle pas au nom d’un État. Elle ne ménage ni les puissants, ni les diplomaties frileuses. Elle parle pour ceux qu’on n’écoute plus. Et c’est précisément pour cela qu’elle est précieuse.

Une boussole morale dans un monde désorienté

À l’heure où la bande de Gaza vit l’un des drames humanitaires les plus graves de notre époque, où les frappes israéliennes ont causé des milliers de morts, où les colons multiplient les attaques en Cisjordanie, la voix de Francesca Albanese rappelle une chose essentielle : le droit international n’est pas une option. C’est un rempart fragile, mais vital, contre la barbarie.

Dans ses prises de parole, elle dénonce l’inaction de la communauté internationale, l’impunité israélienne, mais aussi le cynisme des grandes puissances qui prétendent défendre les droits humains tout en soutenant activement une occupation illégale.

Une voix que les peuples entendent

Si les chancelleries tentent de la marginaliser, Francesca Albanese est largement soutenue par les sociétés civiles du monde entier, des universitaires, des ONG, des militants des droits humains. Son courage, sa rigueur, sa constance font d’elle l’une des figures morales majeures de notre temps sur la question palestinienne.

Dans un monde où le droit est souvent sacrifié sur l’autel des intérêts stratégiques, sa voix est une boussole. Et tant qu’elle pourra parler, le silence ne gagnera pas entièrement.