Porsche Cayenne Electric : un SUV 100% électrique qui bat des records à Shelsley Walsh

Depuis plus de vingt ans, le Porsche Cayenne se distingue par sa polyvalence hors pair. Forte de cette qualité intrinsèque, la version tout électrique du SUV sportif de la marque combinera plus que tout autre modèle performances, praticité au quotidien, confort sur les longues distances et aptitude au tout-terrain. Porsche donne un avant-goût des qualités du Cayenne Electric en amont de son lancement sur le marché, dans le cadre d’un film tourné en Angleterre.

Porsche démontre le formidable potentiel de son futur SUV tout électrique en termes de performance sur un site historique. À l’occasion de la course de côte de Shelsley Walsh, une compétition automobile qui existe depuis 1905 et qui compte donc parmi les plus anciennes épreuves du sport automobile au monde, un prototype proche de la série a participé à un tournage de film en se mêlant aux concurrents du Championnat britannique de course de côte (British Hillclimb Championship).

Gabriela Jílková, pilote de simulateur et de développement de l'équipe TAG Heuer Porsche Formula E Team, était au volant du Cayenne Electric en livrée camouflage sur le parcours asphalté de Sheshsley Walsh, avec une chaussée qui ne fait pas plus de 3,5 m de large à certains endroits, dont la pente peut atteindre 16,7% et qui s'étend sur une longueur totale de mille yards (environ 914 mètres). La voiture a relevé le défi avec brio : dès sa première tentative chronométrée, Gabriela Jílková a battu de plus de quatre secondes le précédent record pour un SUV. « Le parcours exigeant ne pardonne aucune erreur. Il n'y a aucune zone de dégagement, la marge de manœuvre est donc étroite. Mais le réglage actif du châssis confère au nouveau Cayenne une remarquable stabilité et une précision hors pair. La voiture permet de tirer des trajectoires au cordeau », a déclaré la pilote.

Le Cayenne Electric était équipé du système de réglage actif du châssis, Porsche Active Ride, que Porsche proposera à l'avenir sur son SUV. Ce système permet de maintenir la caisse du Cayenne à l’horizontale en toutes circonstances, même lors de freinages appuyés, de changements de direction brusques et d'accélérations dynamiques, et assure ainsi une liaison parfaite avec la route grâce à une répartition équilibrée des charges sur les roues. « Le système Porsche Active Ride élargit considérablement la plage de réglage du châssis du nouveau Cayenne, entre conduite dynamique et confort d’utilisation », déclare Michael Schätzle, responsable de la gamme Cayenne.

Outre le temps record de 31,28 secondes sur le parcours, un autre chiffre a fait sensation à Shelsley Walsh : le premier point chronométrique, mesuré à soixante pieds (18,3 mètres) de la ligne de départ, a été franchi en seulement 1,94 seconde. Un tel chronomètre est généralement réservé aux monoplaces équipées de pneus slick conçus à cet effet, ce qui donne une idée de la formidable capacité d'accélération du nouveau SUV tout électrique de Porsche qui était équipé de pneus été classiques. Michael Schätzle assure que les derniers réglages du Cayenne Electric sont encore en cours avant son lancement sur le marché, « mais la puissance du groupe motopropulseur et les équipements de la voiture qui a battu le record sont déjà ceux qui seront disponibles sur le modèle de série à venir. »

En Angleterre, Porsche a non seulement donné un premier aperçu des performances du Cayenne Electric, mais aussi de son confort d’utilisation au quotidien. Richard Hammond, présentateur vedette de la télévision britannique, a utilisé le prototype camouflé dans le cadre d'un tournage pour transporter un modèle de collection centenaire de plus de 2 tonnes, de son atelier de Hereford à son garage. Avec un poids total à tracter, en incluant la remorque, de près de trois tonnes, le Cayenne Electric s’est acquitté de la tâche sans effort apparent, selon Richard Hammond : « Nous tractions un poids important comme si de rien n’était : le Cayenne a maîtrisé la charge tractée avec brio. »

La conception de la carrosserie, du groupe motopropulseur et de la gestion thermique du système haute tension est axée sur la robustesse, de sorte que le Cayenne Electric a toutes les qualités requises pour s’affirmer comme l'un des premiers modèles électriques à batterie (BEV) au monde avec une capacité de remorquage pouvant atteindre 3,5 tonnes, selon la configuration, et à obtenir ainsi l'homologation requise en matière de poids tractable, à l’instar du Cayenne à moteur thermique actuel. « Nos clients ont toujours loué la grande praticité du Cayenne. Nous n'avons pas fait le moindre compromis à ce sujet lors du développement de la version 100% électrique », précise Michael Schätzle.

« Pendant une bonne partie de la prochaine décennie, nos clients pourront également faire le choix de modèles hybrides et de versions à moteur thermique, alliant puissance et efficience. En effet, nous n’entendons pas ménager nos efforts pour poursuivre le développement de la génération actuelle de modèles. Toutefois, nous ne pourrons atteindre le niveau de performance démontré publiquement pour la première fois en Angleterre qu'en exploitant pleinement le potentiel de l'électrification. Le Cayenne Electric établira de nouvelles références sur son segment, sans le moindre compromis en matière de confort d'utilisation et de praticité au quotidien », conclut Michael Schätzle.

Porsche prévoit une nouvelle apparition publique en Angleterre du SUV détenteur d’un record sur la course de Shelsley Walsh : le prototype camouflé sera présenté au Festival de vitesse de Goodwood (Goodwood Festival of Speed), du 10 au 13 juillet 2025.