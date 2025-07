Campagne céréalière 2025-2026 : le ministère fixe les prix, primes et taxes

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a fixé, dans le décret n°2025-344 du 11 juillet 2025, publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) n°89 du 14 juillet 2025, le prix ainsi que les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2025-2026.

Il en ressort que les prix de base à la production et à l’achat auprès des collecteurs pour les céréales saines, loyales et marchandes de la récolte de l’année 2025 sont fixés à :

Cent dinars le quintal pour le blé dur ;

80 dinars le quintal pour le blé tendre.

La commercialisation de l’orge et du triticale est libre. Toutefois, un prix d’intervention fixé à 65 dinars le quintal est appliqué par les organismes collecteurs et stockeurs pour les acquisitions d’orge et de triticale livrées par les producteurs.

Les quantités de céréales livrées aux collecteurs bénéficient d’une prime exceptionnelle de prompte livraison, fixée selon les espèces de céréales comme suit :

Blé dur : quarante dinars le quintal jusqu’au 31 août 2025 ;

Blé tendre : trente dinars le quintal jusqu’au 31 août 2025 ;

Orge et triticale : 25 dinars le quintal jusqu’au 15 juillet 2025.

Cette prime exceptionnelle peut également, et exclusivement, s’appliquer aux quantités de blé dur et de blé tendre de la récolte 2025 échangées avant le 31 décembre 2025 contre des semences certifiées, selon des procédures fixées par l’Office des céréales.

Le même décret précise que :

La taxe de statistique, instituée par le décret-loi n°62-10 du 3 avril 1962, est fixée à 1 dinar par quintal pour le blé dur, le blé tendre, l’orge et le triticale de la récolte 2025 (soit 1 % du prix de base du blé dur). Les montants collectés sont versés au budget de l’Office des céréales et affectés à l’Institut national des grandes cultures, conformément à la loi n°2009-15 du 16 mars 2009.

La taxe de solidarité, instituée par l’article 17 de la loi n°2017-66 du 18 décembre 2017, est également fixée à 1 dinar par quintal de céréales récoltées en 2025. Les fonds sont destinés au Fonds d’indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles.

La marge brute de rétrocession des céréales servie à l’Office des céréales comprend :

Une prime de magasinage : Blé dur : 9,33 dinars le quintal ; Blé tendre : 7,545 dinars ; Orge et triticale : 6,61 dinars.

Cette prime peut être ajustée par arrêté conjoint des ministres concernés si les besoins de rétention dépassent six mois.

Une marge nette de rétrocession : 4,119 dinars le quintal ;

Une péréquation de transport : 2,644 dinars le quintal ;

Une somme de 0,1 dinar par quintal, destinée à alimenter le Fonds d’équipement de l’Office des céréales.

Les prix normaux de rétrocession des céréales (incluant le prix de base ou d’intervention, la marge brute et la prime exceptionnelle) sont les suivants :

Blé dur : 156,193 dinars le quintal ;

Blé tendre : 124,408 dinars ;

Orge et triticale : 103,473 dinars.

L’Office des céréales bénéficie d’une prime de magasinage mensuelle pour couvrir les frais de financement, d’entretien et de conservation :

Blé dur : 1,555 dinar ;

Blé tendre : 1,257 dinar ;

Orge et triticale : 1,102 dinar.

Les collecteurs de céréales destinées à la consommation ou aux semences versent à l’Office des céréales :

La taxe de statistique ;

Une somme pour la prime de magasinage, fixée comme suit : Blé dur : 9,33 dinars ; Blé tendre : 7,545 dinars ; Orge et triticale : 6,61 dinars ;

Une contribution de 0,100 dinar au Fonds d’équipement de l’Office des céréales.

Enfin, l’Office des céréales verse aux collecteurs une prime de collecte, une prime de magasinage et une prime de transport, dont les montants et les modalités seront définis dans la convention réglementant leurs relations.

I.N.