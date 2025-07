ONU, El Idrissi, Francesca Albanese... Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 14 juillet 2025 :

Tunisie : des experts de l’ONU alertent sur la répression visant les avocats :

Des experts des Nations unies ont alerté, lundi 14 juillet 2025, sur la dégradation inquiétante de la situation des avocats en Tunisie, dénonçant des atteintes à la liberté d’expression et à l’indépendance de la profession. Ils ont cité plusieurs cas emblématiques, dont ceux d’Ahmed Souab et Sonia Dahmani, visés pour leurs prises de position critiques ou leur engagement professionnel. Selon eux, ces poursuites entravent gravement l’exercice de la profession juridique et menacent le droit à un procès équitable. Les experts ont saisi les autorités tunisiennes et les appellent à respecter leurs obligations internationales en matière de droits humains.

Le prédicateur salafiste Khatib El Idrissi condamné à 22 ans de prison :

La justice tunisienne a condamné Khatib El Idrissi, prédicateur salafiste influent, à 22 ans de prison pour avoir incité au djihad en Syrie et encouragé à rejoindre des groupes terroristes. Cinq autres personnes impliquées dans la même affaire ont écopé de la même peine. Arrêté en mai 2023, El Idrissi était considéré comme le chef spirituel du salafisme radical en Tunisie. Mentor d’Abou Iyadh et figure centrale d’Ansar Al Charia, il a joué un rôle clé dans la radicalisation de nombreux jeunes.

Le Quartet tunisien propose Francesca Albanese pour le Nobel de la paix :

Le Quartet tunisien, lauréat du prix Nobel de la paix 2015, a proposé Francesca Albanese, rapporteure spéciale de l’ONU sur les droits de l’Homme en Palestine, pour l’édition 2025 du prix. Les quatre organisations saluent son courage, sa rigueur et son engagement face aux violations du droit international humanitaire, en particulier à travers son rapport Anatomie d’un génocide, publié en mars 2024. Malgré des pressions, dont des sanctions américaines décidées le 9 juillet 2025, Francesca Albanese reste une figure indépendante et respectée du droit international. Le Quartet estime que récompenser son travail reviendrait à affirmer que paix, justice et vérité sont indissociables.

Droits de douane américains : Samir Majoul déplore une menace pour les exportateurs tunisiens :

Le 11 juillet 2025, le président de l’Utica, Samir Majoul, a rencontré à Tunis l’ambassadeur américain Joey R. Hood et le président de la Chambre américaine-arabe du commerce, David Hamod, pour discuter des relations économiques tuniso-américaines. Samir Majoul a exprimé ses préoccupations concernant les droits de douane imposés par les États-Unis sur les produits tunisiens, notamment l’huile d’olive, les dattes et les textiles. Cette mesure, annoncée par Donald Trump dans une lettre du 7 juillet, prévoit une taxe de 25 % à partir du 1er août 2025, dans le cadre d’une politique plus large de surtaxes. Les deux parties ont convenu de maintenir le dialogue afin de trouver des solutions équilibrées à ces défis commerciaux.

Tunisie - Khaled Nouri annonce un plan pour réduire de moitié les accidents de la route :

Le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, a présenté, le 14 juillet 2025, un plan national visant à réduire de 50 % les accidents de la route d’ici 2034. Cette stratégie progressive repose sur trois étapes : une baisse de 10 % d’ici 2027, de 25 % d’ici 2030 et de plus de 50 % à l’horizon 2034. Le plan prévoit des campagnes de prévention renforcées, l’extension du système de radars, la modernisation des outils numériques et une réforme législative de fond. Il repose aussi sur une analyse poussée des données et la collaboration avec tous les acteurs concernés.