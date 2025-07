Noureddine Nouri : l’intégration du premier groupe d’enseignants suppléants sera finalisée d’ici fin juillet

Imprimer

Le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, a présenté, lundi 14 juillet 2025, devant l’Assemblée des représentants du peuple, l’état d’avancement des dossiers liés à l’intégration des enseignants suppléants et à la modernisation du système éducatif.

Il a annoncé que l’intégration du premier groupe de 10.096 enseignants suppléants sera finalisée d’ici la fin du mois de juillet. Selon le ministre, la majorité de ces enseignants ont déjà été installés dans leurs fonctions, tandis que quelques dossiers restent encore à finaliser. En parallèle, le ministère a entamé l’étude des dossiers du deuxième et dernier groupe de suppléants, dont l’intégration est prévue au cours de l’année 2026.

Noureddine Nouri a également révélé que 1226 agents d’encadrement et techniciens de laboratoire contractuels seront intégrés de manière définitive d’ici fin juillet. Cette régularisation vient renforcer les efforts de stabilisation de l’emploi dans le secteur éducatif.

Dans le cadre de la préparation du budget 2026, le ministère élabore un programme destiné à pourvoir les délégations régionales en ressources humaines, tout en mobilisant les financements nécessaires. À cet effet, 99 concours professionnels ont été organisés, les résultats ont été publiés et les promotions correspondantes seront activées dans les plus brefs délais. Par ailleurs, l’ouverture de nouveaux concours de promotion est prévue prochainement.

Le ministre a profité de son intervention pour répondre aux rumeurs faisant état de soupçons de corruption dans le dernier concours d’inspection de l’enseignement primaire. Il a affirmé qu’aucune irrégularité n’a été constatée, précisant qu’il a personnellement supervisé l’ensemble du processus, en coordination avec un comité composé de tous les intervenants concernés, dans un souci de transparence et de rigueur.

Abordant la stratégie de transition numérique du ministère, Noureddine Nouri a précisé que 2260 laboratoires informatiques mobiles, comprenant 29.380 ordinateurs et autant de projecteurs, ont déjà été installés dans 17 délégations régionales. Leur généralisation au reste du territoire est prévue dans les tout prochains jours. En parallèle, les établissements éducatifs recevront dans les jours à venir 17.585 ordinateurs de bureau, 4600 photocopieurs et 4500 projecteurs. Le ministère est également en train de distribuer plus de 85 mille pupitres scolaires doubles, destinés à équiper plus de 5700 salles de classe à l’occasion de la rentrée scolaire 2025-2026.

M.B.Z