Aucune plage tunisienne dans le top mondial 2025 : les raisons d’un déclassement

Le verdict est tombé. Tripadvisor, la plus grande plateforme de voyages au monde, a dévoilé son classement 2025 des plus belles plages de la planète. Et une fois de plus, la Tunisie est totalement absente. Pas une seule plage tunisienne dans le top 10, ni même dans le top 25 ou le top 50. Silence radio. Comme si notre littoral n’existait pas.

Pendant ce temps, la Grèce place deux plages dans le top 10. L’Espagne, Cuba, l’Indonésie, le Portugal et même la République dominicaine sont représentés. Voici le classement des dix meilleures plages du monde selon les avis des voyageurs sur Tripadvisor :

1. Elafonissi Beach – Crète, Grèce

2. Banana Beach – Phuket, Thaïlande

3. Eagle Beach – Oranjestad, Aruba

4. Siesta Beach – Floride, USA

5. Praia da Falésia – Algarve, Portugal

6. Playa Varadero – Cuba

7. Bávaro Beach – République dominicaine

8. Playa de Muro – Majorque, Espagne

9. Kelingking Beach – Indonésie

10. Myrtos Beach – Céphalonie, Grèce

Ce classement, publié le 18 février 2025, repose sur des millions d’avis de voyageurs du monde entier, déposés entre novembre 2023 et décembre 2024. Et aucune trace de la Tunisie. Pas même une mention. Zéro.

Pourtant, la Tunisie a plus de 1 300 kilomètres de côtes. Des plages spectaculaires, des eaux limpides, des criques préservées, des sables dorés ou argentés. Mais apparemment, cela ne suffit pas. Ou plutôt, cela ne se voit pas.

Ce n’est pas une question de beauté naturelle. C’est une question de visibilité, d’entretien, de services, et surtout, de promotion.

Quand les autres pays investissent dans la propreté, dans les infrastructures, dans la communication numérique, nous, nous laissons nos plus belles plages sans toilettes, sans surveillance, sans stratégie.

Et on s’étonne ensuite de ne pas figurer dans les classements.

La vérité, c’est que notre absence est méritée.

Même le Maroc parvient à placer la plage de Legzira dans plusieurs tops alternatifs. L’Égypte brille en mer Rouge avec Marsa Alam ou Sharm el-Luli, souvent citées dans les classements régionaux. Mais la Tunisie ? Nulle part.

Ce déclassement n’est pas un hasard. C’est un signal. Un symptôme. Une alerte.

Que faut-il pour que les plages de Rejiche, de Melloula, d’El Haouaria ou de Zembra soient enfin reconnues ?

Il faut les respecter. Les entretenir. Les faire connaître. Et surtout, y croire.

Tant qu’on laissera des sacs en plastique voler sur le sable, des eaux usées couler près des hôtels, et des projets touristiques se construire sans logique, la Tunisie ne figurera dans aucun classement mondial.

Et cela ne tient pas à l’image. Cela tient à la réalité.

Ce n’est pas qu’on ne nous voit pas.

C’est qu’on ne veut pas qu’on nous voie.