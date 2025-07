Mohsen Ben Sassi concernant les soldes d’été : même calendrier, mais des abus persistent

Les soldes d’été débuteront cette année à partir du jeudi 7 août 2025 et se poursuivront pendant six semaines, jusqu’au mercredi 17 septembre 2025. Une prolongation pourrait être envisagée selon le bilan de la saison. C’est ce qu’a annoncé, le lundi 14 juillet 2025, Mohsen Ben Sassi, président de la Chambre nationale syndicale du commerce du textile et du prêt-à-porter.

Il a précisé que ces dates sont les mêmes que celles des années précédentes, conformément à la loi n°1998-40, qui fixe un cadre légal aux périodes de soldes.

M. Ben Sassi a rappelé, au micro de Jihene Miled dans l’émission Ahla Sbeh sur Mosaïque FM, que les commerçants adhérents n’ont pas le droit d’appliquer de remises dans les quarante jours précédant le début officiel des soldes. L’animatrice a toutefois fait remarquer que cette règle est souvent contournée, notamment par des ventes privées organisées juste avant le lancement officiel.

En réponse, le président de la chambre a appelé les commerçants à respecter la loi et les délais, pour assurer la réussite de la saison et créer une dynamique positive sur le marché.

Lors de la saison précédente, 1740 commerçants ont pris part aux soldes d’été, soit une augmentation de 4 % par rapport aux années antérieures.

Cependant, M. Ben Sassi a noté qu’une année auparavant, ce nombre restait inférieur à celui enregistré pendant les soldes d’hiver.

Le responsable syndical a également reconnu l’existence de certains abus, notamment des fausses promotions affichées par des commerçants peu scrupuleux.

Selon lui, la solution passe par un amendement de la loi n°1998-40, afin de restaurer la confiance des consommateurs tunisiens.

Il a invité les citoyens à être vigilants, à photographier les articles qui les intéressent avec leurs prix avant les soldes, et à signaler toute infraction au numéro vert du ministère du Commerce ou à l’UTICA (Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat).

