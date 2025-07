Kaïs Saïed, Hazem Amara, monnaie en circulation…Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 12 au 13 juillet 2025 :





Carthage annonce deux projets de loi pour faciliter l’accès au logement

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé dans la matinée du jeudi 11 juillet 2025 une réunion du Conseil des ministres. Selon un communiqué de Carthage publié aux alentours de 4h du matin dans la nuit de vendredi à samedi 12 juillet, le Conseil a examiné deux projets de loi. Le premier concerne la modification de la loi n°53 de l’année 1977, en date du 3 août 1977, relative à la création de la Société de promotion des logements sociaux (Sprols). Cette modification introduit une nouvelle disposition permettant la vente des logements sociaux financés par les ressources du Fonds de promotion du logement (Foprolos) au profit des salariés





Tunisie : la BAD s’attend à une croissance de 2,3% en 2026

La Banque africaine de développement (BAD) prévoit pour la Tunisie une croissance de 2,3% et un déficit budgétaire de 4,9% en 2026. C’est ce qui ressort du "Rapport Pays 2025 - Tunisie", publié récemment par l’institution financière. « La croissance économique de la Tunisie est projetée à 1,9 % en 2025, puis à 2,3 % en 2026, soutenue par les performances attendues dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie manufacturière. L’inflation poursuivrait sa trajectoire à la baisse, pour s’établir à 6,4 % en 2025 et à 6,1 % en 2026, sous l’effet conjugué d’une politique monétaire restrictive et d’un atténuement des pressions inflationnistes à l’échelle mondiale.





Monnaie en circulation : la barre des 25 milliards de nouveau franchie

Le montant des billets et des pièces en circulation a de nouveau dépassé la barre des 25 milliards de dinars. Il a atteint 25,082 milliards de dinars à la date du mercredi 10 juillet 2025, contre 22,037 milliards de dinars un an plus tôt, selon les récents chiffres publiés par la Banque centrale de Tunisie. Cela représente une hausse de 3,045 milliards de dinars par rapport à la même période de l’année précédente, soit une progression de 13,81%. Avec l’arrivée de l’été et les dépenses liée aux vacances, le tout corrélé avec des chéquiers limités en nombre et en montant, le montant des billets et des pièces est en hausse.





La colère gronde après le décès du jeune Hazem Amara en prison

Hazem Amara, jeune supporter de l’Espérance sportive de Tunis et membre actif du groupe Ultras Mkachkhin, supporters de l’Espérance sportive de Tunis, est décédé cette semaine dans un hôpital de la capitale, après une dégradation brutale de son état de santé durant sa détention. Sa mort suscite une vague d’indignation et soulève à nouveau des questions pressantes sur les conditions de détention et l’absence de prise en charge médicale adaptée dans les établissements sécuritaires tunisiens.





Steg : grève et journée de colère le 17 juillet

Les tensions s’intensifient au sein de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg). À la suite de l’échec de la séance de conciliation tenue avec la direction, les agents de l’entreprise ont décidé de durcir le ton. Un préavis de grève a été déposé pour le mercredi 17 juillet 2025, accompagné d’une journée nationale de colère, selon un communiqué syndical. Les agents prévoient une grève générale à cette date pour exiger l’application d’accords restés, selon eux, lettre morte depuis 2020, notamment la distribution des uniformes et le versement de diverses primes.