Amnistie des chèques sans provision : Dhafer Sghiri dénonce un blocage depuis le 30 mars

Imprimer

Le député Dhafer Sghiri a vivement critiqué, lors de son passage dimanche 13 juillet 2025 sur Diwan FM, le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), qu’il accuse de bloquer volontairement plusieurs textes législatifs, dont le projet de loi portant amnistie des délits liés aux chèques sans provision.

Selon lui, ce projet de loi a été finalisé par la commission compétente depuis le 30 mars dernier, après l’achèvement des lectures et des auditions nécessaires, et aurait dû être transmis au bureau de l’ARP pour programmer sa présentation en séance plénière. Pourtant, trois mois plus tard, le texte reste « caché » dans les tiroirs du Bureau, affirme-t-il.

« Le président du Parlement est responsable de ce blocage », déclare le député, évoquant une atteinte directe à la volonté populaire exprimée par les élus. Il dénonce une instrumentalisation politique du processus législatif, qu’il juge dangereuse pour la démocratie et la stabilité du pays.

Dhafer Sghiri souligne que ce n’est pas un cas isolé : d’autres projets de loi, comme ceux sur les artistes ou les universités privées, subiraient le même sort. Il appelle à une reprise urgente du travail parlementaire sur des bases transparentes et démocratiques, mettant en garde contre un retour aux pratiques autoritaires des précédentes législatures.





S.H