Kaïs Saïed : ceux qui manquent à leurs obligations doivent en assumer pleinement la responsabilité

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu dans l’après-midi du mercredi 9 juillet 2025, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zanzri, d’après un communiqué publié à 2h12 du matin.

Cette rencontre a porté sur plusieurs axes, notamment le rapport de synthèse en cours de préparation, qui servira de base au projet de loi du plan de développement pour la période 2026-2030. Ce plan constituera à son tour une référence pour l’ensemble des législations économiques et sociales.

Le chef de l’État a, par ailleurs, souligné que des efforts sont en cours pour ouvrir de vastes perspectives dans tous les domaines et dans toutes les régions, afin que chaque Tunisien puisse jouir de sa dignité et de ses droits légitimes. Il a précisé que cela ne concerne pas un seul secteur, mais bien l’ensemble des secteurs et des régions du pays. Il a ajouté qu’il était temps que de jeunes compétences remplacent ceux qui ne tirent aucune leçon de l’histoire et qui n’ont toujours pas compris que toute responsabilité, quel que soit son niveau, constitue un lourd devoir.

D’un autre côté, le président de la République a évoqué le fonctionnement de certains services publics qui ne répondent pas aux attentes. Il a affirmé que ceux qui manquent à leurs obligations doivent en assumer pleinement la responsabilité. Les salaires perçus par chaque responsable proviennent de l’argent du peuple tunisien et doivent servir le peuple tunisien. Il a également dénoncé l’inflation du nombre de structures publiques inefficaces qui ne remplissent aucun rôle, alors qu’elles reçoivent des financements colossaux. Des fonds qui seraient mieux utilisés s’ils étaient attribués à des institutions efficaces, capables d’atteindre les objectifs pour lesquels elles ont été créées.

S.F