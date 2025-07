Plan 2026-2030, Hélène Ségara, Sonia Dahmani…Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 9 juillet 2025 :





Plan 2026-2030 : plus de 35.000 projets issus des régions

Un Conseil ministériel, présidé ce mercredi 9 juillet 2025 par la cheffe du gouvernement Sarra Zaâfrani Zanzri, a été consacré à l’avancement du plan de développement 2026-2030, indique un communiqué publié ce soir par la Kasbah. À cette occasion, la cheffe du gouvernement a salué la participation active des différentes parties prenantes dans l’élaboration de ce plan stratégique.





Hélène Ségara assure n’avoir jamais été programmée à Carthage

La chanteuse française Hélène Ségara, que le Festival international de Carthage affirme avoir déprogrammée après une polémique liée à Israël, a déclaré mercredi 9 juillet 2025 à l’AFP qu’elle « n’a jamais signé » pour ce concert. Alors que la direction du festival avait annoncé sa participation à un spectacle prévu le 31 juillet, dans le cadre de la 59ᵉ édition, elle est revenue sur sa décision sous la pression de nombreux internautes dénonçant des liens supposés de la chanteuse avec Israël.





Sami Ben Ghazi : dans sa cellule, Sonia Dahmani ne pense qu’à sa fille !

À l’approche d’une journée particulièrement chargée pour l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, son avocat, Me Sami Ben Ghazi, a publié, mercredi 9 juillet 2025 un témoignage bouleversant sur les réseaux sociaux. Ce récit, à la fois intime et chargé d’émotion, relate sa dernière visite à la prison de la Manouba, où Me Dahmani est détenue dans le cadre de plusieurs affaires liées à ses prises de parole. « Aujourd’hui, j’ai rendu visite à Me Sonia Dahmani, enfermée derrière les portes closes de la prison de la Manouba, comme si l’on avait voulu confisquer sa liberté dans un espace étroit que seule sa patience parvient à habiter.





Hatem Ben Youssef : le prix d'un gramme d'or peut dépasser les 400 dinars dans certaines situations

Le président de la Chambre nationale des bijoutiers, Hatem Ben Youssef, a indiqué que le prix de l’or était resté fixe durant les derniers mois, avec une hausse de l’ordre de quarante à cinquante dinars par rapport à l’année dernière. S’exprimant le 9 juillet 2025 durant « Ahla Sbeh » de Jihen Miled sur Mosaïque FM, Hatem Ben Youssef a affirmé que l’or était vendu à 230 dinars pour le gramme de 18 carats. Le prix de vente augmente pour les pièces finies. Il peut dépasser les 400 dinars par gramme.





Condamnations dans l'affaire de complot : Ennahdha crie au procès politique

Le mouvement Ennahdha a réagi, mardi 9 juillet 2025, à la série de condamnations prononcées dans le cadre de l'affaire dite de « complot contre la sûreté de l’État 2 », qu’il a qualifiées de « tournant dangereux » et de « symbole d’une volonté de liquidation politique des opposants ». Dans un communiqué, le mouvement a dénoncé des « jugements iniques » rendus par la chambre criminelle spécialisée en matière de terrorisme près le Tribunal de première instance de Tunis, soulignant que ces peines, dont quatorze ans de prison contre son président Rached Ghannouchi, seraient dépourvues de fondement juridique crédible.